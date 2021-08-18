طريقة عمل الزلابية الحلوة بكل سهولة

طريقة عمل الزلابية البيتي بكل سهولة، حيث أنها من الأطعمة الحلوة والخفيفة التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة في مصر أم الدنيا، كما أن الزلابية من الحلويات الشرقية سريعة التحضير ولا تأخذ الكثير من التحضيرات والمقادير، والفرق بينها وبين قطايف رمضان وبلح الشام ليس كبيراً، وهنا في موقعكم المفضل ثقفني، سوف نتناول مقادير الزلابية وكيفية تحضيرها وإخراجها في ألذ صورة وأشهى طعم.

أولاً: مقادير وطريقة عمل الزلابية الحلوة

والآن أعزائي قراء “ثقفني”، سوف نسرد لكم المقادير الخاصة بالزلابية الحلوة. لكن ينبغي عند الإتيان بها أن يكون المعيار سليماً لكي لا نخرج في النهاية منتجاً غير لائق أو حلو بشكل مفرط يؤدي إلى تركها.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب ماء دافىء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب دقيق.

كانت هذه هي المقادير الخاصة بالزلابية نفسها. لكن هناك مقادير أخرى خاصة بشربات الزلابية. وهو ما يجب تحضيره وتجهيزه مسبقاً، وهو كما يلي:

عصير ليمونه واحدة.

كوب من الماء.

كوب من السكر.

فانيليا حسب الرغبة والطلب.

ولعمل أحلى شربات للزلابية. نقوم بوضع الماء والسكر على النار حتى الغليان ومع التقليب لإكمال الذوبان للسكر في الماء. ثم بعد ذلك نضع الفانيليا، وعصير الليمونه.

وهنا يجب الانتباه للترتيب في الخطوات الخاصة بكل خام من الخامات المذكورة كما يلي:

يجب وضع الدقيق والسكر وجميع المكونات الجافة مع بعضها البعض وخلطهما جيداً.

نضيف بعد ذلك الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك وثقيل. ثم نترك العجينة لتتخمر في مكان دافئ.

نجهز الزيت في مقلاة عميقة للتحمير. مع وضع قليل من الزيت في طبق مستقل لتغميس الملعقة التي سنضع بها الزلابية.

نعمل كورة من العجينة ونمسكها وهي مضغوطة في بعضها. ونمسك ملعقة صغيرة ونغمس بها في طبق الزيت المستقل ثم نقطع بها كورة من الكورة الكبيرة التي بيدنا من الزلابية ونضعها في الزيت الساخن.

نقوم بالتقليب أثناء التحمير إلى أن نصل إلى نص تحميره ثم نخرجها ونضعها في مصفاة. لنتركها تبرد وتصبح مقرمشة. ثم نضعها مرة أخرى في الزيت لتكمل التسوية ثم نخرجها ونضع عليها الشربات البارد الذي جهزناه سابقاً. وبالهنا والشفا.

طريقة العمل