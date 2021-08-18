طريقه عمل بيتزا الطاسه السريعة بدون عجن ولا تخمير وكل احلي بيتزا في عشر دقائق

يبحث الكثير على طريقة سهلة لإعداد عجينة البيتزا حيث من المعروف أنها تأخذ وقت كثير في التحضير ومع ذلك يفضل تناولها الكثير، وطريقة بيتزا الطاسة سوف توفر الكثير من الوقت والمجهود في التحضير حيث تصنع في عشر دقائق ولا تحتاج إلى إستخدام الفرن، لذلك سوف نتعرف من خلال السطور القليلة القادمة طريق تحضير بيتزا الطاسة في وقت قصير وبطريقة سهله.

طريقه عمل بيتزا الطاسه

لعمل بيتزا الطاسة يجب إحضار بعض المكونات، وهي كالآتي:

المكونات

مقدار كوب من الدقيق الأبيض المنخول يصلح لجميع الأغراض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من لبن الزبادي.

كوب كبير من صلصلة البيتزا المصنوعة في المنزل.

حوالي كوب كبير من الفلفل الأخضر المقطع حلقات.

تقريبا كوب كبير من المشروم المقطع شرائح.

نصف كوب كبير من الزيتون الأسود خالى من البذر.

كمية مناسبة من السوسيس مقطع حلقات.

مقدار كوب كبير من الجبنه الموزاريلا المبشورة.

ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر.

ملعقتان من الماء او ملعقة واحدة من الزيت.

رشة من الملح حسب الحاجه.

واحد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب كبير من الكاتشب.

ملعقة كبيرة واحدة من الصلصة.

واحد فص من الثوم المفروم، ويمكن استخدام الثوم البودر حسب الرغبة.

رشة من الملح والفلفل.

واحد ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.

نضع في العجانه الكهربائية مقدار الدقيق وملعقة البيكنج بودر ورشة الملح وتقلب كافة المكونات جيداً حتى تمتزج.

بعد ذلك ننزل بباقي المكونات مثل الزبادي ونضيف مقدار الماء والزيت ونخلطهم جيداً حتي تتجانس كافة المكونات مع بعض، وتترك العجين على جنب بعد خلط جميع المكونات جيداً.

على نار متوسطة توضع الطاسة التي سوف تستخدم في عمل البيتزا لتحسن جيداً.

-نرش على الطاولة كمية من الدقيق لنفرد عليه عجينة البيتزا ثم نقوم بالفرد بنفس حجم الطاسة المستخدمه، وبعد ذلك ترفع الطاسة من على النار وتفرد العجينة بها.

بواسطة شوكة نعمل فتحات تهوية بالعجينه وذلك قبل وضع مكونات الحشو وقبل ذلك تفرد صلصة البيتزا على وجه العجينه، وننزل بكافة مكونات البيتزا ثم ترفع الطاسة على نار متوسطة مرة أخرى وتغطى وقبل رفعها من علي النار بخمس دقائق توضع جبن الموزاريلا على وجه البيتزا وتترك لتسيح وتقدم بالهنا.

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