طريقة عمل الجبنة الرومي بالزبادي في المنزل بكل بساطة توفيرا للأموال

- 1/2
- 2/2
تعد الجبنة الرومي بالزبادي من أحلى الطرق وأجملها، وهذه الطريقة تعد من أكثر الطرق الصحية المفيدة جداً للجسم وتعمل على بنائه بطريقة صحيحة، وتعتبر جميع أنواع الجبن من أكبر المنتجات إقبالاً عليها حيث أن تستخدم في عمل الساندوتشات في أي وقت سواء كان للمدرسة او للفطور أو العشاء في المنزل، ومعظم الأطفال يعشقون هذا النوع بوجه خاص مما يضطر الأباء إلى شرائها من الخارج بأسعار باهظة الثمن وكمية قليلة لا تكفي جميع الأفراد، لهذا السبب حاولنا أن نقدم لكم مكونات عمل الجبنة الرومي بالزبادي وطريقة الإعداد والتحضير بالتفصيل من خلال موقعنا الرائع موقع ثقفني.مكونات عمل الجبنة الرومي بالزبادي
تتكون الجبنة الرومي بالزبادي من مكونات سهلة غير مكلفة نظراً لجميع طبقات المجتمع وهذه المكونات سوف نتعرف عليها اليوم وهي كما يلي:
- علبة من الزبادي.
- ٢ ملعقة كبيرة من القشطة.
- كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٣ كوب من الماء المثلج.
- حبة واحدة من البطاطس المسلوقة.
- رشة من الفلفل الأسود.
تعتبر طريقة تحضير هذه الجبنة من أفضل الطرق وأحسنها للقيام بتحضيرها في المنزل وسوف نشرح لكم الطريقة بالتفصيل وهي كالتالي:
- نحضر وعاء ونضع به كمية الحليب المحددة ونضعه على النار، ونتركه حتى يغلي ثم نضيف إليه علبة الزبادي ونقلب باستمرار لمدة ٥ دقائق بعد هذه المدة نرفعه من على النار.
- ثم نضع في وعاء آخر الماء المثلج وعليه الفلفل الأسود والملح ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نضيف خليط الماء المثلج إلى خليط الحليب ونحرك دائماً حتى لا تتكتل المكونات الموجودة بها.
- نقوم باضافة البطاطس المسلوقة المهروسة إلى المكونات السابقة ثم نضع عليهم القشطة ونحرك حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نحضر قطعة نظيفة من الشاش ونضع بداخلها جميع المكونات ونلفها ( نعصرها ) جيداً حتى نتخلص من السوائل الموجودة بها.
- نترك هذه الجبنة ف الشاش لمدة ١٢ ساعة مع عصرها من وقت للثاني.
- نبدل قطعة الشاش بقطعة أخرى ونضع عليها أي شئ ثقيل ونتركها مع تغير الشاش.
الوسوم
تعد الجبنة الرومي بالزبادي من أحلى الطرق وأجملها، وهذه الطريقة تعد من أكثر الطرق الصحية المفيدة جداً للجسم وتعمل على بنائه بطريقة صحيحة، وتعتبر جميع أنواع الجبن من أكبر المنتجات إقبالاً عليها حيث أن تستخدم في عمل الساندوتشات في أي وقت سواء كان للمدرسة او للفطور أو العشاء في المنزل، ومعظم الأطفال يعشقون هذا النوع بوجه خاص مما يضطر الأباء إلى شرائها من الخارج بأسعار باهظة الثمن وكمية قليلة لا تكفي جميع الأفراد، لهذا السبب حاولنا أن نقدم لكم مكونات عمل الجبنة الرومي بالزبادي وطريقة الإعداد والتحضير بالتفصيل من خلال موقعنا الرائع موقع ثقفني.مكونات عمل الجبنة الرومي بالزبادي
تتكون الجبنة الرومي بالزبادي من مكونات سهلة غير مكلفة نظراً لجميع طبقات المجتمع وهذه المكونات سوف نتعرف عليها اليوم وهي كما يلي:
- علبة من الزبادي.
- ٢ ملعقة كبيرة من القشطة.
- كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٣ كوب من الماء المثلج.
- حبة واحدة من البطاطس المسلوقة.
- رشة من الفلفل الأسود.
تعتبر طريقة تحضير هذه الجبنة من أفضل الطرق وأحسنها للقيام بتحضيرها في المنزل وسوف نشرح لكم الطريقة بالتفصيل وهي كالتالي:
- نحضر وعاء ونضع به كمية الحليب المحددة ونضعه على النار، ونتركه حتى يغلي ثم نضيف إليه علبة الزبادي ونقلب باستمرار لمدة ٥ دقائق بعد هذه المدة نرفعه من على النار.
- ثم نضع في وعاء آخر الماء المثلج وعليه الفلفل الأسود والملح ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نضيف خليط الماء المثلج إلى خليط الحليب ونحرك دائماً حتى لا تتكتل المكونات الموجودة بها.
- نقوم باضافة البطاطس المسلوقة المهروسة إلى المكونات السابقة ثم نضع عليهم القشطة ونحرك حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نحضر قطعة نظيفة من الشاش ونضع بداخلها جميع المكونات ونلفها ( نعصرها ) جيداً حتى نتخلص من السوائل الموجودة بها.
- نترك هذه الجبنة ف الشاش لمدة ١٢ ساعة مع عصرها من وقت للثاني.
- نبدل قطعة الشاش بقطعة أخرى ونضع عليها أي شئ ثقيل ونتركها مع تغير الشاش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجبنة الرومي بالزبادي في المنزل بكل بساطة توفيرا للأموال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.