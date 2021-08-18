طريقة عمل العاشوراء التركية بالبيت بمكونات بسيطة وسهلة في التحضير

طريقة عمل العاشوراء في البيت ، لقد زاد محرك البحث عبر الأنترنت منذ يومان عن طريقة تحضير أطباق عاشوراء لان هو يوم مميز يأتي مرة واحدة في السنة أنه يحتفل بيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وهو يوم العاشر من شهر محرم الهجري حيث يعتبر صيام هذا اليوم سنه عن الرسول صل الله عليه وسلم ، وان الأمهات تقوم بتحضير أطباق عاشوراء لأفراد عائلتهم حيث أن يتم إعداده بعدة طرق مختلفة ونكهات عديدة وهي من مكونات أساسية مثل حبات القمح والحليب والنشا، وسوف نقدمها لكم بالطريقة التركية وأعددها بمكونات بسيطة وسهلة تابعي هذا المقال مكونات وطريقة تحضير العاشوراء التركية في البيت. طريقة عمل العاشوراء التركية بالبيت طريقة عمل العاشوراء التركية بالبيت يتم تحضير هذه الوصفة في وقت قليل ومكونات بسيطة حيث ان مدة تحضير الوصفة 20 دقيقة، وانها تكفي لـ 8 أشخاص وهي عبارة عن: كوب كبير من حليب السائل.

كوب كبير من الماء.

كوبان كبار من القمح المغسول.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

4 أكياس من كرمية الخفق.

ملعقة كبيرة من الرز المغسول.

نص كوب من السكر. للتقديم: كوب من الحليب السائل.

ملعقة من الحليب البودرة.

كيس كريمة خفق. تحضير أطباق العاشوراء بالطريقة التركية الأصلية : نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع القمح ونضيف إليه الماء حتى تغطي القمح ونضعها على نار عالية الحرارة حتى تغلي الماء ونتركه لمدة نص ساعة حتى ينضج. بعد مرور الوقت نقوم بإغلاق النار ونصفي القمح ونغسله بالماء البارد. نقوم بإعادة الوعاء مرة أخري على النار ونضيف المح ونقوم بإضافة ماء مرة أخري ونضيف إليها ملعقة الأرز ونتركها على نار عالية حتى يغلي لمدة 10 دقائق. نغلق النار ونقوم بوضع خليط القمح في الثلاجة طوال الليل وفي الصباح نقوم بوضعه على النار مره أخري ونضع القليل من الماء حتى تصبح طرية تماماً نضيف ربع ملعقة من القرفة ونضع السكر ونضعها على النار حتى تغلي مرة أخري. نحضر كوب من الماء ونضيف النشا ثم نقوم بتذويب النشا ونضيفها الي العاشوراء ونقلبهم مع بعض ونتركها على النار ونحركها حتى لا تكلكع، نقوم بترك الخيط جانباً حتى يبرد تماماً. نقوم بتجهيز كريمة الخفق والحليب البودرة ونقوم بوضعها على الخليط ونقلبهم مع بعض جيداً ونقوم بتزينها بالقليل من المكسرات وبعض الكريمة. تحضير أطباق العاشوراء بالطريقة التركية الأصلية : الوسوم

طريقة عمل العاشوراء في البيت ، لقد زاد محرك البحث عبر الأنترنت منذ يومان عن طريقة تحضير أطباق عاشوراء لان هو يوم مميز يأتي مرة واحدة في السنة أنه يحتفل بيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وهو يوم العاشر من شهر محرم الهجري حيث يعتبر صيام هذا اليوم سنه عن الرسول صل الله عليه وسلم ، وان الأمهات تقوم بتحضير أطباق عاشوراء لأفراد عائلتهم حيث أن يتم إعداده بعدة طرق مختلفة ونكهات عديدة وهي من مكونات أساسية مثل حبات القمح والحليب والنشا، وسوف نقدمها لكم بالطريقة التركية وأعددها بمكونات بسيطة وسهلة تابعي هذا المقال مكونات وطريقة تحضير العاشوراء التركية في البيت. طريقة عمل العاشوراء التركية بالبيت طريقة عمل العاشوراء التركية بالبيت يتم تحضير هذه الوصفة في وقت قليل ومكونات بسيطة حيث ان مدة تحضير الوصفة 20 دقيقة، وانها تكفي لـ 8 أشخاص وهي عبارة عن: كوب كبير من حليب السائل.

كوب كبير من الماء.

كوبان كبار من القمح المغسول.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

4 أكياس من كرمية الخفق.

ملعقة كبيرة من الرز المغسول.

نص كوب من السكر. للتقديم: كوب من الحليب السائل.

ملعقة من الحليب البودرة.

كيس كريمة خفق. تحضير أطباق العاشوراء بالطريقة التركية الأصلية : نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع القمح ونضيف إليه الماء حتى تغطي القمح ونضعها على نار عالية الحرارة حتى تغلي الماء ونتركه لمدة نص ساعة حتى ينضج. بعد مرور الوقت نقوم بإغلاق النار ونصفي القمح ونغسله بالماء البارد. نقوم بإعادة الوعاء مرة أخري على النار ونضيف المح ونقوم بإضافة ماء مرة أخري ونضيف إليها ملعقة الأرز ونتركها على نار عالية حتى يغلي لمدة 10 دقائق. نغلق النار ونقوم بوضع خليط القمح في الثلاجة طوال الليل وفي الصباح نقوم بوضعه على النار مره أخري ونضع القليل من الماء حتى تصبح طرية تماماً نضيف ربع ملعقة من القرفة ونضع السكر ونضعها على النار حتى تغلي مرة أخري. نحضر كوب من الماء ونضيف النشا ثم نقوم بتذويب النشا ونضيفها الي العاشوراء ونقلبهم مع بعض ونتركها على النار ونحركها حتى لا تكلكع، نقوم بترك الخيط جانباً حتى يبرد تماماً. نقوم بتجهيز كريمة الخفق والحليب البودرة ونقوم بوضعها على الخليط ونقلبهم مع بعض جيداً ونقوم بتزينها بالقليل من المكسرات وبعض الكريمة. تحضير أطباق العاشوراء بالطريقة التركية الأصلية :

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