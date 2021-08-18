معجزة كريم الخميرة لتبييض المناطق الداكنة وتقشر الجلد الميت في الجسم كله

أصبحت العديد من النساء تعاني من البقع غامقة، وعلامات داكنة في مناطق الجسم المختلفة، وذلك لتكون الجلد الميت أو لأكسدة البشرة أو لعدة أسباب أخرى، وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تتكون من مكونات طبيعية غير ضارة على البشرة، وتساعد في التخلص من المشكلة، ومن أهم الوصفات المستخدمة في التفتيح هي كريم الخميره، ف الخميره من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل على التفتيح بشكل فعال وقوي، مع تجنب حدوث الآثار الضارة الناتجة عن استخدام المنتجات التي تحتوي مواد كيميائية، لنرفق لكم خلطة تبييض الجسم بالكامل.

طريقة عمل كريم الخميرة لتبييض الاماكن الداكنة في الجسم

لقد عرفت الخميرة مؤخراً بأن لها تأثر فعال جدا وقوي وسريع ايضاً في حل مشاكل المناطق الداكنة والأماكن الغامقة في الجسم وتوحيد اللون بدون اي تأثير ضار، حتى انها يمكن أن تستخدم في المناطق الحساسة؛ لأنها آمنة ومكوناتها طبيعية وغير ضارة على الجلد، ويمكنك عمل الكريم كما يلي:

المكونات :

خميرة فورية أربعة ملعقة صغيرة.

سكر 2 ملعقة كبيرة الحجم .

ملعقة صغيرة الحجم من زيت عطري كالافندر أو اي زيت عطري اخر تريدينه.

زيت زيتون ثلاث ملاعق صغيرة الحجم.

بعض القطرات عصير الليمون الطبيعي.

قومي بإحضار إناء عميق وضعي الاربعة ملاعق خميرة به، وأضيفي ملعقتي السكر إلى الخميرة الفورية في الاناء.

امزجي كمية الخميرة مع ملعقتي السكر جيداً، ومن ثم قومي بإضافة ملعقة زيت الزيتون بالتدريج مع التقليب المستمر دون توقف إلى أن يمتزج الخليط جيداً.

أضيفي بعد ذلك ملعقة صغيرة زيت اللافندر او اي زيت عطري قمتي باختياره، وقلبي مع إضافة بعض القطرات من عصير الليمون الطبيعي، واخلطيهم جيداً حتى تمتزج المكونات، وتتجانس جيداً، وهكذا يصبح الكريم جاهزاً للاستخدام.

بعد أن قمتي بتجهيز الكريم الخاص بكِ الان يمكنك استخدام هذا الكريم على المناطق الداكنة، والأماكن الغامقة بكل الجسم.

قومي بدهنه بحركات دائرية في المناطق التي تريدين تفتيحها، واتركيه من خمسة عشر دقيقة إلى عشرين دقيقة على الجسم.

اغسلي الجسم بالماء الفاتر بعد ذلك جيداً.

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام