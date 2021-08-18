كريم حروق الشمس بعد المصيف أفضل كريم وأفضل المواد الطبيعية لعلاج البشرة بعد المصيف

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أفضل كريم لحروق الشمس بعد المصيف ، كم من مرة قد ذهبت للاستمتاع بالبحر والمصيف وقضاء وقت لطيف مع عائلتك وتتعرض لحروق أشعة الشمس وتغير الجلد، وهنا تأتي الكثير من التساؤلات عن أفضل أنواع الكريمات الطبيعية أو الوصفات التي تعمل على علاج حروق شمس البحر.
على الرغم من أن أشعة الشمس مفيدة جدًا للجسم ويجب التعرض لها للحصول على الكثير من الفيتامينات والحماية من العديد من الأمراض إلا أن التعرض لها بشكل مفرط يحدث ضرر كبير بالبشرة.
حيث تسبب أشعة الشمس الضارة تأثير سلبي على الجلد إذا تعرض لها الإنسان بشكل كبير جدًا لذلك نجد أن الكثير يبحث عن علاج حروق الشمس من البحر لمعالجة البشرة سواء للأطفال أو الكبار، فكم من مرة ذهبت إلى المصيف ورجعت بحروق في البشرة والجسم وتغير لون الجسم.أفضل كريم حروق شمس بعد المصيف
هناك العديد من الكريمات الطبية التي تساعد على علاج حروق الشمس شكل كبير وتهدئة الجلد الملتهب وترطيبه ومنها الآتي:
- كريم ميبو مرهم: يعد من الكريمات الطبيعية التي تتكون من مواد طبيعية فعالة في علاج حروق الشمس والجلد حيث يتكون من مواد طبيعية مثل السمسم والصبار وشمع العسل ويساهم على تجديد خلايا البشرة التالفة من أشعة الشمس.
- كريم بانثينول: يحتوي على مواد طبيعية ومناسب لكافة أنواع البشرة ويساهم بشكل كبير في تهدئة التهابات البشرة والجلد ويرطب البشرة ويمنحها برودة تساهم في علاج تهيج الجلد الملتهب.
- ريفي تو كريم: يحتوي على مواد طبيعية ومتوفر بالصيدليات وله دور كبير في تهدئة حروق الشمس من البحر ويساعد في تخفيف الحكة في الجلد ويرطب الجلد ويجدد الخلايا.
هناك كثير من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد في تهدئة البشرة الملتهبة التي تعرضت لأشعة الشمس الضارة وتعمل عمل ترطيب البشرة بشكل كبير وتهدئة أي احمرار بالبشرة ومن تلك المواد الطبيعية الآتي:
- الخيار: إن كمادات الخيار ممتازة جدًا لتهدئة البشرة ومنحها برودة ورطوبة عالية احضري مقدار حبة من الخيار وقطعيها شرائح ووزعيها على بشرتك وجسمك سوف تسحب السخونة من البشرة وتهدئة الالتهابات.
- الحليب والزبادي: وزعي الحليب على بشرتك بأن يكون بارد باستخدام قطعة من القطن أو استبدليه بالزبادي كلاهما مفيد جدًا للبشرة وللالتهابات وتجديد الخلايا ويحتويان على مضادات أكسدة ومضادات للالتهابات.
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أفضل كريم لحروق الشمس بعد المصيف ، كم من مرة قد ذهبت للاستمتاع بالبحر والمصيف وقضاء وقت لطيف مع عائلتك وتتعرض لحروق أشعة الشمس وتغير الجلد، وهنا تأتي الكثير من التساؤلات عن أفضل أنواع الكريمات الطبيعية أو الوصفات التي تعمل على علاج حروق شمس البحر.
على الرغم من أن أشعة الشمس مفيدة جدًا للجسم ويجب التعرض لها للحصول على الكثير من الفيتامينات والحماية من العديد من الأمراض إلا أن التعرض لها بشكل مفرط يحدث ضرر كبير بالبشرة.
حيث تسبب أشعة الشمس الضارة تأثير سلبي على الجلد إذا تعرض لها الإنسان بشكل كبير جدًا لذلك نجد أن الكثير يبحث عن علاج حروق الشمس من البحر لمعالجة البشرة سواء للأطفال أو الكبار، فكم من مرة ذهبت إلى المصيف ورجعت بحروق في البشرة والجسم وتغير لون الجسم.أفضل كريم حروق شمس بعد المصيف
هناك العديد من الكريمات الطبية التي تساعد على علاج حروق الشمس شكل كبير وتهدئة الجلد الملتهب وترطيبه ومنها الآتي:
- كريم ميبو مرهم: يعد من الكريمات الطبيعية التي تتكون من مواد طبيعية فعالة في علاج حروق الشمس والجلد حيث يتكون من مواد طبيعية مثل السمسم والصبار وشمع العسل ويساهم على تجديد خلايا البشرة التالفة من أشعة الشمس.
- كريم بانثينول: يحتوي على مواد طبيعية ومناسب لكافة أنواع البشرة ويساهم بشكل كبير في تهدئة التهابات البشرة والجلد ويرطب البشرة ويمنحها برودة تساهم في علاج تهيج الجلد الملتهب.
- ريفي تو كريم: يحتوي على مواد طبيعية ومتوفر بالصيدليات وله دور كبير في تهدئة حروق الشمس من البحر ويساعد في تخفيف الحكة في الجلد ويرطب الجلد ويجدد الخلايا.
هناك كثير من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد في تهدئة البشرة الملتهبة التي تعرضت لأشعة الشمس الضارة وتعمل عمل ترطيب البشرة بشكل كبير وتهدئة أي احمرار بالبشرة ومن تلك المواد الطبيعية الآتي:
- الخيار: إن كمادات الخيار ممتازة جدًا لتهدئة البشرة ومنحها برودة ورطوبة عالية احضري مقدار حبة من الخيار وقطعيها شرائح ووزعيها على بشرتك وجسمك سوف تسحب السخونة من البشرة وتهدئة الالتهابات.
- الحليب والزبادي: وزعي الحليب على بشرتك بأن يكون بارد باستخدام قطعة من القطن أو استبدليه بالزبادي كلاهما مفيد جدًا للبشرة وللالتهابات وتجديد الخلايا ويحتويان على مضادات أكسدة ومضادات للالتهابات.
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