دراسة: تأثير شرب الشاي على التهاب المفاصل

الشاي بأنواعه هو أحد أشهر أنواع المشروبات في العالم، بالإضافة إلى أنه مشروب صحي إذا شرب بطريقة صحية وكميات معقولة، وكثير من الدراسات تحدثت عن فوائده الصحية المتعددة التي تتحقق بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة وعدد من العناصر الغذائية و الكيميائية المهمة، وفي التالي دراسة تضيف إلى فوائده وتربط بين شربه وصحة المفاصل و الوقاية من مرض شائع بها.. كما في التالي:

الشاي والتهاب المفاصل:

ذكرت نتائج دراسة طبية تمت على أكثر من 700 مريض بالتهاب المفاصل الروماتيويدي، ونشرت في دورية حوليات التغذية والأيض، وترجمها موقع "اليوم السابع".

أن شرب الشاي الشاي يخفف من التهاب المفاصل الروماتويدي، و ثبت أن "تناول كميات أكبر" من المشروب الساخن الشهير يقلل من نشاط المرض.

وأوضح موقع "ديلى إكسبرس"، أن التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة مزمنة في المفاصل يمكن أن تكون غير محتملة بالنسبة لبعض الناس، ولحسن الحظ، أظهرت إحدى الدراسات أن "تناول كميات أكبر" من المشروبات الدافئة يقلل من نشاط المرض.

فوائد الشاي:

الشاي بأنواع وخاصة الشاي الأخضر والأسود، وحسب الدراسات المتعددة يرتبط ارتباط وثيق بمرض التهاب المفاصل، حن حيث تأثيره الجيد عليه، وذلك بسبب احتواء الشاي على عناصر غذائية تحقق ذلك منها مادة البوليفينول وهي مركبات من نباتات لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، كما أنه يساعد أيضًا في الحفاظ على الغضروف والعظام ويقي من أمراضها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.