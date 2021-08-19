الكيكة الاقتصادية الهشة طريقة عمل كيكة الرواني ألذ كيك ممكن تعمليه في حياتك

كيكة الروانى هي من ضمن افضل انواع الكيكات اللذيذه جدا التي تتميز بطعمها الشهي، ورائحتها المختلفة والقيمة الغذائية التي تتواجد فيها و لأننا نعلم جيدا ان جميع المواد التي تباع فيها السوبر ماركت وكيكات التي نقوم بشرائها من خارج المنزل قد لا تكون صحية بما فيه الكفاية، ولكننا نعلم جيدا أهمية الأطفال، وأهمية حياتهم وصحتهم، لكي يتم تكوين الأجسام.

مكونات عمل كيك الرواني

وجدنا اليوم طريقة تحضير كيكه الروانى من داخل المنزل وهي وصفة سهلة وسريعة، مكوناتها هي:

كوب ونصف من الدقيق.

ونصف من السميد.

كوب واحد من الزبادي

كوب من السكر.

خمس ملاعق من الزيت.

خمس ملاعق من الجوز هند الناعمة.

2 من البيض.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا.

قشور البرتقال.

طريقة عمل كيك الرواني

اتبعي هذه الخطوات لكي تحصلين على نتيجة مبهرة، والخطوات هي:

أولا يجب أن نقوم بإضافة السكر مع البيض ونخلطه جيدا.

ثم نقوم بإضافة الزبادي.

استمري يا عزيزتي بخلط جميع المكونات مع اضافة السميد.

ثم نقوم باضافة الجوز هند.

نبدا باضافه قشور البرتقال

يدمج كل هذه المكونات و يفضل ان نقوم بضرب البيض مع السكر والفانيليا جيداً.

ثم يضاف الزبادي والبيض ونستمر في الضرب.

ونضيف جوز الهند والسميد ونكمل ضرب.

بعد ذلك يفضل أن نقوم بتقديم من الاسفل الى الاعلى

حتي تختفي تماما جميع المواد الجافة.

نقوم باضافتها داخل القالب

انتظر لمدة عشر دقائق ثم نقوم بوضعها في الفرن مباشره و نتركه على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

انتظري يا عزيزتي لمدة 30 دقيقة

ثم نقوم بازالة هذا المزيج من الفرن.

وانتظري لمدة 10 دقائق.

وبعد ذلك نقوم بوضع السيرم ويفضل أن يكون خفيف.

يفضل أن نقوم بوضع كمية من الدقيق الخاص بالحلويات.

كما يجب أن نقوم بخلطهم جيدا، ولكن يفضل ان تكون في جهة واحدة.

يفضل ان نقوم باستخدام القطر او الشربات ويفضل أن يكون خفيف.

سر نجاح تحضير كيك الروانيفوائد كيك الرواني

يتم تناول كيكه الرواني لأنها تساعد على سرعة الغد هي مفيدة جدا للجهاز الهضمي تعمل ايضا على تنشيط الكلى تعمل على تقوية الجهاز المناعي لعدم حدوث اي بكتيريا او اضرار في الجسم.