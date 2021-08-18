كريم زبدة الشيا والكركم أفضل كريم لتفتيح البشرة والقضاء على الحبوب والتجاعيد

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كريم زبدة الشيا والكركم من أفضل الكريمات التي يتم استخدامها للوجه، يحتوي علي خصائص مفيدة جداً للبشرة، فهو يعمل علي تفتيح البشرة ويساعد في التخلص من التجاعيد وله دور كبير في التخلص من الهالات السوداء حول العينين، فهو كريم يحتوي علي مكونات بسيطة لكنها لها فوائد كثيرة للبشرة، ومن مكوناته الأساسية هي زبدة الشيا التي تعتبر من المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة العديد من الفوائد منها الترطيب والتفتيح، وهي من المكونات التي يفضل عدم استخدامها بشكل مباشر علي البشرة، ولكن يفضل خلطها مع بعض من المكونات لتعطي أفضل النتائج، وأيضاً يفضل الحصول عليها من أماكن معروفة وموثوقة المصدر لضمان جودتها، وتعتبر هي من المكونات التي تدخل في عمل كثير من مستحضرات التجميل، ويمكن عمل كريمات كثيرة منها للوجه أو الشعر مثل كريم زبدة الشيا السحري لفرد الشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم زبدة الشيا والكركم للوجه بخطوات سهل جداً والتكلفة قليلة جداً.مكونات عمل كريم زبدة الشيا والكركم
يتكون هذا الكريم من أربع مكونات فقط لكنها تعطي نتيجة مبهرة في تفيح البشرة وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الأصلية.
- زيت الزيتون مقدار ملعقة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
طريقة التحضير
من خلال خطوات بسيطة وسهلة يمكننا إعداد كريم زبدة الشيا والكركم الكريم السحري في تفتيح البشرة والخطوات هي كما يلي:-
- في طبق صغير نقوم بخلط الكركم مع الحليب البودر ونقلب المكونات معاً.
- ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون إلي الخليط السابق ونقلب المكونات.
- نضيف ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع المكونات ونقلب الخليط بشكل جيد، حتي يتجانس تماماً وتمتزج المكونات معاً بشكل جيد.
- يمكن إزابة زبدة الشيا قبل إضافتها إلي المكونات لسهولة مزج المكونات، وذلك بوضع الكمية المستخدمة منها في طبق صغير ثم نضعه داخل طبق أكبر به ماء ساخن ونقلب حتي تذوب (حمام مائي).
- يتم حفظ الكريم داخل عبوة نظيفة ومحكمة الغلق ويتم حفظه داخل الثلاجة لمدة أسبوعين.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الكريم بطريقة سهلة هي كما يلي:-
- تنظف البشرة جيداً ثم تجفف من الماء بشكل جيد.
- ثم تضاف طبقة من الكريم علي الوجه وتوزع بشكل جيد.
- يترك الكريم علي الوجه لمدة 45 دقيقة ثم يتم غسله بالماء العادي.
- يكرر استخدام الكريم يومياً قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.
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كريم زبدة الشيا والكركم من أفضل الكريمات التي يتم استخدامها للوجه، يحتوي علي خصائص مفيدة جداً للبشرة، فهو يعمل علي تفتيح البشرة ويساعد في التخلص من التجاعيد وله دور كبير في التخلص من الهالات السوداء حول العينين، فهو كريم يحتوي علي مكونات بسيطة لكنها لها فوائد كثيرة للبشرة، ومن مكوناته الأساسية هي زبدة الشيا التي تعتبر من المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة العديد من الفوائد منها الترطيب والتفتيح، وهي من المكونات التي يفضل عدم استخدامها بشكل مباشر علي البشرة، ولكن يفضل خلطها مع بعض من المكونات لتعطي أفضل النتائج، وأيضاً يفضل الحصول عليها من أماكن معروفة وموثوقة المصدر لضمان جودتها، وتعتبر هي من المكونات التي تدخل في عمل كثير من مستحضرات التجميل، ويمكن عمل كريمات كثيرة منها للوجه أو الشعر مثل كريم زبدة الشيا السحري لفرد الشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم زبدة الشيا والكركم للوجه بخطوات سهل جداً والتكلفة قليلة جداً.مكونات عمل كريم زبدة الشيا والكركم
يتكون هذا الكريم من أربع مكونات فقط لكنها تعطي نتيجة مبهرة في تفيح البشرة وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الأصلية.
- زيت الزيتون مقدار ملعقة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
طريقة التحضير
من خلال خطوات بسيطة وسهلة يمكننا إعداد كريم زبدة الشيا والكركم الكريم السحري في تفتيح البشرة والخطوات هي كما يلي:-
- في طبق صغير نقوم بخلط الكركم مع الحليب البودر ونقلب المكونات معاً.
- ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون إلي الخليط السابق ونقلب المكونات.
- نضيف ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع المكونات ونقلب الخليط بشكل جيد، حتي يتجانس تماماً وتمتزج المكونات معاً بشكل جيد.
- يمكن إزابة زبدة الشيا قبل إضافتها إلي المكونات لسهولة مزج المكونات، وذلك بوضع الكمية المستخدمة منها في طبق صغير ثم نضعه داخل طبق أكبر به ماء ساخن ونقلب حتي تذوب (حمام مائي).
- يتم حفظ الكريم داخل عبوة نظيفة ومحكمة الغلق ويتم حفظه داخل الثلاجة لمدة أسبوعين.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الكريم بطريقة سهلة هي كما يلي:-
- تنظف البشرة جيداً ثم تجفف من الماء بشكل جيد.
- ثم تضاف طبقة من الكريم علي الوجه وتوزع بشكل جيد.
- يترك الكريم علي الوجه لمدة 45 دقيقة ثم يتم غسله بالماء العادي.
- يكرر استخدام الكريم يومياً قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.
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