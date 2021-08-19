ألذ طعم وبمكونات اقتصادية طريقة عمل كباب حلة بالفراخ بتتبيلة وطعم أول مرة تاكليه

دائماً يسعون الأمهات إلى التطوير والتجديد في تقديم الأطعمة المختلفة إلى افراد اسرتهم وبالأخص للاطفال، فيوجد كم كبير جدًا من الامهات يعانون من عدم تناول اولادهم إلى الطعام الصحي والمفيد بشكل مستمر، لهذا يسعون إلى البحث عن الاكلات الجديدة والمليئة بالفوائد ومن الطبيعي أن تكون أيضاً لذيذة فجميع هذه المواصفات ستجدها في الكباب الحلة والجديدة انه بالفراخ بدل استخدام اللحمة ستندهيشين من حلاوة طعمها ومن سهولة طريقتها التي لا تستغرق منك الكثير من الوقت.

مكونات عمل كباب الحلة بالفراخ

إذا كنتي من عشاق الأطعمة الجديدة واللذيذة فأنت هنا ستتعرف على أهم تلك الاكلات، تستطيعين تقديم هذه الوصفة في العزومات و للضيوف، فكم هي سهلة وبسيطة في التحضير وايضًا قيمة لأنها تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا، وإليكم مكرناتها:

قطع من الفراخ المخليه.

2 حبة من البصل المقطع مكعبات.

2 حبة من الفلفل الأخضر المقطع مكعبات.

2 حبة من الفلفل الألوان.

3 فصوص ثوم مفرومين.

2 حبة من البطاطس.

ملح.

فلفل أسود.

معلقة من السبع بهارات.

زيت نباتي.

طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ

إذا كنتي تريدين الحصول على أطفال يتمتعون بالصحة الجيدة وبناء أجسامهم بطريقة جيدة، لابد من مراعاة كل ما يتناوله الأطفال وتقديم لكم الوجبات الرئيسية المناسبة لهم التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية الهامة مثل البروتين، الخضروات، النشويات فإذا توفرت جميع هذه المكونات ستكون وجبة متكاملة، ولهذا هذه الوصفة وصفة متكاملة لأنها تضم جميع القيم الغذائية وإليكم طريقة التحضير وهي: