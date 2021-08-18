ماهو السيلينيوم ومن هم الفئات المعرضة لنقص السيلينيوم؟ السيلينيوم هو معدن ونوع من أنواع مضادات الأكسدة التي يحتاجها جسم الإنسان، للقيام بعدد من العمليات الحيوية التي يدخل السيلينيوم في عملها، وبالتالي من المهم التركيز على الأطعمة الغنية به، وعن فوائده ووظائفه ومصادره، نتعرف في الآتي:

فوائد السيلينوم

ذكر موقع "ويب طب" أن عنصر السيلينيوم له فوائد متعددة ومهمة، وهي:

من أهم فوائد عنصر السيلينيوم تعزيز مناعة الجسم.

السيلينيوم نوع من مضادات الأكسدة وبالتالي يمكن أن يقاوم الجذور الحرة التي تسبب الأمراض السرطانية، وخاصة سرطان القولون، وسرطان الرئة، وسرطان البروستاتا.

يعرف عن السيلينيوم فوائده في تحسين الخصوبة لدى الرجال، ويقي من الإجهاض عند النساء.

تناول الأطعمة الغنية بعنصر السيلينيوم مفيد في حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، والتقليل من الأمراض الالتهابية.

يساهم السيلينيوم في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية.

من فوائد السيلينيوم تحسين صحة الجهاز العصبي وحماية الدماغ من الأمراض، وبالتالي فهو يقي من الزهايمر، والخرف.

الفئات المعرضة لنقص السيلينيوم

نقص السيلينيوم أمر نادر الحدوث، والفئات المعرضة لنقصه دوت الخليج:

العيش في مناطق ذات تربة منخفضة في السيلينيوم.

مرضى الكلى ممن يخضعون لغسيل الكلى.

المصابين بمرض الإيدز.

المصابين باضطراب في الجهاز الهضمي مثل داء كرون.

أعراض نقص السيلينيوم

نقص الخصوبة لدى الرجال والإصابة بالعقم.

اضطرابات في الخصوبة لدى النساء والإصابة بالعقم.

ضعف في العضلات.

الشعور بالإعياء.

الإصابة بالضباب العقلي.

تساقط الشعر.

ضعف جهاز المناعة.

مصادر السيلينيوم

اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأسماك.

الجوز البرازيلي.

البيض.

الأرز البني.

الخبز الأبيض.

بذور دوار الشمس.

الشوفان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.