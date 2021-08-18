البقسماط الهش بالسمسم ، هو نوع من أنواع المخبوزات التي تتمتع بقوامها الهش المقرمش وطعمه ورائحته الجميل التي تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهو يشتهر في البلاد العربية حيت يتم خبز وتحميصه جيداً، ثم يقومون بطحنه بالمطحنة الكهربائية ويضعونه في أكياس في الفريزر، لاستخدامه في الأطعمة، ويمكن تناوله مثل المقرمشات والتسالي، وهو على شكل أصابع طويلة مرشوشة بالسمسم اللذيذ الذي يعطي له مذاق مختلف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البقسماط الهش بالسمسم وسر قرمشته مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات البقسماط الهش بالسمسم مكونات البقسماط الهش بالسمسم سوف نتعرف على المكونات البسيطة التي يمكن من خلالها عمل مخبوزات هشة وللذيذة وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق نصف كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من السمنة. ملعقة كبيرة من السكر. رشة صغيرة من الملح. ملعقتين من السكر. كوب من السمسم الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البقسماط الهش بالسمسم وسر قرمشته مثل المخابز بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق، ونضيف إليه جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف السمنة والزيت ونقوم بفرك الدقيق جيداً حتى يصبح مثل المبثوث.

نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيداً حتى يتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة 10 دقائق.

نحضر العجين ونفردها على شكل دائرة سميكة، ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل شرائح رفيعة الحجم.

ونحضر طبق ونضعه به السمسم، ونقوم ببرم قطع العجين على شكل أصابع طويلة الحجم.

نأخذ أصابع العجين ونضعها في السمسم، ثم نرص الاصابع في صينية مدهونة بالسمنة.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، نترك أصابع البقسماط حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.

نشعل الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة، ونقوم بإدخال الصواني الفرن ونتركها حتى تتحمر.

نخرج الصواني من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمه بجانب كوب من الشاي أو الحليب وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البقسماط الهش بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها لعمل مخبوزات بطريقة صحيحة وهى كما يلي:- يجب فرك العجين بالسمنة والدقيق قبل وضع الماء. تشغيل الفرن قبل وضع الصواني داخلها. يفضل نغطي العجين حتى يرتاح ثم نقوم بتقطيعه قبل أن يختمر. ترك الخبز على الصواني مدة مناسبة حتى يختمر جيداً. يجب أن يكون السمسم أبيض غير محمص حتى نحصل على اللون المناسب. الوسوم

البقسماط الهش بالسمسم ، هو نوع من أنواع المخبوزات التي تتمتع بقوامها الهش المقرمش وطعمه ورائحته الجميل التي تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهو يشتهر في البلاد العربية حيت يتم خبز وتحميصه جيداً، ثم يقومون بطحنه بالمطحنة الكهربائية ويضعونه في أكياس في الفريزر، لاستخدامه في الأطعمة، ويمكن تناوله مثل المقرمشات والتسالي، وهو على شكل أصابع طويلة مرشوشة بالسمسم اللذيذ الذي يعطي له مذاق مختلف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البقسماط الهش بالسمسم وسر قرمشته مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات البقسماط الهش بالسمسم مكونات البقسماط الهش بالسمسم سوف نتعرف على المكونات البسيطة التي يمكن من خلالها عمل مخبوزات هشة وللذيذة وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق نصف كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من السمنة. ملعقة كبيرة من السكر. رشة صغيرة من الملح. ملعقتين من السكر. كوب من السمسم الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البقسماط الهش بالسمسم وسر قرمشته مثل المخابز بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق، ونضيف إليه جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف السمنة والزيت ونقوم بفرك الدقيق جيداً حتى يصبح مثل المبثوث.

نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيداً حتى يتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة 10 دقائق.

نحضر العجين ونفردها على شكل دائرة سميكة، ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل شرائح رفيعة الحجم.

ونحضر طبق ونضعه به السمسم، ونقوم ببرم قطع العجين على شكل أصابع طويلة الحجم.

نأخذ أصابع العجين ونضعها في السمسم، ثم نرص الاصابع في صينية مدهونة بالسمنة.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، نترك أصابع البقسماط حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.

نشعل الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة، ونقوم بإدخال الصواني الفرن ونتركها حتى تتحمر.

نخرج الصواني من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمه بجانب كوب من الشاي أو الحليب وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البقسماط الهش بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها لعمل مخبوزات بطريقة صحيحة وهى كما يلي:- يجب فرك العجين بالسمنة والدقيق قبل وضع الماء. تشغيل الفرن قبل وضع الصواني داخلها. يفضل نغطي العجين حتى يرتاح ثم نقوم بتقطيعه قبل أن يختمر. ترك الخبز على الصواني مدة مناسبة حتى يختمر جيداً. يجب أن يكون السمسم أبيض غير محمص حتى نحصل على اللون المناسب.

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