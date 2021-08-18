الكبسة هذا الطبق الخليجي الشهير الذي أتى إلينا قادما من دول الخليج العربي، والذي انتشر بسرعة البرق الى المائدة العربية لطعمه الشهي و مذاقه اللذيذ و أصبح قاسما مشتركا في كافة العزومات و المناسبات، وتنوعت طرق تقديمه حيث كان يقدم في الأساس باللحم الضأني و تطور ليقدم بغيرها من المكونات، مثل: كبسة الدجاج ، كبسة بالكبد و القوانص، كبسة بالديك الرومي و كبسة بالجمبري غيرها من أنواع الكبسات و اليوم نقدم لكم أحبتي الكبسة بصنف جديد و محبب في الوقت نفسه الى الكبار و الصغار، و هي كبسة بالسجق حيث نقدمها لكم بطريقة سهلة و بسيطة و لا يستغرق اعدادها سوى دقائق معدودة فقط تابعونا من خلال المقال التالي.

طريقة عمل الكبسة بالسجق وصفة جديدة للمناسبات و العزومات

بداية هيا بنا نستعرض المكونات المطلوبة لإعداد طبق الكبسة بالسجق، و المقادير التي سوف نستخدمها من تلك المكونات هي كافية للتقديم الى 6 أفراد و يتم تحضير الطبق في وقت يقدر بحوالي 35 دقيقة، و هذا الطبق يحتوي على 561 سعر حراري و يمكن تقديمه مع صوص الطماطم الحار، و المخلل و كوب من العصير الطازج الفريش

نصف كيلو من السجق البلدي المغسول جيدا و مقطع الى مكعبات متوسطة الحجم.

نصف كيلو من الأرز البسمتي المغسول و المنقوع في الماء لنصف ساعة ومصفى جيدا.

ربع كوب من زيت الزيتون ” و يمكن استعمال أي نوع من الزيوت حسب الرغبة “.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم و مفرومة جيدا.

قرن فلفل ألوان ” أحمر و أخضر و أصفر ” ومقطع الى حلقات.

ربع كيلو من الطماطم و يتم فرمها جيدا.

بهارات كبسة.

عود قرفة خشب أو ملعقة من القرفة الناعمة.

ورق لورى ” الغار”.

حبهان “هيل”.

قرنفل.

لومي أسود.

ملح

بابريكا

فلفل أسود مطحون

ماء.

جزر مبشور

و الآن هيا بنا مع طريقة تحضير طبق الكبسة بالسجق

نقوم برفع وعاء كبير على النار.

نضع كلا من الزيت ثم البصل، ونقوم بتشويح البصل جيدا حتى يذبل و يصبح لونه أصفر

نقوم بعد ذلك بإضافة مكعبات السجق ويقلب جيدا حتى يتحول لونه الى الأحمر قليلًا.

يتم إضافة مكعبات الفلفل الألوان ثم الطماطم المفرومة

نقوم بإضافة الجزر المبشور ومعه البهارات و القرفة وورق الغار والهيل وأعواد القرنفل ثم اللومي .

بعد التشويح جيدا يتم إضافة الماء، ويغطي الوعاء، ويتم تركها على النار لمدة تتراوح فيما بين سبع إلى عشر دقائق

عند وصول الماء في القدر الى مرحلة الغليان، يتم إضافة الأرز البسمتي، و يقلب ثم يتم تغطية الوعاء.

نقوم بتهدئة النار وتترك على النار لمدة تقدر بحوالي 20 دقيقة فقط.

تغرف ساخنه و تقدم مع صوص الطماطم الحار و طبق من المخلل و العصير الفريش.

المكونات و المقادير المطلوبة لتحضير طبق الكبسة بالسجق

و الآن هيا بنا لمتابعة طريقة تحضير الكبسة بالكبد و القوانص