طريقه صبغ الحواجب في المنزل بشكل طبيعي جدا ستغيرين مظهرك للأحسن

والآن سنتعرف على طريقه صبغ الحواجب في المنزل بطريقه سهله، لأن الحواجب الخفيفة الغير متناسقه تجعل الشكل غير جيد، لأن تعتبر الحواجب هي أهم جزء في للوجه، حيث هي التي تحدد مظهرة، فيجب عليكى صبغ حاجبيكي لتجعلي مظهرك افضل ومرتب اكثر.

طريقه صبغ الحواجب

يمكنك التعرف أيضا علي طريقة عمل رنساج أشقر رمادي للشعر، نعلم ان صالونات التجميل أصبحت مزدحمه جدا، وأيضا مكلفه بطريقه مبالغ فيها، لذا ليس من الضروري أهدار وقتك ومالك لكى تصبغي حاجبيكى في الصالون، نحن سنعلمك كيف تفعلين ذالك في المنزل، وبطريقه سوف تبهرك.

خطوات صبغ الحواجب

من الطبع انتي قمتي بتحديد اللون التي ستصبغين به ويجب ان يكون مناسب للون بشرتك ولون شعرك، ومن ثم اتبعي الخطوات الأتية:

أولا يجب أحضار ملابس قديمة، حتى إذا تلطخت بمعجون الصبغة لا تندمين على ذلك.

ثانيا يجب قراءة التعليمات المدونة على علبه الصبغة بكل تركيز، لأن عند الخطأ من الممكن ان تدمين كثيرا.

لا تنسي ارتداء القفزات حتى لا تتصبغ يديكي.

احضري أي مرطب “فازلين” وقومى بوضعه حول حاجبكي لكى يكون شكل الحاجب مرتب اكثر.

لا تتركي الصبغة على حاجبكي اكثر من الوقت المدون على علبه، نحن نريد لون وشكل الحاجب ان يكون طبيعياً.

صبغ الحواجب بطريقة احترافية

اذا كنتى مهتمه بكل شي يخص الشعر، فيمكنك ان تتعرفي علي روتين العناية بالشعر، حيث لا يجب على الجميع تلوين حواجبهم. على سبيل المثال، إذا كانت بشرتك حساسة للغاية، كإجراء احترازي، يجب أن تقومي بتلوين حواجبك بشكل احترافي بواسطة مصفف شعر أو في صالون التجميل. حتى لو لم تكن متأكدًا أو إذا كانت لديك بالفعل تجارب سيئة في صبغ شعرك، فمن المفيد أن تستشير محترفًا. مع هذا، لا يُستبعد عادةً أنه يستخدم لونًا خاطئًا، على سبيل المثال. لديك أيضًا ضغط أقل بكثير ويمكن أن تتطلعي إلى صبغة الحاجب. إذا لم تجرؤ على استخدام ألوان الحواجب، يمكنك إعطاء حواجبك مزيدًا من التعبيرية باستخدام المكياج المناسب.