لو عندك فازلين وكركم تعالي اقولك هيبيض جسمك كله وهيزيل الجلد الميت في دقائق

اذا كنتي تبحثين عن جسم ابيض ناعم، وذو بشرة نضرة بدون اي علامات أو بقع، فالحل السحري والفعال هو استخدام وصفات الكركم المختلفة التي تساعد في تبيض البشرة بسرعة فقد تعاني الكثير من السيدات من مشكلة غمقان بعض المناطق في الجسم، وهذه المشكلة قد تسبب لها الانزعاج الدائم خاصتًا المناطق الحساسة، فسوف نعرض لكم بعض وصفات الكركم الطبيعية المضمونة التي تساعد في حل هذه المشاكل بسهولة.

ما هي فوائد الكركم للبشرة

الكركم العديد من الفوائد للبشرة التي جعلته يدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاص بالبشرة، ومن أهم هذه الفوائد مايلي:

يساعد الكركم على التخلص من حب الشباب، فهويساعد على القضاء على الميكروبات، والجراثيم الموجودة داخل البشرة بسهولة

يعمل على التخلص من الزيوت التي تفرزها البشرة بشكل كبير

يساعد على التخلص من مشكلة المسام الواسعة الموجودة في الجسم والوجه

يقضي على جفاف البشرة ويترك رطبه ناعمة

كما يساعد على التخلص من التجاعيد المصاحبة لكبر السن

يقضي على اي التهابات موجودة على الجلد.

يوحد لون البشرة بشكل هائل

ويساعد على التخلص من الخطوط البيضاء، التي تظهر غالبًا بعد الولادة.

خلطة الكركم واللوز لتبييض الجسم

هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يدخل فيها الكركم بغرض تبيض الجسم بسرعة، وبدون اي تكاليف وهي كلأتي:

المكونات

٤ حبات من اللوز المقشر

ملعقة كبيرة من العسل

كوب من الزبادي

ملعقة كبيرة من الكركم

قطرات من عصير الليمون

طريقة التطبيق

قومي بطحن اللوز جيدًا حتى يصبح بودرة

قومي بوضع العسل والزبادي وقطرات الليمون

اخلطي المكونات كلها جيدًا حتى يتم التجانس بينهم

إدهني جسمك بالخليط وخاصتًا المناطق الغامقة

اتركي الخليط على جسمك لمدة ساعتين، ثم اغسلي الخلط جيدًا وبعد ذلك رطبي جسمك بإستخدام كريم مرطب.

تكرر هذه الوصفة كل اسبوع لإعطاء أفضل النتائج

خلطة الكركم والفازلين لتبييض الجسم

المكونات

ملعقتين من الفازلين

ملعقتين كبار من بودرة الكركم

نصف ملعقة من زيت الزيتون

طريقة التطبيق