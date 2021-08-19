بطعم التونة المعلبة طريقة عمل التونة قطع في المنزل بدون تكاليف زي الجاهزة بالظبط

أسماك التونة لديها عدد كبير من الاشكال والانواع والطعم الذي يختلف عن الاخر لان الاسماك دائما تعيش في المياه فلديها طعم يختلف تماما عن الطعم الآخر، وهذا لجميع انواع الاسماك ولكن في دول اليابان وبعض الدول الاخرى تقوم باستهلاك كمية كبيرة من الأسماك لكي تقوم بتصنيع التونه، كما أن التونة هي من ضمن المأكولات المحببة لدى الكثير ولهذا ترغب العديد من السيدات بتصنيعها داخل المنزل لانها مليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تساعد على نمو جسم الاطفال والكبار ايضا، ولكن يوجد بعض الأشخاص التي تستخدم الحمية الغذائية فقد يقوم الطبيب المتخصص لها بالتأكيد على تناول كمية من التونة وجبة أساسية ولهذا السبب سوف نتعرف اليوم على طريقة تحضير التونة.

مكونات عمل التونة من المنزل مثل الجاهزة

واليكم مكوناتها البسيطة المتواجده في كل المنازل، وهي:

كيلو من السمك المخصص لعمل التونه.

كوب من البصل الأخضر.

كوب من الكرفس.

عصير ليمون.

كمية من الماء المغلي.

ورق لوري.

نصف ملعقة من الملح.

2 كوب ونصف من الزيت الذرة.

ملعقتين من الزيت الزيتون.

2 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر المطحون.

نصف ملعقة من الفلفل الاحمر المطحون.

ملعقتين من اللوز المطحون.

كرفس مطحون.

طريقة تحضير التونة

وعاء واسع تقومي بوضع كمية من المياه واتركيها حتى يتم الغليان.

ثم قومي باضافة الكرفس مع اضافة كمية من البصل الأخضر.

ثم نقوم باضافة الليمون مع ورق اللورى.

اخلطي جميع المكونات جيدا واتركيها حتى يتم الغليان.

ثم ابداي بوضع السمك.

ولكن يفضل ان تقومى بوضعه عندما يتم غليان المياه واتركيه لمده عشر دقائق.

ثم قومي بتحضير الماء المثلث وتركيه فيها.

وابدئي إزالة الشوكة التي يتواجد فيها.

وقومي بتصفيته جيدا.

ويمكنك أن تقومي بوضعه في وعاء محكم الغلق.

وضيفي فلفل احمر مع فلفل اخضر والنكهات التي ترغبي فيها.

مع اضافه الملح والفلفل الأسود.

وضعيها في الثلاجة فهو صلاحيته تكون شهر كامل.

و يفضل أن تقوم بحفظ ودائما وتناول وجبة أساسية.

فوائد التونة في الجسم

من الجدير بالذكر أن التونه تعمل ايضا على تمدد الجسم بعدد كبير من الفوائد والبروتينات التي تلعب دور مهم جدا في الحفاظ على حياة الإنسان والجهاز الهضمي العظام، ويحمي أيضا من عدم حدوث اي هشاشة في العظام وتساعد على نمو الاسنان لانها مليئه المغنيسيوم والكالسيوم الطبيعي جدا فتناول مرة واحدة في اليوم، تعمل أيضا على تكوين الغضاريف التي تتواجد في الجسم، فهي مصدر أساسي يمكننا أيضا نقوم في تناولها لعدم اكسده البشرة، و لتطويل الشعر وتكثيف الرموش فهي تمتلك الفوائد الصحية والجمالية بشكل عام.