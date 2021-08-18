9 حيل سريعة هتساعدك تختاري المقاس المناسب ليكي وانتي بتشتري هدوم جديدة

اوقات ممكن تشتري قطعة ملابس جديدة ولما ترجعي البيت تحسي انها ضيقة عليكي ، او وانتي بتشتري تركزي في حاجات معينة وتنسي تلاحظي التفاصيل الصغيرة وتكتشفيها بعد ما تشتري ، عشان كده النهاردة قررنا نساعدك في مهمة الشرا ونقولك حيل هتساعدك على اختيار مقاس الملابس المناسب ليكي.

حيل هتساعدك على اختيار مقاس الملابس المناسب ليكي:

1- حمالة الصدر:

الحجم هو اهم حاجة عند اختيار حمالة الصدر ، ولكن مش كل البنات بيقدروا يعرفوا مقاسهم الصح ، تقدري تعملي ده في دقيقتين بس ، اقفي بشكل مستقيم وقيسي بقياس المحيط تحت الصدر (المكان اللي بيكون في حمالة الصدر) ، وبعدين قيسي الصدر من عند اكبر مكان فيه ، وشريط القياس لازم يكون مضغوط باحكام على جسمك ، ولكن في نفس الوقت مش ضغط جامد.

دلوقتي اطرحي محيط تحت الصدر من محيط الصدر ، الرقم اللي هيطلع لك ده هيبقى رقم الكب بتاع البرا ، الحجم من 4 – 4.5 بوصة ده مقاس 0 ، الحجم من 4.6 – 5 بوصة ده مقاس 1 ، الحجم من 5.5 – 6 ده مقاس 2 ، الحجم من 6.6 – 7 ده مقاس 3 ، الحجم من 7 – 7.5 بوصة ده مقاس 4 ، وهكذا ، الحروف الابجدية بتتوافق مع كل حجم ، الحجم 0 هيبقى حجم الكب AA ، الحجم 1 هيبقى A ، الحجم 2 هيبقى B ، الحجم 3 هيبقى C ، الحجم 4 هيبقى D ، وحاولي لما تقيسي تقربي ما بين رقم محيط اسفل الصدر ومحيط الصدر من فوق ، على سبيل المثال ، لو محيط اسفل الصدر 29 بوصة ومحيط الصدر من فوق 34 بوصة ، هيبقى حجم حمالة الصدر المناسب هو 30A.

2- التيشرت:

التيشرت من اكتر القطع اللي موجودة في دولابنا كلنا ، لدرجة اننا ممكن لما نيجي نشتري نبص على المقاس المكتوب بس ومنهتمش نقيسه ، ولكن المقاس المكتوب مش معناه ابدا انه هيناسبك ، التيشرت المناسب المفروض يكون اكمامة واصلة لمنتصف الكتف ، لو اصغر كده يبقى التيشرت صغير اوي ، ولو اطول هيبقى كبير اوي.

كمان انتبهي لطول التيشرت ، من الناحية المثالية المفروض يكون اخر التيشرت تحت الوسط بكام بوصة ، وخط التيشرت عند الكتف يكون ملائم مع الجسم ومايكونش اكبر من حدود كتفك.

3- الجاكيت:

اسهل طريقة عشان تعرفي الجاكيت مناسب ليكي ولا لا ، وانتي بتقيسي بعد ما تلبسيه احضني نفسك ، واتأكدي انه مش مقيد حركتك وانك تقدري تمسكي بسهولة الكوعين ، في الوقت نفسه لازم تحسي بسحب خفيف ، لو ده محصلش اعرفي ان الجاكيت كبير عليكي.

4- الفستان:

لما تيجي تشتري فستان كلاسيك ، انتبهي للكتف المفروض يكون الفستان مسطح ومافيش فيه اي تجاعيد او مكشكش في المنطقة دي ، لو فيه كشكشة او تجاعيد في الجزء الامامي من حافة الكتف كده يبقى مقاسه صغير ، لان ده معناه ان القماش مشدود ومش هتحسي براحة اثناء الحركة.

حزام الفستان بموديل ال Empire-waist المفروض يكون تحت الصدر على طول ، لو ارتفع شوية يبقى الفستان صغير ، وفي الفستان الكلاسيك ، الحزام المفروض يتناسب مع محيط الخصر الطبيعي.

