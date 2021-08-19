معجزة النشا لإزالة التجاعيد بلا عودة من الوجه فوراً وشد البشرة من أول مرة مهما كان عمرك

بعد تقدم العمر يبدأ حدوث بعض التغيرات على البشرة، ومن أهم هذه التغيرات ظهور بعض علامات وخطوط على الوجه، وهذا ماتسمى بالتجاعيد، والتي تسبب الانزعاج لكثير من السيدات، ولذلك يسعى الكثير منهم لعمل عمليات تجميل لشد الجلد والتخلص من التجاعيد، ولكن من الافضل عمل بعض الوصفات الطبيعية الآمنة جدًا على البشرة والتي تساعد بشكل كبير في التخلص من تجاعيد البشرة نهاييًا.

خلطة النشا مع بياض البيض لشد التجاعيد

بياض البيض والنشا يساعدان في شد البشرة بشكل رائع والتخلص تمامًا من التجاعيد، وذلك من خلال المداومة على عمل هذا الماسك الطبيعي، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

بياض بيضة واحدة

ملعقتين من النشا

طريقة التطبيق

امزجي المكونات جيدًا، ثم قومي بعمل قناع للوجه بهذا الماسك، واتركيه حتى ينشف على الوجه ويشد الجلد تمامًا

ثم قومي بفركه جيدًا واغسلى وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذا الخليط أكثر من مرة وسوف تحصلي على نتيجة مدهشة.

وصفة بياض البيض والكركم

الكركم يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، وهو يمدها بالكولاجين الطبيعي، ولذلك فهو يساعد في زيادة حيويتها والقضاء على علامات تقدم العمر، وخاصتًا مع خلطه ببياض البيض، والطريقة كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الكركم

بياض بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من كريم مرطب للبشرة

نصف ملعقة من عسل النحل

طريقة التطبيق

امزجي كل المكونات جيدًا مع بعض، حتى يتكون خليط متجانس، ثم قومي بتطبيق الخليط على الوجه، والرقبة

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على البشرة

قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة كل اسبوع مرتين أو ثلاثة لضمان الحصول على أفضل نتيجة وإزالة كل التجاعيد.

خلطة زبدة الشيا مع عسل النحل

زبدة الشيا أيضًا لها الكثير من الفوائد للبشرة، بجانب أنها تساعد في التخلص من التجاعيد فهي تمنح البشرة نعومة، وترطيب بدرجة عالية والطريقة كالتالي:

المكونات

ملعقة واحدة من زبد الشيا

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التطبيق