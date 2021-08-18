طريقة إزالة الكرش وتنحيف البطن وفقا للعمر

إزالة الكرش وتنحيف البطن وفقا للعمر، من الأمور التي لابد أن نأخذها بعين الاعتبار، فعلى الرغم من أن لكل شخص تركيبة جسم مختلفة عن الآخر، ونمط حياة ومعايير مرتبطة بطبيعة الجسم والحالة الصحية إلا أن المرحلة العمرية لها تأثير جوهري على الصحة العامة والطرق المستخدمة لإزالة الكرش وتنحيف البطن على وجه الخصوص، كونها من المناطق التي يصعب التخلص من دهونها المتراكمة بسهولة.

وهنا سنجد أن الأنظمة الغذائية الصحية المتنوعة الحديثة باتت تعتمد على وضع خطط محكمة لإنقاص الوزن وإزالة الكرش وتنحيب البطن وفقا للعمر، لتحفيز عملية الأيض وتوجيهها تجاه الدهون المتراكمة بهذه المنطقة

من هذا المنطلق، ناقشنا استشاري السمنة والنحافة الدكتور هشام الوصيف من القاهرة، للتعرف على كيفية إزالة الكرش وتنحيف البطن وفقا للعمر.

إزالة الكرش وتنحيف البطن وفقا للعمر

أكد دكتور هشام، أن إنقاص الوزن بصفة عامة منظومة متشابكة لا يمكن تجزأتها، كما أنها عملية مركبة ومعقدة مرتبطة بجميع الوظائف الحيوية للجسم، لذا سنجد أن المرحلة العمرية من ضمن المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار، وذلك بخلاف الطول والجنس والوزن.

لذا لن نتمكن من وضع برامج محددة لإزالة الكرش وتنحيف البطن وفقا للعمر، من دون الكشف المباشر على الشخص ومعرفة تاريخه المرضي، وكذلك معاييره المتنوعة حسب طبيعة جسمة وحالته الصحية.

لكننا سنشير إلى بعض الأطعمة الصحية الفعالة لإزالة الكرش وتنحيف البطن وفقا للعمر بصفة عامة، على النحو التالي

الأطعمة الغنية بالبروتين، منتجات الألبان الخالية من الدسم، الحبوب الكاملة، الخبز الأسمر، الخضروات الورقية الداكنة، جميعهم من الأطعمة الصحية الفعالة لإزالة الكرش وتنحيف البطن في المرحلة العمرية العشرينية.

الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، الكميات القليلة من النشويات خصوصا الأرز الأسمر، الفواكهة قليلة السعرات الحرارية من الأطعمة الصحية المفيدة لإزالة الكرش وتنحيف البطن في المرحلة العمرية الثلاثينية.

الأطعمة الغنية بأوميجا 3 وفيتامين ب12، كذلك الأطعمة غير الدسمة والمشروبات الحارقة للدهون، من الأطعمة الصحية القادرة على إزالة الكرش وتنحيف البطن في المرحلة العمرية الأربعينية والخمسينية.

وأخيرا، نحن قدمنا أهم الأطعمة الصحية المساهمة في إزالة الكرش وتنحيف البطن وفقا للعمر، لكن لابد من التأكيد على أن الطبيب المختص هو الوحيد المسؤول عن تحديد البرنامج الغذائي الصحي الفعالة لإنقاص الوزن وإزالة الكرش وتنحيف البطن في آن واحد حسب طبيعية الجسم وحالته الصحية ومعاييره المختلفة.

كذلك لن ننسى التأكيد على ضرورة الإلتزام بتغيير نمط الحياة والإكثار من شرب الماء وممارسة التمارين الرياضية، فجميعها أدوات حتمية لإزالة الكرش وتنحيف البطن مع أي نظام غذائي صحي متبع وفقا للعمر.