ما هو التهاب وتر الإبهام وماهي أعراضه، يعد التهاب وتر الإبهام من الحالات الصحية الشائعة التي تتسبب بها أمراض معينة أو عادات غير صحية، وعادة ما يكون التهاب وتر الإبهام عرض صحي يزول بالعلاج، ومن المهم علاجه فور تشخيصه تفاديًا لأي مضاعفات.

أعراض التهاب وتر الإبهام:

آلام متكررة في الإبهام، تزيد مع تحريك اليد أو الإبهام.

تورم وتغير في لون الجلد في الإبهام.

صعوبة تحريك الإبهام بشكل طبيعي.

تزايد الألم يوميا ووصوله إلى رسغ اليد والساعد.

تورم وألم عند قاعدة الإبهام وفي الجزء الخلفي من الإبهام.

الشعور بحرارة في الإبهام أو تنميل ووخز.

حدوث طقطقة عند تحريك إصبع الإبهام.

أسباب التهاب وتر الإبهام:

كثرة تحريك الإبهام إما في العمل أو الرياضة أو حتى استخدام الأجهزة من أبرز مسببات التهاب وتر الإبهام.

التعرض للإصابات المباشرة وعدم علاجها يسبب التهابات في الأطراف ومنها إصبع الإبهام.

التهاب وتر الإبهام يمكن أن يكون عرض صحي ودلالة على وجود مرض آخر، مثل أمراض الأعصاب أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

التهاب وتر الإبهام أو أي إصبع من أصابع اليد يمكن أن يكون من علاجات التقدم بالسن.

علاج التهاب وتر الإبهام:

التوقف وإراحة الإبهام عن أي ممارسات تسبب الإجهاد للأوتار به.

علاج المرض المسبب والسيطرة عليه.

يمكن التخفيف من ألم الإبهام من خلال عمل مساج وكمادات باردة عليه.

وضع رباط طبي على الإبهام لتثبيت حركته.

وقد يطلب الطبيب من المريض أن يستخدم رباط طبي يلتف حول اليد وإصبع الإبهام.

المسكنات الطبية التي تقلل من الألم.

عمل جلسات علاج طبيعي وفق استشارة الطبيب.

حقن علاج الالتهاب في الإبهام تعطى في العيادات الطبية.

في الحالات المتقدمة يجب إجراء جراحة طبية في الإصبع.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.