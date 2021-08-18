فوراً.. تخلص من الصداع بأسرع حيل طبيعية من المطبخ

يحاول الكثير من الأشخاص التخلص من الصداع بطرق تقليدية بسيطة، وذلك ومن خلال وصفات طبيعية من المنزل رخيصة السعر، حيث يرغب الكثيرون في البعد عن جميع أنواع العلاجات الكيميائية، خوفاً من الأضرار التي قد تسببها، ويوجد العديد من العلاجات الطبيعية السريعة من أجل القضاء على الصداع، وخاصة أنه قد يكون مزمن لبعض الأشخاص مما يزيد من المعاناة، وتلك العلاجات موجودة في مطبخ المنزل وفق ما أشار إليه موقع هيلث لاين.

طرق التخلص من الصداع

حرص الموقع السابق على تقديم علاجات طبيعة للصداع، حيث أنها متوفرة أمام الجميع بالمنزل، ويجب على الشخص الذي يعاني من الصداع اتباع تلك الوصفات من أجل القضاء عليه والتخلص منه خلال الفترة القادمة ومن أهم تلك العلاجات:

الأطعمة الغنية بالماء

من أهم أسباب حدوث الصداع هو الجفاف، ويكون نتيجة لحاجة الجيم إلى الماء، وأنه بمجرد تغذية الجسم بالماء والعناصر الغذائية المناسبة التي تتمتع بوجود الماء بها يقلل إحساس الشخص بذلك الصداع، ومن أهم تلك الأطعمة الخيار، حيث أنه يتكون من 97% من الماء وهو من الخضروات التي تُساعد على البقاء رطباً لفترات طويلة من يُساعد على محاربة الصداع.

الكرز

يحتوي على عدد من المركبات تتحول إلى أكسيد النتريك في دم الإنسان، وهو من الغازات الطبيعية التي تُساعد في الحماية من التوتر كما أنها تُساعد في التخلص من الصداع في أسرع وقت، وتعتبر من الوصفات الطبيعية الرائعة التي تعمل على حل تلك المشكلة.

الحبوب الكاملة

يمكن أن يُساعد استهلاك كميات كافية من الريبوفلافين على علاج الصداع النصفي، وذلك وفقاً لما أشارت له المكتبة الوطنية للطب، وجاءت تلمك المعلومات وفق تجارب تم إجرائها على عدد من الأشخاص.

الفل الحار وبذور اليقطين

في حال أن يكون الصداع ناتجاً عن احتقان في الجيوب الأنفية، فإن الطعام الحار يعلم على تقليل الضغط ويفتح المنافذ الهوائية، مما يُساعد في النهاية على تقليل الألم أو الصداع ، أما المغنيسيوم الموجود في بذر اليقطين فإنه يقي من آلام الرأس من خلال إرخاء الأوعية الدموية.

دقيق الشوفان والأرز البني

عندما لا تأكل ما يكفي من الكربوهيدرات قد تنخفض مستويات السكر في الدم مما يؤدي غلى حدث الصداع بشكل مؤلم، وهنا يجب تناول الكميات الكافية من مواد الكربوهيدرات لإنهاء تلك المشكلة فوراً، كما أن حبوب السمسم تنهي مشكلة الصداع بسبب وجود فيتامين E.