عمل الشوكولاته السائلة بمكونات بسيطة وغير مكلفة والنتيجة روعة زي الجاهزة بالظبط

عمل الشوكولاته السائلة في المنزل بكل سهولة وبدون مواد حافظة وأحلى من الجاهزة، حيث يعشق الكثير تناول الشيكولاته بجميع أنواعها سواء السائلة أو القطع أو شكولاتة قابلة للدهن والتغميس وللشيكولاته فوائد متعددة للجسم فضلاً عن مذاقها الطيب واللذيذ، حيث تعد الشوكولاته من المواد الطبيعية التي تتكون من الكاكاو وبعض المواد الطبيعية الأخرى ويمكن استخدامها في الكثير من الحلويات كتزين الكيك أو الجاتوه أو بعض أطباق الحلويات كما يوجد شوكولاتة بيضاء وأخرى بنية وأخرى سواء وتتميز الشوكولاتة باحتوائها على العديد من عناصر والمعادن اللازمة للجسم مثل البروتين والفسفور والحديد، وتعد مصدر ممتاز جدًا للطاقة فضلاً عن أنها تعمل على تقوية خلايا المخ والذاكرة.

طريقة عمل الشوكولاته السائلة في المنزل

قد يعتقد الكثير أن عمل الشوكولاتة في البيت أمر صعب وليس سهل ويحتاج إلى معدات ومواد كثيرة تتطلب أموال ولكن الحقيقة غير ذلك حيث بمكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل الطازج.

1 فنجان من السكر البودرة.

1 فنجان من الزيت ويفضل زيت ذرة.

فنجان من الماء.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

نحضر الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع السكر والحليب ونخلط جيدًا. بعد ذلك نقوم بوضع الزيت والماء ونخلط جيدًا. ثم نضع في المرحلة الأخيرة الكاكاو ونستمر في الخلط حتى تختفي أي تكلات للكاكاو. نضع الشوكولاته السائلة في كاسات تكون صغيرة الحجم ونزيها بجوز الهند وبألف هنا.

كوب من الحليب البودرة.

كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب ماء.

كوب كاكاو.

نصف ملعقة صغيرة فانيلا.

احضري وعاء عميق وضعي السكر والزيت والماء واخلطي جيدًا. ثم ضعي الحليب والكاكاو والفانيلا واستمري في الخلط حتى تتأكدي من أن المكونات قد امتزجت معًا. احضري وعاء ويكون له غطاء محكم. افرغي الشوكولاتة السائلة به وادخليه الثلاجة حتى يتماسك. الآن أصبحت الشوكولاتة جاهزة للاستخدام من الممكن استخدامها للتغميس أو التزين حسب الرغبة.

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