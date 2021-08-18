طريقة عمل مناقيش بالزعتر والجبنة بكل سهولة صحية وشهية جداً

مناقيش بالزعتر والجبنة ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً. كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها مع وجبة الفطور أو العشاء مع كوب من الشاي، كما أنها منتشرة بكثرة في الوطن العربي، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر الزعتر الأخضر بالجبنة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مناقيش بالزعتر والجبنة بألذ الوصفات.

مكونات مناقيش بالزعتر والجبنة

تتكون مناقيش بالزعتر والجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

480 مل حليب دافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

700 جم دقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

55 جم زيت الزيتون.

مقادير الحشو

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مناقيش بالزعتر والجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء العجانة، ثم نضيف إليها الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلبهم جيداً.

ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح وزيت الزيتون، ثم نعجن جيداً بالعجانة حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

ثم نقوم بإخراج الهواء من العجينة بعد الاختمار، ثم نقسمها إلى عدة كور متساوية في الحجم حسب الحجم المطلوب.

ثم نغطي كرات العجين ونتركهم يختمروا مرة ثانية لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة.

تحضير الحشو