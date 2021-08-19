أفضل طريقة لعمل طاجن الكوسة بالبشاميل والسر في دبس الرمان

طريقه عمل طاجن الكوسة بالبشاميل وهي من الأكلات الرائعة التي تجعلك تحب الكوسة لكل الأشخاص الذين كانوا لا يحبونها وصفه تكون من مكونات سهله التواجد في كل منزل وسوف تنال إعجاب الجميع خاصه الذين لا يحبون الكوسه في الأكل فانهم سوف يعشقونها ، حيث أن الكوسة من الخضار المفيد للجسم، ويعطي طعم مميز، ويحتوي الطاجن علي البشاميل وعصاج اللحمة المفرومة الرائع. مقادير طاجن الكوسه بالبشاميل ربع كيلو من اللحمه المفرومه

2بصله مفرومه

فصين ثوم مفروم

طماطم

بهارات فلفل اسود و السبع بهارات

كوسه حسب عدد الاسرة

ملعقتين كبار من دبس الرمان

اربع ملاعق دقيق

لتر من الحليب

سمن أو زيت مقادير طاجن الكوسه بالبشاميل

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