طرق سهلة لتخفيف الم الدورة الشهرية و مشروبات تساعد علي تخطي الألم

تأتي الدورة الشهرية للفتيات تقريباً من بداية سن 12 عام فما فوق ، وهي أمر طبيعي للغاية ولا حاجه للخجل منه كما تفعل بعض الفتيات، فهي سنة الحياة ، ولكن في بعض الأحيان تصاحب الدورة الشهرية بعض الآلام تتراوح شدتها من فتاة إلي أخري ، فالبعض يشعر بألم شديد والبعض بألم بسيط ولكن الألم يظل ألم علي أي حال لهذا سوف نقدم لكم في هذا المقال بعض الطرق لتخفيف الآلام .

اجلبي قطعة قماش نظيفة وسخنيها قليلاً باستخدام المكواة وضعيها على الجانب الذي يؤلمك .

ينصح بعمل مساج بسيط وخفيف علي البطن .

عدم التعصب أو التوتر لأنه يزيد من ألم المعدة .

شرب العديد من المشروبات الدافئة .

عدم أخذ المسكنات الطبية من دون استشارة الطبيب .

التغذية الجيدة وأكل الأطعمة التي تحتوي علي الكالسيوم بشكل خاص لأن نسبة الكالسيوم تقل جدا في الجسم أثناء الدورة الشهرية .

طرق سهلة لتخفيف الألممشروبات دافئة للتخفيف من ألام الدورة الشهرية النعناع :-

يساعد النعناع علي تخفيف الألم بشكل كبير وخاصة ألم المعدة والتقلصات التي تحدث بها .

اليانسون والكمون:-

من المعروف أن اليانسون والكمون يساعدان علي تخفيف التوتر و الألم سواء كان في المعدة أو في باقي الجسم.

الحلبة:-

تعتبر من أهم المشروبات التي سنتحدث عنها اليوم وذلك بسبب أنها أفضل مشروب لتخفيف ألم الدورة وتساعد أيضا علي تقليل أيام الدورة الشهرية ليوم تقريباً كما أنها تحتوي مواد مضادة للالتهابات بشكل عام وتحتوي على كثير من الطاقة ولكن إذا كنتي تعاني من مرض السكري فلا ينصح بشربها علي الإطلاق .

إذا كنت أم ماذا يجب عليا فعله لنصح أبنتي عندما تكون في دورتها الأولي

أولا وقبل كل شئ من الأخطاء التي تقع بها معظم الأمهات أنهم لا يخبرون بناتهم عن ” الدورة ” قبل ظهورها مما يتسبب بالصدمة لبعض الفتيات الصغار عندما تأتي لهم لأول مرة وبعضهم يظن أنه سوف يفارق الحياة وأن هذه أخر أيام حياته ، لذلك ينصح بشدة أن نتكلم معهم عنها قبل أن تأتي ونعلمهم أساليب التعامل معها وأنها شئ طبيعي يحصل لكل الفتيات في هذا العمر .