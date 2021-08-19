حضري البسبوسة المرملة والطرية بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة

تعتبر البسبوسة من أروع الحلويات في دول العالم، خاصة في فلسطين، لأنها تتميز برونق رائع في الرائحة والمذاق، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة، مثل جوز الهند، والقشطة،لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة الجاهزة. طريقة عمل البسبوسة الجاهزة طريقة عمل البسبوسة الجاهزة مقادير البسبوسة الجاهزة: 350 جرام من السميد.

80 جرام من السمن السائل.

كوب صغير من الحليب.

كأس كبير من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نصف لتر من القطر. طريقة تحضير البسبوسة الجاهزة امزجي السمن مع مقدار السميد جيدا، بواسطة أصابع اليد. بعد ذلك ضيفي الحليب والزبادي إلى خليط السمن، ثم استمري في العجن، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط في قالب غير لاصق، ومدهون بقليل من السمن، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى تنضج البسبوسة. ثم وزعي القطر فوق البسبوسة وهي ساخنة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة تحضير البسبوسة الجاهزةطريقة عمل شربات البسبوسة المكونات: 2 كأس كبير من السكر.

ربع لتر من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الحامض.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة تحضير شربات البسبوسة امزجي الماء مع السكر جيدا، حتى يذوب السكر. ضعي الخليط في وعاء حراري على النار، ثم اتركيه لمدة 7 دقائق. ضيفي باقي المكونات إلى خليط السابق، ثم اتركيه على النار حتى يصبح ذات قوام كثيف. اسكبي القطر فوق وعاء مغلق لحين الاستخدام. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند طريقة تحضير شربات البسبوسةطريقة عمل البسبوسة بجوز الهند المكونات: بيضة كبيرة الحجم.

كأس كبير من جوز الهند.

كوبان من السميد الناعم.

75 جرام من زيت الذرة.

كوب صغير من السكر.

10 جرام من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع لتر من الحليب.

نصف لتر من القطر الجاهز. طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند اخفقي البيض مع زيت الذرة، والفانيلا، والسكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي السميد، والحليب، وباقي المكونات إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات لمدة 8 دقائق، حتى يصبح الخليط كثيف. اسكبي خليط البسبوسة في قالب غير لاصق، ثم ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى تنضج البسبوسة. وزعي القطر فوق البسبوسة وهي ساخنة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند الوسوم

تعتبر البسبوسة من أروع الحلويات في دول العالم، خاصة في فلسطين، لأنها تتميز برونق رائع في الرائحة والمذاق، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة، مثل جوز الهند، والقشطة،لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة الجاهزة. طريقة عمل البسبوسة الجاهزة طريقة عمل البسبوسة الجاهزة مقادير البسبوسة الجاهزة: 350 جرام من السميد.

80 جرام من السمن السائل.

كوب صغير من الحليب.

كأس كبير من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نصف لتر من القطر. طريقة تحضير البسبوسة الجاهزة امزجي السمن مع مقدار السميد جيدا، بواسطة أصابع اليد. بعد ذلك ضيفي الحليب والزبادي إلى خليط السمن، ثم استمري في العجن، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط في قالب غير لاصق، ومدهون بقليل من السمن، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى تنضج البسبوسة. ثم وزعي القطر فوق البسبوسة وهي ساخنة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة تحضير البسبوسة الجاهزةطريقة عمل شربات البسبوسة المكونات: 2 كأس كبير من السكر.

ربع لتر من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الحامض.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة تحضير شربات البسبوسة امزجي الماء مع السكر جيدا، حتى يذوب السكر. ضعي الخليط في وعاء حراري على النار، ثم اتركيه لمدة 7 دقائق. ضيفي باقي المكونات إلى خليط السابق، ثم اتركيه على النار حتى يصبح ذات قوام كثيف. اسكبي القطر فوق وعاء مغلق لحين الاستخدام. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند طريقة تحضير شربات البسبوسةطريقة عمل البسبوسة بجوز الهند المكونات: بيضة كبيرة الحجم.

كأس كبير من جوز الهند.

كوبان من السميد الناعم.

75 جرام من زيت الذرة.

كوب صغير من السكر.

10 جرام من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع لتر من الحليب.

نصف لتر من القطر الجاهز. طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند اخفقي البيض مع زيت الذرة، والفانيلا، والسكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي السميد، والحليب، وباقي المكونات إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات لمدة 8 دقائق، حتى يصبح الخليط كثيف. اسكبي خليط البسبوسة في قالب غير لاصق، ثم ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى تنضج البسبوسة. وزعي القطر فوق البسبوسة وهي ساخنة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري البسبوسة المرملة والطرية بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.