طريقة عمل الدونتس الإسفنجي الخفيف بألذ وأخف طعم وتحدي

طريقة عمل الدونتس تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الدونتس حيث تعد من الحلويات والمعجنات التي يفضلها الكثير من الأطفال كما يمكن تقديمها في العديد من المناسبات كأعياد الميلاد والتجمعات العائلية، وهي من المعجنات البسيطة سهلة التحضير لهذا تفضلها الكثير من السيدات، وفي إطار تغطيتنا للعديد من المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين الكرام نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الدونتس في المنزل باستخدام مكونات بسيطة.

طريقة عمل الدونتس

الدونتس المعجنات الأكثر شهرة في العالم والتي بعشقها الصغار والكبار بسبب مذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية، وتقدم في العديد من المناسبات مثل الأفراح وأعياد الميلاد والمناسبات العائلية، وهي من المعجنات سهلة التحضير والتي يمكن إعدادها بسرعة، وهي عبارة عن عجينة شبه متماسكة القوام على شكل دائرة مفتوحة من المنتصف ويمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوص كما يمكن تزيينها بالشوكولاتة، وسوف نستعرض معكم من خلال السطور التالية طريقة عمل الدونتس في المنزل بأسلوب سهل ومن خلال استخدام مكونات بسيطة تتواجد في جميع المنازل.

ثلاثة أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

عدد واحد بيضة.

ربع كوب من الزيت.

كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

زيت للقلي.

مقادير التزيين

صوص شيكولاتة غامقة.

صوص شيكولاتة بيضاء.

فواكه.

مكسرات.

قومي بوضع البيض واللبن والزيت والملح والسكر والخميرة في الخلاط واخلطي جيداً.

اضيفي البيكنج باودر إلى العجين وقلبي جيداً ثم أضيفي الدقيق إلى الخليط السابق وقلبي جيداً حتى تحصلي على عجينة ذات قوام شبه متماسك.

ضعي العجينة في وعاء واسع وغطيها جيداً واتركيها حتى تختمر وتزداد في الحجم.

قومي بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة في قومي بفرد كل واحدة على حدة ثم انزعي العجينة المتواجدة في المنتصف حتى تأخذ شكل الدائرة.

قومي بنقل العجينة مرة أخرى إلى وعاء واسع واتركيها حتى تختمر.

صبي الزيت في وعاء القلي واتركيه حتى يغلي ثم ضعي فيه الدونتس برفق واتركيها حتى تحمر من الأسفل ثم اقلبيها على الجانب الأخر.

أحضري طبق واسع وغطيه بمناديل ورقية ثم أخرجي الدونتس التي اكتسبت اللون الذهبي وضعيها في الطبق.

قومي بتزيين سطح الدونتس بأي نوع من أنواع الصوص المتوفر لديك، ثم قدميه لأسرتك بالهناء والشفاء.

مكونات عمل الدونتسطريقة اعداد الدونتس