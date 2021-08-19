طريقة المعمول السعودي، يعتبر المعمول السعودي هو من أشهر الحلويات السعودية والتي لا غنى عنها حيث أنه من أشهى الحلويات ليس فقط في السعودية وانما في جميع البلاد العربية ، حيث أنه يتميز بطعمه الشهي واللذيذ ويمكن تناوله في أي وقت أثناء اليوم سواء في الفطار أو بين الوجبات أو في العشاء كوجبة خفيفة، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على طريقة عمل المعمول السعودي. طريقة عمل المعمول السعودي: المكوّنات كوبان وربع الكوب من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من البايكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر الأبيض البودرة الناعم.

نصف كوب من الزبدة الطرية غير المملحة.

ربع كوب من السمنة النباتية.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا السائلة. مكوّنات الحشو كمية من العجوة.

رشة من مسحوق القرفة حسب الرغبة.

كمية من السكر الأبيض البودرة للتزيين. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والبهارات والسكر ونقوم بخلطها ثم نقوم بأضافة السمنة والزبدة المذابة ونقوم بخلطهم مع المكونات السابقة حتى تدخل السمنه في الدقيق ويصبح الدقيق رطباً.

ثم أضافة البيضة والفانيليا السائلة ونقوم بالعجن حتى يمتزجوا مع العجين وحتى نحصل على عجين متماسكة وطرية، ثم وضع العجينة على سطح مستوى ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتى نحصل عجينة لينة ومتماسكة.

ثم نقوم بتحضير الحشوة، نقوم بأضافة القليل من القرفة على العجوة وعجنهم حتى تمتزج القرفة مع العجوة جيدا.

ثم نقوم بتقسيم العجينة الى دوائر صغير الحجم ونقوم بوضع الحشو بها واغلاقها جيدا.

ثم نحضر صينية ونضع بها بعض الدقيق حتى لا تلتصق بها العجينة، ونضع بها أقراص المعمول السعودي ويجب أن يكون هناك مسافه متساوية بينهم.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم وضع الصينية به ونتركها في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي.

ثم نقوم بأخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تمام ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل المعمول السعودي: المكوّناتمكوّنات الحشوطريقة التحضير: الوسوم

طريقة المعمول السعودي، يعتبر المعمول السعودي هو من أشهر الحلويات السعودية والتي لا غنى عنها حيث أنه من أشهى الحلويات ليس فقط في السعودية وانما في جميع البلاد العربية ، حيث أنه يتميز بطعمه الشهي واللذيذ ويمكن تناوله في أي وقت أثناء اليوم سواء في الفطار أو بين الوجبات أو في العشاء كوجبة خفيفة، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على طريقة عمل المعمول السعودي. طريقة عمل المعمول السعودي: المكوّنات كوبان وربع الكوب من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من البايكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر الأبيض البودرة الناعم.

نصف كوب من الزبدة الطرية غير المملحة.

ربع كوب من السمنة النباتية.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا السائلة. مكوّنات الحشو كمية من العجوة.

رشة من مسحوق القرفة حسب الرغبة.

كمية من السكر الأبيض البودرة للتزيين. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والبهارات والسكر ونقوم بخلطها ثم نقوم بأضافة السمنة والزبدة المذابة ونقوم بخلطهم مع المكونات السابقة حتى تدخل السمنه في الدقيق ويصبح الدقيق رطباً.

ثم أضافة البيضة والفانيليا السائلة ونقوم بالعجن حتى يمتزجوا مع العجين وحتى نحصل على عجين متماسكة وطرية، ثم وضع العجينة على سطح مستوى ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتى نحصل عجينة لينة ومتماسكة.

ثم نقوم بتحضير الحشوة، نقوم بأضافة القليل من القرفة على العجوة وعجنهم حتى تمتزج القرفة مع العجوة جيدا.

ثم نقوم بتقسيم العجينة الى دوائر صغير الحجم ونقوم بوضع الحشو بها واغلاقها جيدا.

ثم نحضر صينية ونضع بها بعض الدقيق حتى لا تلتصق بها العجينة، ونضع بها أقراص المعمول السعودي ويجب أن يكون هناك مسافه متساوية بينهم.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم وضع الصينية به ونتركها في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي.

ثم نقوم بأخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تمام ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل المعمول السعودي: المكوّناتمكوّنات الحشوطريقة التحضير:

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