خلطة جبارة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن من أول مرة بديل الكيراتين، الشعر هو عنوان الجمال ورمز الأنوثة لدي المرأة لذا تبذل قصاري جهدها للحفاظ عليه والاهتمام به حتي تتمتع بالثقة في النفس.

ولذلك تلجأ إلي استخدام كافة الطرق والوسائل للعناية بالشعر والتخلص من المشاكل التي تواجهه خاصة مشكلة خشونة وتجعد الشعر.

مما يجعلها تنفق الكثير من الأموال في صالون التجميل للقيام بعمل فرد لخصل الشعر المجعدة والمموجة والحصول علي شعر ناعم.

ولكن قد تمنحك هذه الطريقة نتيجة سريعة إلا أن لها أضرار وخيمة علي الشعر وتؤثر علي مظهره علي المدي الطويل.

إلا أنه توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد علي تنعيم الشعر وفرده بطريقة آمنة دون الحاجة لأي مواد كيميائية.

خلطة معجزة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وداعاً للطرق التقليدية

فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن قد يكون مصدر إزعاج كبير لهذا النوع من الشعر حيث دائماً ما يلزم ترطيب الشعر بصفة مستمرة.

وهذا لحمايته من الجفاف أو الخشونة ولكن أغلب النساء تلجأ إلي الحل السهل والسريع وهو القيام بعمل كيراتين أو بروتين.

ولكن هذا ليس الحل الأمثل للتخلص من الشعر الخشن أو فرد الشعر حيث أن هذه الطرق نتيجتها مؤقتة وليست دائمة.

كما أنها مكلفة للغاية ولها أضرار سيئة علي الشعر ولذلك يفضل استخدام الخلطات المكونة من مواد طبيعية لشعر ناعم وحرير.

خلطة البيض والزبادي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن من أول استخدام

تعد هذه الخلطة من أفضل العلاجات للتخلص من خشونة وتجعد الشعر حيث يحتوي البيض علي نسبة عالية من البروتين.

والذي يساعد علي فرد وتنعيم الشعر بطريقة طبيعية كما يزيد من ترطيب الشعر من الجذور.

الزبادي يعتبر مصدر غني بالمواد الغذائية والأحماض للحفاظ علي الشعر ومنع تعرضه للخشونة كما يساعد في علاج خصل الشعر.

ويقوم بفرد وتنعيم الشعر في وقت قياسي ويعمل علي منح الشعر اللمعان وتوفير الرطوبة لخصل الشعر.

بيضة كاملة.

علبة زبادي صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

مكونات خلطة فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن

في وعاء نظيف قومي بخفق البيضة ثم أضيفي إليها الزبادي وامزجيهم جيداً.

وبعد ذلك ضعي زيت اللوز واخلطي مرة أخري حتي تحصلي علي قوام كريمي.

لفرد وتنعيم الشعر يتم تقسيم الشعر لعدة أجزاء ثم توضع الخلطة علي كامل الشعر وفروة الرأس.

يتم تقسيم الشعر لعدة أجزاء ثم توضع الخلطة علي كامل الشعر وفروة الرأس. يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب وتستخدم الخلطة مرة أسبوعياً لشعر كالحرير.

طريقة تحضير خلطة فرد وتنعيم الشعر وكيفية الاستخدام