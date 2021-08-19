طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بتتبيلة خطيرة وألذ طعم وريحة وبخطوات بسيطة

إن الفراخ والبصل معاً يمثلان طبقاً لذيذ جداً وذو مذاق رائع، ويمكن عمل وجبات عديدة ومتنوعة منها، وهي وجبات تصلح كوجبات متكاملة ورئيسية، وكذلك تنفع كوجبات خفيفة في أوقات العشاء عند طهيها بالطرق المختلفة، وهي أيضا تعتبر من الوجبات الغير مكلفة وسهلة التحضير، بجانب ان مكوناتها غالباً ما تكون متوفرة في كل منزل. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل المكونات: فرخة متوسطة وزنها حوالي كيلو ونصف ومقطعة إلى عدة قطع حوالي ثمان أو ستة قطع.

2 حبة من البطاطس متوسطة الحجم مقشرة.

بهارات مشكلة 1 ملعقة صغيرة.

قرفة نصف ملعقة صغيرة.

بابريكا نصف ملعقة صغيرة.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ½ ملعقة من الملح صغيرة.

مرقة دجاج 1 مكعب.

خمس حبات من البصل متوسط الحجم ومقطع شرائح رفيعة.

حبتان من البصل الصغير لشوربة الدجاج.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ورق غار حوالي 2 ورقة اختياري. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل اغسلي الدجاج جيداً بالماء والملح والليمون؛ للتخلص من أي بكتيريا او جراثيم عالقة بها.

احضري إناء وضعيه على النار وضعي بيه الزيت والفراخ على نار متوسطة، وأضيفي إليها البصلة الصغيرة وقلبي الدجاج ليتحمر ويأخذ لوناً خفيفاً، بعد ذلك أضيفي الماء حتى يغمر الفراخ بالكامل، وضعي ورقتي الغار ومرقة الدجاج والملح والبهارات إلى شوربه الدجاج.

اتركي الفراخ على نار متوسطة لمدة نصف ساعة بعد غليان الماء، يمكنك تذوق النكهة وإضافة الملح لو احتاجت الي البعض منه.

أثناء تسوية الفراخ قومي بتقشير وتقطيع البطاطس إلى قطع متوسطة او صغيرة كما ترغبين واغسلها جيداً، ثم أضيفي إليها الملح و القرفة والبابريكا والبهارات والفلفل الأسود، واقليها في زيت غزير وساخن الي ان تأخذ لوناً ذهبياً، ومن ثم ضعيها على مناديل المطبخ لتمتص الزيت الزائد.

اقلي شرائح البصل في القليل من زيت بعد البطاطس لتأخذ من نكهة البطاطس وتصبح ذهبية وطرية.

قومي بإخراج الفراخ من الشوربة ورصيها في صنية، وأضيفي إليها شرائح البصل المقلية والبطاطس المحمرة وكوب من المرقة، افتحي شواية الفرن وقومي بوضع صينية الدجاج في الفرن الي ان تحمر، و يمكن تقديمها مع الأرز او الخبز. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل الوسوم

إن الفراخ والبصل معاً يمثلان طبقاً لذيذ جداً وذو مذاق رائع، ويمكن عمل وجبات عديدة ومتنوعة منها، وهي وجبات تصلح كوجبات متكاملة ورئيسية، وكذلك تنفع كوجبات خفيفة في أوقات العشاء عند طهيها بالطرق المختلفة، وهي أيضا تعتبر من الوجبات الغير مكلفة وسهلة التحضير، بجانب ان مكوناتها غالباً ما تكون متوفرة في كل منزل. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل المكونات: فرخة متوسطة وزنها حوالي كيلو ونصف ومقطعة إلى عدة قطع حوالي ثمان أو ستة قطع.

2 حبة من البطاطس متوسطة الحجم مقشرة.

بهارات مشكلة 1 ملعقة صغيرة.

قرفة نصف ملعقة صغيرة.

بابريكا نصف ملعقة صغيرة.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ½ ملعقة من الملح صغيرة.

مرقة دجاج 1 مكعب.

خمس حبات من البصل متوسط الحجم ومقطع شرائح رفيعة.

حبتان من البصل الصغير لشوربة الدجاج.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ورق غار حوالي 2 ورقة اختياري. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل اغسلي الدجاج جيداً بالماء والملح والليمون؛ للتخلص من أي بكتيريا او جراثيم عالقة بها.

احضري إناء وضعيه على النار وضعي بيه الزيت والفراخ على نار متوسطة، وأضيفي إليها البصلة الصغيرة وقلبي الدجاج ليتحمر ويأخذ لوناً خفيفاً، بعد ذلك أضيفي الماء حتى يغمر الفراخ بالكامل، وضعي ورقتي الغار ومرقة الدجاج والملح والبهارات إلى شوربه الدجاج.

اتركي الفراخ على نار متوسطة لمدة نصف ساعة بعد غليان الماء، يمكنك تذوق النكهة وإضافة الملح لو احتاجت الي البعض منه.

أثناء تسوية الفراخ قومي بتقشير وتقطيع البطاطس إلى قطع متوسطة او صغيرة كما ترغبين واغسلها جيداً، ثم أضيفي إليها الملح و القرفة والبابريكا والبهارات والفلفل الأسود، واقليها في زيت غزير وساخن الي ان تأخذ لوناً ذهبياً، ومن ثم ضعيها على مناديل المطبخ لتمتص الزيت الزائد.

اقلي شرائح البصل في القليل من زيت بعد البطاطس لتأخذ من نكهة البطاطس وتصبح ذهبية وطرية.

قومي بإخراج الفراخ من الشوربة ورصيها في صنية، وأضيفي إليها شرائح البصل المقلية والبطاطس المحمرة وكوب من المرقة، افتحي شواية الفرن وقومي بوضع صينية الدجاج في الفرن الي ان تحمر، و يمكن تقديمها مع الأرز او الخبز. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل

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