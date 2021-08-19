معجزة النشا لإزالة التجاعيد بلا عودة من الوجه فوراً وشد البشرة من أول مرة مهما كان عمرك

بعد تقدم العمر يبدأ حدوث بعض التغيرات على البشرة، ومن أهم هذه التغيرات ظهور بعض علامات وخطوط على الوجه، وهذا ماتسمى بالتجاعيد، والتي تسبب الانزعاج لكثير من السيدات، ولذلك يسعى الكثير منهم لعمل عمليات تجميل لشد الجلد والتخلص من التجاعيد، ولكن من الافضل عمل بعض الوصفات الطبيعية الآمنة جدًا على البشرة والتي تساعد بشكل كبير في التخلص من تجاعيد البشرة نهاييًا.خلطة النشا مع بياض البيض لشد التجاعيد
بياض البيض والنشا يساعدان في شد البشرة بشكل رائع والتخلص تمامًا من التجاعيد، وذلك من خلال المداومة على عمل هذا الماسك الطبيعي، وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- بياض بيضة واحدة
- ملعقتين من النشا
طريقة التطبيق
- امزجي المكونات جيدًا، ثم قومي بعمل قناع للوجه بهذا الماسك، واتركيه حتى ينشف على الوجه ويشد الجلد تمامًا
- ثم قومي بفركه جيدًا واغسلى وجهك بالماء الفاتر.
- كرري هذا الخليط أكثر من مرة وسوف تحصلي على نتيجة مدهشة.
الكركم يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، وهو يمدها بالكولاجين الطبيعي، ولذلك فهو يساعد في زيادة حيويتها والقضاء على علامات تقدم العمر، وخاصتًا مع خلطه ببياض البيض، والطريقة كالتالي:
المكونات
- ملعقتين من الكركم
- بياض بيضة واحدة
- ملعقة صغيرة من كريم مرطب للبشرة
- نصف ملعقة من عسل النحل
طريقة التطبيق
- امزجي كل المكونات جيدًا مع بعض، حتى يتكون خليط متجانس، ثم قومي بتطبيق الخليط على الوجه، والرقبة
- اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على البشرة
- قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر.
- كرري هذه الوصفة كل اسبوع مرتين أو ثلاثة لضمان الحصول على أفضل نتيجة وإزالة كل التجاعيد.
زبدة الشيا أيضًا لها الكثير من الفوائد للبشرة، بجانب أنها تساعد في التخلص من التجاعيد فهي تمنح البشرة نعومة، وترطيب بدرجة عالية والطريقة كالتالي:
المكونات
- ملعقة واحدة من زبد الشيا
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
طريقة التطبيق
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعض حتى تتجانس تمامًا، ثم قومي بتوزيع الماسك على الوجه والرقبة، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
الوسوم
بعد تقدم العمر يبدأ حدوث بعض التغيرات على البشرة، ومن أهم هذه التغيرات ظهور بعض علامات وخطوط على الوجه، وهذا ماتسمى بالتجاعيد، والتي تسبب الانزعاج لكثير من السيدات، ولذلك يسعى الكثير منهم لعمل عمليات تجميل لشد الجلد والتخلص من التجاعيد، ولكن من الافضل عمل بعض الوصفات الطبيعية الآمنة جدًا على البشرة والتي تساعد بشكل كبير في التخلص من تجاعيد البشرة نهاييًا.خلطة النشا مع بياض البيض لشد التجاعيد
بياض البيض والنشا يساعدان في شد البشرة بشكل رائع والتخلص تمامًا من التجاعيد، وذلك من خلال المداومة على عمل هذا الماسك الطبيعي، وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- بياض بيضة واحدة
- ملعقتين من النشا
طريقة التطبيق
- امزجي المكونات جيدًا، ثم قومي بعمل قناع للوجه بهذا الماسك، واتركيه حتى ينشف على الوجه ويشد الجلد تمامًا
- ثم قومي بفركه جيدًا واغسلى وجهك بالماء الفاتر.
- كرري هذا الخليط أكثر من مرة وسوف تحصلي على نتيجة مدهشة.
الكركم يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، وهو يمدها بالكولاجين الطبيعي، ولذلك فهو يساعد في زيادة حيويتها والقضاء على علامات تقدم العمر، وخاصتًا مع خلطه ببياض البيض، والطريقة كالتالي:
المكونات
- ملعقتين من الكركم
- بياض بيضة واحدة
- ملعقة صغيرة من كريم مرطب للبشرة
- نصف ملعقة من عسل النحل
طريقة التطبيق
- امزجي كل المكونات جيدًا مع بعض، حتى يتكون خليط متجانس، ثم قومي بتطبيق الخليط على الوجه، والرقبة
- اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على البشرة
- قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر.
- كرري هذه الوصفة كل اسبوع مرتين أو ثلاثة لضمان الحصول على أفضل نتيجة وإزالة كل التجاعيد.
زبدة الشيا أيضًا لها الكثير من الفوائد للبشرة، بجانب أنها تساعد في التخلص من التجاعيد فهي تمنح البشرة نعومة، وترطيب بدرجة عالية والطريقة كالتالي:
المكونات
- ملعقة واحدة من زبد الشيا
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
طريقة التطبيق
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعض حتى تتجانس تمامًا، ثم قومي بتوزيع الماسك على الوجه والرقبة، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة النشا لإزالة التجاعيد بلا عودة من الوجه فوراً وشد البشرة من أول مرة مهما كان عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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