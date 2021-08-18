طريقة عمل ماسك الزبادي والليمون لإزالة أثار حب الشباب والبقع الداكنة من البشرة نهائياً

يعتبر ماسك الزبادي والليمون ، من أكثر المسكات الفعالة لأن الليمون يعتبر أقوي مبيض طبيعي للبشرة، ويدخل في الكثير من المنتجات الطبية، ويعتبر هذا الخليط من الوصفات الطبيعية التي لا تؤذي البشرة، ويعمل هذا الماسك علي تفتيح البشرة 4 درجات ويزيل البقع الداكنة والندبات، يعالج أيضاً الهالات السوداء الموجودة تحت العين، يحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة، لأنه يحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر المضادة للأكسدة، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل نهائياً، ولن تحتاجي إلي وضع المكياج من بعد استخدامك هذا الماسك، سوف تحصلين علي بشرة نقية وصافية مثل بشرة الأطفال، سوف يجعلك تبدين أصغر سنن حتي لو كنتي في الأربعين من العمر، لأنه يعطي نعومة ونضارة للبشرة وجعلها أكثر إشراقاً، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الماسك الزبادي والليمون في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ماسك الزبادي والليمون

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الماسك الرهيب لتفتيح وإزالة حب الشباب وهي كما يلي:-

معلقتين كبار من الزبادي العادي.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف معلقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي أبسط الخطوات لتحضير ماسك الزبادي والليمون السحري في إزالة أثار حب الشباب وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق صغير، ونضع به الزبادي وعصير الليمون، ونمزجهم جيداً حتي تتجانس المكونات. بعد ذلك نضيف عليهم عسل النحل، ونستمر في المزج حتي نحصل علي قوام متماسك وجيد. ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ويجفف، وبعد ذلك نقوم بفرد الخليط جيداً علي الوجه. بعد ذلك نتركه لمدة ساعة حتي يجف تماماً، ثم يفرك بوسطة اليد بحركة دائرية، ويغسل بالماء البارد ويجفف جيداً. بعد كدة تكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع، للحصول علي أفضل النتائج وسوف تلاحظين الفرق.

أهم فوائد ماسك الزبادي والليمون السحري للبشرة

هناك فوائد لا تعد ولا تحصي لهذا الماسك الرائع والسحري في إزالة البقع والندبات وأثار حب الشباب وهي كالاتي:-