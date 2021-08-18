أقوى وأرخص خلطة طبيعية لعلاج الشيب المبكر والقضاء عليه نهائيا

وصفات لعلاج الشيب المبكر يلجأ إليها عدد كبير من الأشخاص للحد من هذه الظاهرة التي تسبب القلق لديهم خاصةً في فترة الشباب، وينصح بالاعتماد عليها في وقت مبكر حتى مع عدم ظهور أي شعر رمادي أو أبيض حيث تعد وسائل وقائية لتجنب التعرض للشيب فيما بعد، وفي التالي توضيح لأهم هذه الوصفات مع التعرف على الأسباب المؤدية للشيب المبكر.

أسباب ظهور الشيب المبكر

تختلف الأسباب التي تؤدي لظهور علامات الشيب المبكر من شخص لآخر، ولكن يمكن تلخيصها بوجه عام في التالي:

وجود نقص حاد في مادة الميلانين المسؤولة عن لون الجلد. الإصابة بخلل في أحد هرمونات الجسم. الإصابة بالأنيميا. النقص الحاد في كمية فيتامين ب وان داخل الجسم. ضعف جهاز المناعة. وجود عوامل وراثية تتسبب في ظهور الشيب المبكر. التعرض للضغط النفسي الشديد. الإكثار من استخدام صبغات الشعر الكيماوية. حدوث تلوث بيئي أو غذائي.

وصفات لعلاج الشيب المبكر

هناك العديد من الوصفات المجربة في علاج الشيب المبكر، نذكر منها التالي:

وصفة عصير البصل

نتيجة احتواء البصل على عدة إنزيمات تقوم بتحفيز مادة الميلانين، يقتصر استخدامه على تدليك شريحة منه على فروة الرأس وتركها لمدة قبل غسيل الشعر.

وصفة زيت جوز الهند

نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات، يفضل استخدامه بطريقة مباشرة على الشعر حيث يعزز من إعادة اللون الطبيعي له.

زيت الزيتون لعلاج الشيب المبكر

يستخدم مقدار ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة من الخل وإضافة العسل الأبيض والحلبة ليتجانسوا سويا ويرفع على النار قليلا، ثم يوضع المكون بعد أن يبرد على الشعر مقدار 15 دقيقة، ويشطف بعدها بالماء الفاتر، مع تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع.

الحنة لعلاج الشيب المبكر

تستخدم الكثير من النساء الحتة لصبغ الشعر، وما لا يعرفه الكثير منهن أن تلك الحنة تعتبر من المواد الطبيعية الرائعة للتخلص من مشكلة الشيب المبكر، ويتم مزجها مع زيت الخروع وعصير الليمون ويوضع على شعرك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر بعدها، ويمكن عمل عجينة الحناء مع الحليب وبذور الحلبة، وتطبق على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر بعدها.