طريقه عمل البط المحشي بورق العنب في المنزل بطريقه بسيطه ومختلفه وسهله التحضير كما تعد واحده من الوجبات الرئيسية التي تقدم في العديد من المناسبات وتختلف طرق التحضير للبط حيث يمكن عمل البط المحشي بالأرز والبصل والعديد من الطرق الأخري. المقادير المطلوبة لعمل البط المحشي بورق العنب بطه كبيره الحجم .

2 كوب من الارز الأبيض.

عصير طماطم 2 حبه تقريبا متوسطه الحجم.

بصله مفرومه جيدا.

فص ثوم كبير.

بقدونس وكسبره خضراء.

ملقه صغيره من معجون الطماطم.

ملعقه من الفلفل الأسود مع بابريكا ونعناع والسبع بهارات.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من السبع بهارات.

نصف ملعقه صغيره من القرفة.

2 ملعقه كبيره من السكر البني.

2 ملعقه كبيره من الخل.

نصف كوب من الزيت.

عصير ليمونه ونصف كبيره الحجم.

2 ملعقه كبيره من دبس الرمان. طريقه تحضير البط المحشي بورق العنب نحضر صنية كبيره ونضع بها 3 لتر من الماء المغلي ونضيف الملح مع السكر البني ثم نضيف الخل الأبيض أو خل التفاح ثم نضيف شرائح من الليمون و البرتقال مع عود من القرفة وورق اللورا والحبهان وروز ماري و2 فص من الثوم.

ثم نضع البط في الصنية مع المكونات ثم نضعها في الثلاجة لمده يوم تقريبا.

نخرج البطه من الثلاجة وترفع من الصنية وتنشف جيدا بواسطه المناديل الورقية ثم بعمل فتاحات بالسكين في البط.

نبدأ بتحضير تتبيله البط المكونة من ملعقه صغيره من السبع بهارات مع نصف ملعقه صغيره من القرفة مع السكر البني وعصير ليمون مع ربع كوب من الزيت و2 ملعقه كبيره من الخل وملعقه كبيره من دبس الرمان ونقلب التتبيله جيدا.

نضع التتبيله علي البط وتقلب جيدا ثم تغطي وتوضع في الثلاجة لمده عشر ساعات تقريبا.

نقوم بتحضير خلطه محشي ورق العنب المكونة من 2 كوب من الارز مع بصله مفرومه وصلصة الطماطم والثوم المفروم ثم نضيف نصف كوب من البقدونس والكسبره المفرومة جيدا وعصير نصف ليمونه وربع كوب من اللحمة المفرومة مع ملعقه صغيره من معجون الطماطم وملعقه كبيره من دبس الرمان واربع ملاعق كبيره من زيت الزيتون وملعقه صغيره من الفلفل الأسود والملح والبابريكا والنعناع ونصف ملعقه صغيره من السبع بهارات ونقلب جيدا للحشو ثم نقوم بحشو ورق العنب.

نقوم بتحضير صنية للشوى ونضع بها ماء مغلي لعمل حمام مائي ونضيف إليها ليمون مجفف وحبهان وورق لورا وقرنفل وعود قرفه وزعتر وروزمارى بكميات بسيطه ثم نضع الشبكة وعليها البطه ونبدأ بحشوها بورق العنب حتى ملئها ثم نقوم بغالقها بعود خشبي وتثبيت الجوانح أيضا بعود خشبي ثم إضافة باقي التتبيله فوق البطه.

ثم نضعها في الفرن ويكون لكل كيلو من البطه ساعه ونصف تسويه أي يكون حسب حجمها. المقادير المطلوبة لعمل البط المحشي بورق العنبطريقه تحضير البط المحشي بورق العنب الوسوم

طريقه عمل البط المحشي بورق العنب في المنزل بطريقه بسيطه ومختلفه وسهله التحضير كما تعد واحده من الوجبات الرئيسية التي تقدم في العديد من المناسبات وتختلف طرق التحضير للبط حيث يمكن عمل البط المحشي بالأرز والبصل والعديد من الطرق الأخري. المقادير المطلوبة لعمل البط المحشي بورق العنب بطه كبيره الحجم .

2 كوب من الارز الأبيض.

عصير طماطم 2 حبه تقريبا متوسطه الحجم.

بصله مفرومه جيدا.

فص ثوم كبير.

بقدونس وكسبره خضراء.

ملقه صغيره من معجون الطماطم.

ملعقه من الفلفل الأسود مع بابريكا ونعناع والسبع بهارات.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من السبع بهارات.

نصف ملعقه صغيره من القرفة.

2 ملعقه كبيره من السكر البني.

2 ملعقه كبيره من الخل.

نصف كوب من الزيت.

عصير ليمونه ونصف كبيره الحجم.

2 ملعقه كبيره من دبس الرمان. طريقه تحضير البط المحشي بورق العنب نحضر صنية كبيره ونضع بها 3 لتر من الماء المغلي ونضيف الملح مع السكر البني ثم نضيف الخل الأبيض أو خل التفاح ثم نضيف شرائح من الليمون و البرتقال مع عود من القرفة وورق اللورا والحبهان وروز ماري و2 فص من الثوم.

ثم نضع البط في الصنية مع المكونات ثم نضعها في الثلاجة لمده يوم تقريبا.

نخرج البطه من الثلاجة وترفع من الصنية وتنشف جيدا بواسطه المناديل الورقية ثم بعمل فتاحات بالسكين في البط.

نبدأ بتحضير تتبيله البط المكونة من ملعقه صغيره من السبع بهارات مع نصف ملعقه صغيره من القرفة مع السكر البني وعصير ليمون مع ربع كوب من الزيت و2 ملعقه كبيره من الخل وملعقه كبيره من دبس الرمان ونقلب التتبيله جيدا.

نضع التتبيله علي البط وتقلب جيدا ثم تغطي وتوضع في الثلاجة لمده عشر ساعات تقريبا.

نقوم بتحضير خلطه محشي ورق العنب المكونة من 2 كوب من الارز مع بصله مفرومه وصلصة الطماطم والثوم المفروم ثم نضيف نصف كوب من البقدونس والكسبره المفرومة جيدا وعصير نصف ليمونه وربع كوب من اللحمة المفرومة مع ملعقه صغيره من معجون الطماطم وملعقه كبيره من دبس الرمان واربع ملاعق كبيره من زيت الزيتون وملعقه صغيره من الفلفل الأسود والملح والبابريكا والنعناع ونصف ملعقه صغيره من السبع بهارات ونقلب جيدا للحشو ثم نقوم بحشو ورق العنب.

نقوم بتحضير صنية للشوى ونضع بها ماء مغلي لعمل حمام مائي ونضيف إليها ليمون مجفف وحبهان وورق لورا وقرنفل وعود قرفه وزعتر وروزمارى بكميات بسيطه ثم نضع الشبكة وعليها البطه ونبدأ بحشوها بورق العنب حتى ملئها ثم نقوم بغالقها بعود خشبي وتثبيت الجوانح أيضا بعود خشبي ثم إضافة باقي التتبيله فوق البطه.

ثم نضعها في الفرن ويكون لكل كيلو من البطه ساعه ونصف تسويه أي يكون حسب حجمها. المقادير المطلوبة لعمل البط المحشي بورق العنبطريقه تحضير البط المحشي بورق العنب

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