خلطات الفازلين السحرية لتطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة البرق لن يتوقف شعرك عن النمو ومن أول استعمال

خلطات الفازلين السحرية لتطويل الشعر، تطويل الشعر بالفازلين من الممكن أن يتم بالمزج مع عدد من المكونات والتي تحمل العديد من المزايا للشعر، ومن خلال ما يلي ذكره بالفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي تتفاعل مع الفازلين فتنتج الخلطات المميزة، والتي تعمل على نمو الشعر بأفضل معدلات، كما أن تلك الوصفات تعود بالنفع على الشعر من حيث درجة الطول، وعما سبق نتحدث بمزيد من الإيضاح.

خلطات الفازلين السحرية لتطويل الشعر وانبات الفراغات

تطويل الشعر بالفازلين من الممكن أن يتم بالاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها:

ملعقتان فازلين.

ملعقة مكون زيت السمسم.

زيت زيتون.

زيت جرجير.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإطالة خصلات الشعر

في وعاء منفصل يتم وضع كمية الفازلين بهدف إذابتها، وذلك من خلال الميكروويف وبعد ثواني معدودة تتم الإذابة، وبذلك يصبح الفازلين صالح للخلط مع مختلف الزيوت سالفة الذكر، وبعدها يوضع الخليط بقنينة للاستعمال اليومي، مع ضرورة شطف الشعر عقب التطبيق.

وصفة الفازلين مع النشا لطويل الشعر

تطويل الشعر بالفازلين مع مكون النشاء من الممكن أن يتم بمساعدة المكونات الآتية:

ملعقتان فازلين.

زيت خروع.

زيت خلاصة جوز الهند.

ثلاث ملاعق مكون النشا.

مياه نقية.

طريقة التحضير لخليط النشاء مع الفازلين لتطويل الشعر

تحضير الخليط يكون بالإذابة للفازلين، ثم نضع معه النشاء لعمل مزيج مميز وخلطة بقوة مضاعفة لنمو وتطويل خصلات الشعر، وبالإمكان تخفيف الخليط بالزيوت الطبيعية وكمية المياه المناسبة.

كيف يمكن التطبيق لخليط النشاء مع الفازلين

تطبيق الخليط يستدعي أن يكون الشعر جاف، ةومهيئ لاستقبال الوصفة، ومدة مكوث الوصفة فوق الشعر حوالي نصف ساعة بعدها يتم تخليص الشعر من أثر الخليط، وتلك الوصفة ينبغي تكرارها يومين بالأسبوع حتى تؤتي جدواها.

أهم فوائد الفازلين لخصلات الشعر

الفازلين من الممكن أن يستعمل بالعديد من الوصفات التي من شأنها أن تعمل على الزيادة من طول الشعر كما أن تركيبة الفازلين مع بعض المكونات الأخرى المفيدو للشعر تعزز من عمله حتى تصل الفوائد لمسام فروة الرأس وبالتالي تتحقق الاستفادة القصوى من التطبيق للخليط المحتوي على مكون الفازلين الذي يعزز من قوة ونمو الشعر.