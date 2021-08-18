وصفة سهلة وسريعة لتحضير عجينة الحليب السائل في المنزل بدون مجهود

عجينة الحليب من أطعم وأشهي انواع المخبوزات لذا يقبل علي تناولها الكثير من الأشخاص حيث يمكن اعدادها ف المنزل بطرق سهلة وبسيطة فهي عجينة هشة ولذيذة ومكوناتها موجوده في المنزل فهي مكونة من اللبن والسكر والبيض وكل هذا مفيد جدا للجسم.

من أهم وأشهر العجين هي عجينة الحليب وتسمي بعجينة العشر دقائق لأنها لا تستغرق في تخميرها أكثر من عشر دقائق كما أنها سهلة ولذيذة، وتجعل للخبز مذاق جيد.

3 اكواب دقيق أبيض فاخر.

كوب حليب سائل دافئ.

ثلاث ملاعق زيت أو زبدة طرية.

نصف معلقة كبيرة خميرة الفورية.

نصف معلقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

يضع الحليب مع السكر، ثم نضيف إليه الخميرة، ونضع كل هذه المكونات في وعاء، ويتم مزجهم جيدا حتي يذوب السكر مع الخميرة تماما.

يغطي الوعاء جيدا ويترك مدة ربع ساعة حتي تتفاعل العجينة.

يضرب البيض بالمضرب الكهربي في إناء أخر علي سرعة متوسطة.

نضع الزبدة والزيت ونضيف معه البيض، ثم يضرب جيدا بالمضرب حتي نحصل علي خليط متجانس.

ثم بعد ذلك نضيف اللبن علي الخليط ويضرب جيدا حتي تمتزج المكونات ببعضها.

ونضيف اللبن المخلوط بالخميرة علي خليط البيض ويستمر بالضرب بالمضرب جيدا.

ثم يضاف الدقيق مع رشة الملح علي الخليط.

ثم نبدأ بالعجن جيدا حتي نحصل علي عجينة لينة وطرية لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم وضع العجينة في إناء مدهون بالزيت من جميع الاتجاهات ويتم وضع العجينة داخلها وتغطي بالنايلون لمدة ساعة حتي تخمر.

بعد تمام التخمير تصبح العجينة مجهزة للشكل المطلوب.

يجب أن يكون اللبن المستخدم للعجين دافى وليس بارد أو حتي ساخن.

علينا نخل الدقيق للتخلص من اي شوائب عالقة بالدقيق.

عند استخدام البيض يجب أن تكسر بيضة تليها الأخري لتفادي أي بيضة فاسدة.

ومن خلال تلك الخطوات السابقة يمكنك عمل عجينة الحليب بكل سهولة بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل بدون عناء، كل ما عليك الحفاظ علي المقادير المكتوبة للحصول علي نتيجة مرضية وعجينة متماسكة وجاهزة لتشكيلها حسب الرغبة.