5- البلوزة:

لما تيجي تختاري البلوزة ، ركزي على اعرض جزء في جسمك ، على سبيل المثال ، الكتفين والصدر والخصر المفروض ان الازرار ماتبقاش مشدودة عند المناطق دي ، وبالظبط زي التيشرت المفروض ميكونش كتف البلوزة نازل عن كتفك ولازم تتناسب بشكل مريح مع جسمك ، كمان الخياطات الجانبية لازم تكون مظبوطة في خط مستقيم ، لان غير كده البلوزة هتتلوح منك وانتي لابساها.

6- القميص:

لما تيجي تختاري القميص ، لازم تاخدي بالك منك من كذا حاجة ، الياقة بتاعه القميص لازم تلمس الرقبة من غير ما تضغط عليها ، لو لفيتي راسك والياقة بتاعة القميص لفت معاها ، ده معناه ان القميص ضيق اوي ، من الناحية المثالية المفروض انك تقدري بسهولة تحطي صوباعين تحت ياقة القميص.

الاكمام المفروض متكونش ضيقة اوي بحيث انها تبقى محددة شكل الذراعين تحتها ، لكن المفروض تبقى فضفاضة كفاية لتشكيل تموجات على الذراعين ، لما تيجي تتني دراعك المفروض اسورة القميص ماترتفعش اكتر من بوصة واحدة من الرسغ.

7- الجيبة:

عشان تعرفي مقاس الجيبة مناسب ولا لا ، حاولي تشدي القماش من عند الوسط بصوابعك واسحبيه مسافة بوصة على الاقل لورا ، لو قدرتي تعملي ده يبقى ده المقاس المناسب ليكي (لان المقاس مهم للحركة والقعدة بشكل مريح) ، لو لقيتي المسافة اقل من بوصة او غير موجودة ده معناه ان الجيبة ضيقة اوي وهيكون منطقي انك تختاري مقاس اوسع.

لو الجيبة ليها فتحة ، بصي عليها وانتي واقفة المفروض يكون الناحيتين جايين قصاد بعض ومش مفتوحين ، لو غير كده يبقى كده المقاس مش مناسب.

8- ال Dress pants:

البنطلون الكلاسيك بالمقاس المناسب المفروض يكون ضيق او على قد الجسم عند منطقة الفخد بس ، والجزء السفلي منه المفروض يكون واسع ، وعشان تتأكدي من المقاس مناسب ، حاولي تحطي صوباعين تحت الحزام ، وفي طريقة تانية تعرفي بيها هو انك تقعدي على كرسي وانتي لبساه وتحطي ابهامك تحت الحزام ، لو قدرتي تعملي كده يبقى مقاسه مناسب ليكي.

لان في الحالة دي هتقدري تتحركي بحرية فيه وهتقدري تدخلي جواه قميص لو حابه من غير ما يحصل ضغط مزعج على البطن ، وانتبهي للجيوب اللي قدام وانتي واقفة ، المفروض مايبقاش فيها تجعد او مشدودة ، لكن لو لاحظتي تجعد وانتي قعدة ده طبيعي وعادي.

9- الملابس الرياضية:

لما تيجي تختاري الملابس الرياضية ده هيعتمد على نوع الرياضة اللي انتي بتعمليها ، على سبيل المثال ، لو بتركبي عجلة الشورتات القصيرة بيكون فيها حشوة خاصة عشان تبقى مريحة ليكي وانتي راكبة العجلة ، ولكن مش هتكون مريحة ليكي لو انتي مثلا بتمارسي الجري او تمارين اللياقة البدنية ، والعكس ركوب العجل بالبنطلون الخاص بالجري او الشورت العادي مش هيكون مريح.

انتبهي كمان للقماش ، القطن هيمتص الرطوبة ولكن مش هيتبخر بسرعة وده هيخلي الملابس اتقل ، والمواد الصناعية ممكن تولد كهربا ساكنة وده اكيد غير مرغوب فيه ، على سبيل المثال ، في جهاز المشي افضل اختيار هو القماش اللي بيحتوي على نايلون او خيزران ، لانه هيسمح بمرور الهوا وهيخرج الرطوبة بعيد عن الجسم ، وحطي في اعتبارك كمان لما تيجي تختاري البنطلون الرياضي ، البنطلونات الضيقة هتبقى مناسبة للجري او التدريب الجماعي ، والبنطلونات الواسعة هتبقى مناسبة للتمارين اللي فيها استرخاء.

قطع موضة مش بتبطل ابدا .. اعرفيها معانا