طريقة عمل بسكويت الشاي المقلي الاقتصادي بمكونات سهله وبسيطة طعمه جميل

طريقة عمل بسكويت الشاي المقلي الاقتصادي، يعتبر البسكويت من أكثر أنواع المعجنات التى لا يمكن الاستغناء عنه في الأفراح والأعياد والمناسبات كما إنه يمكن تناوله في الفطار وإن من مميزات البسكويت سهله تحضير ومكوناته سهله وبسيطة موجود في كل منزل كما إنه يمكن تحضير بأكثر من طريقة منه المقلي ومنه في الفرن ويمكن حشوة أيضاً بأكثر من مكون بالشوكولاتة والكريمة والمربي والآن سوف نقدم لكم إحدى طرق عمل البسكويت في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . طريقة عمل بسكويت الشاي المقلي الاقتصادي بسكويت القرفة بسكويت القرفة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل البسكويت الاقتصادي في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عمل بسكويت القرفة الاقتصادي في المنزل 4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول .

كوب ونصف من السكر .

كوب ونصف من السمن .

5 حبات من البيض .

1/2 كوب من اللبن للعجن .

ملعقة ونصف من البيكنج بودر .

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة المطحونة . مكونات عمل بسكويت القرفة الاقتصادي في المنزل مكونات التزين من الممكن استخدام مربي أو كريز حلو أو سكر بودرة . طريقة عمل بسكويت القرفة في المنزل نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول ونضيف إليه البيكنج بودر والسمن ونفركهم باليد .

نحضر المضرب الكهربائي ونضرب به البيض جيداً .

بعد ذلك نضيف إلي الدقيق القرفة والسكر ونضع معهم البيض ونقلبهم جيداً .

ثم نضيف اليهم اللبن بالتدريج ونعجن حتى تصبح عجينة لينة .

بعد ذلك نفرد العجينة بالنشابة ويجب أن تكون متساوية من جميع الاتجاهات .

ويجب أن يكون سمك العجينة حوالى 3 سم .

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مْ .

ينصح بعمل ثقب في البسكويت في الوسط حتى يسهل لصق البسكويت بالمربي . مكونات التزينطريقة عمل بسكويت القرفة في المنزل البسكويت المقلي البسكويت المقلي قد تبحث الكثير من السيدات عن طرق جديدة لعمل البسكويت والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل بسكويت الشاي المقلي . مكونات البسكويت المقلي بطريقة سهله وبسيطة 2 كوب من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

3 حبات من البيض .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

ماء للعجن.

ذرة صغيرة من الملح .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر .

زيت للقلي .

شراب . مكونات البسكويت المقلي بطريقة سهله وبسيطة طريقة تحضير البسكويت المقلي بمكونات من المنزل نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول ونقوم بعمل حفرة في وسط الدقيق .

نخفق البيض جيداً حتي يصبح ناعم جداً .

نضع بداخل الحفرة البيض المخفوق .

نحضر وعاء اخر صغير ونضع به الماء ونذيب به الخميرة والفانيليا .

ثم نضيف الخميرة إلى الدقيق ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً وتضبح عجينة لينه .

نترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر .

نفرد العجينة بالنشابة ثم نقطعها بقطاعه الدوائر.

نسخن الزيت ثم نضع فيه شرائح البسكويت .

نتركه حتى يصبح لونه ذهبي ثم نرفعه من علي النار ونضعه في الشربات مباشرة .

ويقدم وهو بارد ………. بالهناء والشفاء . طريقة تحضير البسكويت المقلي بمكونات من المنزل الوسوم

طريقة عمل بسكويت الشاي المقلي الاقتصادي، يعتبر البسكويت من أكثر أنواع المعجنات التى لا يمكن الاستغناء عنه في الأفراح والأعياد والمناسبات كما إنه يمكن تناوله في الفطار وإن من مميزات البسكويت سهله تحضير ومكوناته سهله وبسيطة موجود في كل منزل كما إنه يمكن تحضير بأكثر من طريقة منه المقلي ومنه في الفرن ويمكن حشوة أيضاً بأكثر من مكون بالشوكولاتة والكريمة والمربي والآن سوف نقدم لكم إحدى طرق عمل البسكويت في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . طريقة عمل بسكويت الشاي المقلي الاقتصادي بسكويت القرفة بسكويت القرفة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل البسكويت الاقتصادي في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عمل بسكويت القرفة الاقتصادي في المنزل 4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول .

كوب ونصف من السكر .

كوب ونصف من السمن .

5 حبات من البيض .

1/2 كوب من اللبن للعجن .

ملعقة ونصف من البيكنج بودر .

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة المطحونة . مكونات عمل بسكويت القرفة الاقتصادي في المنزل مكونات التزين من الممكن استخدام مربي أو كريز حلو أو سكر بودرة . طريقة عمل بسكويت القرفة في المنزل نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول ونضيف إليه البيكنج بودر والسمن ونفركهم باليد .

نحضر المضرب الكهربائي ونضرب به البيض جيداً .

بعد ذلك نضيف إلي الدقيق القرفة والسكر ونضع معهم البيض ونقلبهم جيداً .

ثم نضيف اليهم اللبن بالتدريج ونعجن حتى تصبح عجينة لينة .

بعد ذلك نفرد العجينة بالنشابة ويجب أن تكون متساوية من جميع الاتجاهات .

ويجب أن يكون سمك العجينة حوالى 3 سم .

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مْ .

ينصح بعمل ثقب في البسكويت في الوسط حتى يسهل لصق البسكويت بالمربي . مكونات التزينطريقة عمل بسكويت القرفة في المنزل البسكويت المقلي البسكويت المقلي قد تبحث الكثير من السيدات عن طرق جديدة لعمل البسكويت والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل بسكويت الشاي المقلي . مكونات البسكويت المقلي بطريقة سهله وبسيطة 2 كوب من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

3 حبات من البيض .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

ماء للعجن.

ذرة صغيرة من الملح .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر .

زيت للقلي .

شراب . مكونات البسكويت المقلي بطريقة سهله وبسيطة طريقة تحضير البسكويت المقلي بمكونات من المنزل نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول ونقوم بعمل حفرة في وسط الدقيق .

نخفق البيض جيداً حتي يصبح ناعم جداً .

نضع بداخل الحفرة البيض المخفوق .

نحضر وعاء اخر صغير ونضع به الماء ونذيب به الخميرة والفانيليا .

ثم نضيف الخميرة إلى الدقيق ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً وتضبح عجينة لينه .

نترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر .

نفرد العجينة بالنشابة ثم نقطعها بقطاعه الدوائر.

نسخن الزيت ثم نضع فيه شرائح البسكويت .

نتركه حتى يصبح لونه ذهبي ثم نرفعه من علي النار ونضعه في الشربات مباشرة .

ويقدم وهو بارد ………. بالهناء والشفاء . طريقة تحضير البسكويت المقلي بمكونات من المنزل

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