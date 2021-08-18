بدون ماكينة ولا قمع في 10 دقائق فقط في الخلاط عملت بسكويت الشاي الاقتصادي

في 10 دقائق فقط في الخلاط عملت بسكويت الشاي الاقتصادي، يعتبر بسكويت الشاي من أكثر أنواع البسكويت التي يفضلها الكثير من الناس خلال يومهم مع المشروبات الساخنة، كما إنه يعتبر من أكثر الوجبات الأساسية في الفطار كما إنه يتميز بأنه خفيف على المعدة للأطفال وللكبار كما إنه يمكن تحضير بأكثر ن طريقة وحشوة بأكثر من مكون ومن خلال السطور التالية سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي . في 10 دقائق فقط في الخلاط عملت بسكويت الشاي الاقتصادي في 10 دقائق فقط في الخلاط عملت بسكويت الشاي الاقتصادي سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عجينة البسكويت ثلاثة أكواب دقيق .

نصف كوب من السمن أو الزبد .

نصف كوب من السكر .

ملعقة بيكنج بودر .

عدد 3 بيضات .

مقدار مناسب من اللبن للعجن.

ملعقة صغيرة فانيليا . طريقة إعداد وتحضير بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة تخلط المواد الجافة مع بعضها مثل : الدقيق والسكر البودرة ومسحوق البيكنيج بودر والفانيليا.

يضاف السمن السايح إلى الخليط والبيض بعد خفقه والفانيليا ومقدار كافي من اللبن للعجن حتى تتكون عجينة البسكويت وتشكل حسب الرغبة والطلب .

وتشكل حسب الرغبة والطلب . ترص قطع البسكويت في صاج فرن مدهون بالسمن وتدخل الفرن حتى تنضج ثم تقدم بالهناء والصحة والعافية . طريقة عمل بسكويت اليانسون مكونات عجينة البسكويتطريقة إعداد وتحضير بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة يعتبر بسكويت اليانسون نوع من أنواع البسكويت الشاي السهلة بمكونات موجودة في كل منزل . مكونات عمل بسكويت اليانسون 2 كوب ونصف دقيق .

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت ذرة .

3 بيضة .

ملعقة طعام ينسون.

ملعقة مسحوق بيكنج بودر. طريقة الإعداد والتحضير : طريقة الإعداد والتحضير : تضاف المواد الجافة مع بعضها البعض ويخلط الدقيق واليانسون والسكر ومسحوق البيكنج بودر خلطاَ جيداَ . نبدأ بإضافة المواد السائلة مثل البيض والزيت وتمزج المواد الجافة بالمواد السائلة حتى تتكون عجينة البسكويت ويمكن إضافة قليل من الماء الدافئ إذا احتاج الأمر . 3 يصب الخليط في صاج مدهون بالزيت ويزج في فرن حار لمدة 10 دقائق ويخرج الصاج من الفرن ويقطع شرائح سمك 2 سم بعد التسوية الأولى وفي حدود 7 سم ثم يدخل الفرن مرة اخرى على نار هادئة حتى يجف وينضج. ملحوظة : تبدأ الحرارة الهادئة من 160 درجة مئوية وحتى 180 درجة مئوية. الإضافات للتزين : شوكولاته

لوز

زبيب

بهارات مثل : قرفة – ينسون – جنزبيل – جوز هند مبشور – روح البرتقال – روح التفاح – روح المستكة – روح الورد ) الإضافات للتزين : الوسوم

في 10 دقائق فقط في الخلاط عملت بسكويت الشاي الاقتصادي، يعتبر بسكويت الشاي من أكثر أنواع البسكويت التي يفضلها الكثير من الناس خلال يومهم مع المشروبات الساخنة، كما إنه يعتبر من أكثر الوجبات الأساسية في الفطار كما إنه يتميز بأنه خفيف على المعدة للأطفال وللكبار كما إنه يمكن تحضير بأكثر ن طريقة وحشوة بأكثر من مكون ومن خلال السطور التالية سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي . في 10 دقائق فقط في الخلاط عملت بسكويت الشاي الاقتصادي في 10 دقائق فقط في الخلاط عملت بسكويت الشاي الاقتصادي سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عجينة البسكويت ثلاثة أكواب دقيق .

نصف كوب من السمن أو الزبد .

نصف كوب من السكر .

ملعقة بيكنج بودر .

عدد 3 بيضات .

مقدار مناسب من اللبن للعجن.

ملعقة صغيرة فانيليا . طريقة إعداد وتحضير بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة تخلط المواد الجافة مع بعضها مثل : الدقيق والسكر البودرة ومسحوق البيكنيج بودر والفانيليا.

يضاف السمن السايح إلى الخليط والبيض بعد خفقه والفانيليا ومقدار كافي من اللبن للعجن حتى تتكون عجينة البسكويت وتشكل حسب الرغبة والطلب .

وتشكل حسب الرغبة والطلب . ترص قطع البسكويت في صاج فرن مدهون بالسمن وتدخل الفرن حتى تنضج ثم تقدم بالهناء والصحة والعافية . طريقة عمل بسكويت اليانسون مكونات عجينة البسكويتطريقة إعداد وتحضير بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة يعتبر بسكويت اليانسون نوع من أنواع البسكويت الشاي السهلة بمكونات موجودة في كل منزل . مكونات عمل بسكويت اليانسون 2 كوب ونصف دقيق .

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت ذرة .

3 بيضة .

ملعقة طعام ينسون.

ملعقة مسحوق بيكنج بودر. طريقة الإعداد والتحضير : طريقة الإعداد والتحضير : تضاف المواد الجافة مع بعضها البعض ويخلط الدقيق واليانسون والسكر ومسحوق البيكنج بودر خلطاَ جيداَ . نبدأ بإضافة المواد السائلة مثل البيض والزيت وتمزج المواد الجافة بالمواد السائلة حتى تتكون عجينة البسكويت ويمكن إضافة قليل من الماء الدافئ إذا احتاج الأمر . 3 يصب الخليط في صاج مدهون بالزيت ويزج في فرن حار لمدة 10 دقائق ويخرج الصاج من الفرن ويقطع شرائح سمك 2 سم بعد التسوية الأولى وفي حدود 7 سم ثم يدخل الفرن مرة اخرى على نار هادئة حتى يجف وينضج. ملحوظة : تبدأ الحرارة الهادئة من 160 درجة مئوية وحتى 180 درجة مئوية. الإضافات للتزين : شوكولاته

لوز

زبيب

بهارات مثل : قرفة – ينسون – جنزبيل – جوز هند مبشور – روح البرتقال – روح التفاح – روح المستكة – روح الورد ) الإضافات للتزين :

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