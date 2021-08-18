وشك هينور.. ماسك الفحم للبشرة وفوائد مذهلة سيغنيكِ عن كل مستحضرات التجميل باهظة الثمن

ماسك الفحم للبشرة هو أحد الماسكات التي انتشرت مؤخرا على جميع مواقع الإنترنت، حيث قال بعض العلماء أن الفحم يحتوي على مادة زيتية لاصقة، تقوم ببعض المهام الهامة للعناية بالبشرة، وفي هذا المقال سنتعرف على قناع الفحم للبشرة بالتفصيل، وطريقة عمله في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، وأيضاً أهم فوائده للبشرة.ماسك الفحم للبشرة
يتم استخلاص ماسك الفحم للبشرة من عنصر الفحم الذي يتم استخراجه من باطن الأرض، حيث يعد الفحم من أهم المعادن التي تعمل على تنظيف البشرة، واستخلاص الجراثيم والأتربة والشوائب العالقة بالمسام الداخلية للجلد، ويستخدمه الكثير من الفتيات من أجل التخلص من حب الشباب والكلف، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين، ويضفي نضارة على البشرة ونعومة.مزايا ماسك الفحم للبشرة
يوجد العديد من الفوائد التي تجعل الناس يتسارعون من أجل استخدام قناع الفحم للبشرة، حيث أنه يقوم بعمل ما يلي:
- إزالة الشوائب من البشرة مثل: البقع السمراء، والخطوط البيضاء.
- التخلص من علامات الشيخوخة، والتقدم في السن.
- التخلص من حب الشباب، والحبوب الحمراء التي تظهر على الجلد.
- معالجة لدغة الحشرة مثل: النحل أو غيرها.
يوجد الكثير من الطرق التي يجب تنفيذها عند تطبيق ماسك الفحم من أجل الحصول على النتائج المطلوبة، ومنها الطريقة التالية:
المكونات
- خمس حبوب فحم.
- ثلاث ملاعق جيلاتين.
- ماء دافئ.
طريقة العمل
- قومي بمزج المكونات السابقة حتى تتكون لديكِ عجينة مناسبة للفرد على الوجه.
- يتم تنظيف البشرة جيدا بالماء والصابون، من أجل التخلص من أي زيوت أو كريمات موجودة على سطح الجلد، لأن الماسك لن يقوم بدوره الفعال، إذا كان هناك طبقة عازلة بينه وبين مسام الوجه.
- يتم توزيع الماسك جيدا على الوجه، وعلى الجبين والخدين والأنف والذقن بحركات دائرية بلطف.
- يتم ترك القناع على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك يتم شطف القناع بالماء الفاتر.
- يتم تجفيف الوجه جيدًا برفق
- يتم وضع كريم مرطب على البشرة، من أجل الحصول على اللمعان والترطيب.
- يتم استخدام ماسك الفحم للبشرة لمدة 3 مرات أسبوعيًا في المساء قبل الذهاب للنوم.
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ماسك الفحم للبشرة هو أحد الماسكات التي انتشرت مؤخرا على جميع مواقع الإنترنت، حيث قال بعض العلماء أن الفحم يحتوي على مادة زيتية لاصقة، تقوم ببعض المهام الهامة للعناية بالبشرة، وفي هذا المقال سنتعرف على قناع الفحم للبشرة بالتفصيل، وطريقة عمله في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، وأيضاً أهم فوائده للبشرة.ماسك الفحم للبشرة
يتم استخلاص ماسك الفحم للبشرة من عنصر الفحم الذي يتم استخراجه من باطن الأرض، حيث يعد الفحم من أهم المعادن التي تعمل على تنظيف البشرة، واستخلاص الجراثيم والأتربة والشوائب العالقة بالمسام الداخلية للجلد، ويستخدمه الكثير من الفتيات من أجل التخلص من حب الشباب والكلف، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين، ويضفي نضارة على البشرة ونعومة.مزايا ماسك الفحم للبشرة
يوجد العديد من الفوائد التي تجعل الناس يتسارعون من أجل استخدام قناع الفحم للبشرة، حيث أنه يقوم بعمل ما يلي:
- إزالة الشوائب من البشرة مثل: البقع السمراء، والخطوط البيضاء.
- التخلص من علامات الشيخوخة، والتقدم في السن.
- التخلص من حب الشباب، والحبوب الحمراء التي تظهر على الجلد.
- معالجة لدغة الحشرة مثل: النحل أو غيرها.
يوجد الكثير من الطرق التي يجب تنفيذها عند تطبيق ماسك الفحم من أجل الحصول على النتائج المطلوبة، ومنها الطريقة التالية:
المكونات
- خمس حبوب فحم.
- ثلاث ملاعق جيلاتين.
- ماء دافئ.
طريقة العمل
- قومي بمزج المكونات السابقة حتى تتكون لديكِ عجينة مناسبة للفرد على الوجه.
- يتم تنظيف البشرة جيدا بالماء والصابون، من أجل التخلص من أي زيوت أو كريمات موجودة على سطح الجلد، لأن الماسك لن يقوم بدوره الفعال، إذا كان هناك طبقة عازلة بينه وبين مسام الوجه.
- يتم توزيع الماسك جيدا على الوجه، وعلى الجبين والخدين والأنف والذقن بحركات دائرية بلطف.
- يتم ترك القناع على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك يتم شطف القناع بالماء الفاتر.
- يتم تجفيف الوجه جيدًا برفق
- يتم وضع كريم مرطب على البشرة، من أجل الحصول على اللمعان والترطيب.
- يتم استخدام ماسك الفحم للبشرة لمدة 3 مرات أسبوعيًا في المساء قبل الذهاب للنوم.
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