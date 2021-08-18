طريقة عمل الجبنة الرومي بالزبادي في المنزل بكل بساطة توفيرا للأموال

تعد الجبنة الرومي بالزبادي من أحلى الطرق وأجملها، وهذه الطريقة تعد من أكثر الطرق الصحية المفيدة جداً للجسم وتعمل على بنائه بطريقة صحيحة، وتعتبر جميع أنواع الجبن من أكبر المنتجات إقبالاً عليها حيث أن تستخدم في عمل الساندوتشات في أي وقت سواء كان للمدرسة او للفطور أو العشاء في المنزل، ومعظم الأطفال يعشقون هذا النوع بوجه خاص مما يضطر الأباء إلى شرائها من الخارج بأسعار باهظة الثمن وكمية قليلة لا تكفي جميع الأفراد، لهذا السبب حاولنا أن نقدم لكم مكونات عمل الجبنة الرومي بالزبادي وطريقة الإعداد والتحضير بالتفصيل من خلال موقعنا الرائع موقع ثقفني.

مكونات عمل الجبنة الرومي بالزبادي

تتكون الجبنة الرومي بالزبادي من مكونات سهلة غير مكلفة نظراً لجميع طبقات المجتمع وهذه المكونات سوف نتعرف عليها اليوم وهي كما يلي:

علبة من الزبادي.

٢ ملعقة كبيرة من القشطة.

كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٣ كوب من الماء المثلج.

حبة واحدة من البطاطس المسلوقة.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة إعداد الجبنة في المنزل

تعتبر طريقة تحضير هذه الجبنة من أفضل الطرق وأحسنها للقيام بتحضيرها في المنزل وسوف نشرح لكم الطريقة بالتفصيل وهي كالتالي: