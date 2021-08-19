طريقة ميني بيتزا بدون فرن استمتعي بطريقة بيتزا الطاسة في 10 دقائق

طريقة ميني بيتزا بدون فرن ، واحدة من أسهل طرق عمل البيتزا، بعجينة البيتزا السهلة، أو عجينة العشر دقائق الشهيرة، فليس المهم طريقة عمل عجينة البينزا الهشة، ولكن الأهم هو كيفية إضافة المقادير والانتهاء من إعدادها، دون الحاجة إلى إشعال الفرن، واستخدام الكثير من المقادير واستهلاك الوقت. ومن الأمور التي تميز طريقة ميني بيتزا بدون فرن، أو حتى تلك التي يتم إعدادها بالفرن، هو أنها هشة ومشعبة، ويمكنك إضافتها إلى مائدتك في العزومات، أو المناسبات العائلية والأسرية، مثل أعيد الميلاد أو الخطوبة أو حفلات الزفاف الصغيرة، خاصة مع وجود الأطفال لأنهم يشعرون بالجوع سريعًا. كما يمكنك تجهيز طريقة ميني بيتزا بدون فرن، وإطعام صغارك منها أثناء يوم دراسي طويل، أو في وجبة الإفطار السريعة قبل الذهاب إلى المدرسة، كما يمكنك الحصول عليها، وتناولها خلال الدوام خاصة إذا كنت تقضين، أنت أو زوجك فترات طويلة في الدوام الكامل خارج المنزل، فالميني بيتزا في هذا الوقت، تكون حلا مثاليًا لتغذية الجسم، والحصول على الطاقة.

ليس جديدًا أن تقوم بعمل المخبوزات أو المعجنات، مثل البيتزا أو الميني بيتزا أو الفطائر، بدون فرن وفقط على البوتاجاز أو الموقد، وهي واحدة من طرق الطهي الحديثة، التي توفر عليك استخدام الفرن، أو تجنبك استخدامه لطهي وإعداد وجبة سريعة، دون الحاجة إلى استخادم الفرن، ومن أشهر طرق عمل المخبوزات دون فرن؛ البيتزا السائلة في المقلاة، وفطائر سريعة بدون فرن، وبيتزا التورتيلا في 3 دقائق بدون فرن، وكذلك بيتزا 10 دقائق بدون عجن أو فرن. وغيرها الكثير من الطرق لعمل المعجنات المنزلية، مثل المخابز الجاهزة، وكلها طرق سريعة في التنفيذ بالفعل. والبيتزا أو المعجنات بدون فرن لها أكثر من اسم مثل؛ طريقة عمل البيتزا بدون فرن وخميرة، وطريقة عمل البيتزا على البوتجاز، وطريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق، وبيتزا في المقلاة بدون فرن، وطريقة عمل بيتزا بدون عجينة، وطريقة عمل البيتزا بالطوة، أو طريقة عمل البيتزا في العجان.

كوب دقيق أو طحين متعدد الاستعمالات.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة من الزعتر الجاف.

ملعقتان زيت نباني أو زيت زيتون.

حبة بيضة واحدة.

جبنة موزاريلا مبشورة، ويمكنك عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل باللبن الجاموسي، على طريقة الشيف منال العالم.

باللبن الجاموسي، على طريقة الشيف منال العالم. زيتون حلقات.

3 حبات فلفل ألوان مقطعة دوائر رفيعة.

لحمة مفرومة معصجة، أو دجاج أو مجموعة جبن منوعة حسب رغبتك.