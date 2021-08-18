صبغات شعر لون أحمر ناري في البيت خطوات صبغ الشعر باللون الأحمر

تميل بعض السيدات إلى صبغ الشعر باللون الأحمر؛ وتبحث عن صبغات شعر لون أحمر ناري وأيضًا صبغ الشعر أحمر رماني، لأنه يعطي إطلاله جريئة مميزة، ويساعد على كسر الروتين وتجديد النفسية والمزاج، فاللون الأحمر مميز ومختلف تمامًا ولكنه لا يدوم طويلًا على الشعر؛ لأنه يزول بشكل سريع جدًا خلال شهرين فقط، وهناك نصائح عديدة قبل أن تقومي بصبغ الشعر، كما يجب أن تختاري الصبغات التي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر، وبسهولة تقومين بالصبغ في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

صبغات شعر لون أحمر ناري

هناك الكثير من صبغات الشعر ولكن اللون الأحمر مميز جدا بكل درجاته، سواء صبغة شعر أحمر فاتح، أو لون صبغة شعر داكن، وكذلك صبغة شعر أحمر رماني، وألوان كثيرة مثل مجموعة صبغات شعر لون أحمر ناري وهي ألوان مميزة مائلة للنار، ومميزة.

نصائح هامة عند صبغ الشعر

يتعرض الشعر المصبوغ باللون للتلف عند التعرض للحرارة، ولذلك يجب عليكِ إتباع هذه النصائح؛ للحفاظ على شعرك، ومن هذه النصائح:

قومي بغسيل الشعر بشكل يومي واغسليه مرتين كل أسبوعين فقط حتى لا يفقد اللون.

استخدمي الشامبو والبلسم المخصص للشعر المصبوغ باللون الأحمر.

اتبعي روتين أسبوعي لمنع تساقط الشعر.

استخدمي حمام زيت أو كريم أو أي وصفة طبيعية تساعد على تقوية بصيلات الشعر.

قومي بإحضار مطحون كركديه ومغلي الكركدية وزيت الزيتون وأوراق الكركديه.

اخلطي المكونات جيدًا في وعاء ثم ضعيهم على شعرك باستخدام الفرشاة.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة حتى يصبح باللون المطلوب.

ضعي الفازلين حول الرقبة والأذنين لمنع لمس الصبغة بالوجه.

كرري المحاولة عدة مرات خلال أسبوع لتحصلي على اللون المطلوب.

خطوات صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

أنواع الصبغات

الصبغة الدائمة

وهي عبارة صبغة شعر مميزة تستمر لمدة طويلة جدًا ولا تقل عند القيام بغسل الشعر باستمرار؛ لأنها تعتمد على أكسدة اللون وتتكون من مادة الأمونيا ومادة أخرى مثبتة للون ومادة حافظة تساعد على تبييض الشعر؛ لأن هذه الصبغة تقوم بمحو لون الشعر الطبيعي لكي يمكن صبغ الشعر باللون الذي تفضليه.

الصبغة نصف الدائمة

هذه الصبغة تستمر لفترة قصيرة، ولا تحتوي على مادة الأمونيوم ولذلك فهي صبغة متزنة، وتفضلها بعض النساء اللاتي ترغبن في الحصول على شعر جذاب ومثير.