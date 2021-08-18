مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أعملي أجمل مشروبات المطاعم لمزيد من الإنتعاش

مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أعملي أجمل مشروبات المطاعم بالبيت، نبحث جميعا عن أفضل المطاعم التي تقوم بتقديم أجمل المشروبات كما نذهب إليها خصيصا للاستمتاع بطعم مشروباتها الرائعة. مما يكلفنا الكثير من المال الأمر الذي يمنعنا من الاستمتاع بطعم المشروب الذي نحبه وقت ما نريد. كما إنها تأخذ منا الوقت والجهد للذهاب إلي المطعم وطلب المشروب المفضل. لذلك فقد وفرنا إليك أفضل المشروبات التي توجد في المطاعم كما إنها بأسهل الطرق وكذلك بكل تكاتها حتي تتمتعي بمذاق أجمل من مذاق المطاعم وكذلك بتكلفة أقل كثير من المطعم. مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أولا طريقة تحضير مشروب دالغونا بزبدة الفول السوداني مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أولا طريقة تحضير مشروب دالغونا بزبدة الفول السوداني أولا المقادير: كوب من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من النسكافية.

سكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من زبدة الفول السودانى

ملعقتين كبيرتين ماء ساخن.

قطع ثلج ثانيا الطريقة : ضعي بداخل وعاء المضرب الكهربائي النسكافية والسكر وزبدة الفول السوداني وكذلك الماء الساخن.

ثم قومي بضرب المكونات جيدا ويمكنك استخدام المضرب اليدوي أيضا.

قومي بوضع الثلج في الكوب ثم ضعي فوقه الحليب.

امزجي خليط النسكافية المضروب مع الحليب ثم قلبيهم جيدا وأيضا مشروبات تساعد على حرق الدهون ثانيا طريقة تحضير مشروب سموزي الفراولة و المانجو كالمطاعم ثانيا طريقة تحضير مشروب سموزي الفراولة و المانجو كالمطاعم أولا المقادير : لتحضير طبقة المانجو :

نصف كوب من قطع المانجو المجمدة.

كوب إلا ربع من عصير البرتقال.

وكذلك ثلاث ملاعق كبيرة ماء.

لتحضير طبقة الفراولة.

نصف كوب من الفراولة المجمدة.

كوب عصير البرتقال.

عسل حسب الرغبة. طريقة التحضير : أولا لتحضير طبقة المانجو ضعي جميع المكونات داخل وعاء الخلاط ثم أخلطيهم حتي يصبح الخليط ناعما ثم ضع العسل

ثم لتحضير طبقة الفراولة ضعي جميع المكونات في وعاء الخلاط ثم أخلطيهم جيدا حتي يصبح الخليط ناعما مع إضافة العسل.

ضعي خليط المانجو في الكوب حتي نصفه ثم ضعي خليط الفراولة في النصف الأخر من الكوب. ثالثا طريقة تحضير مشروب المطاعم أوريو ميلك تشيك اللذيذ ثالثا طريقة تحضير مشروب المطاعم أوريو ميلك تشيك اللذيذ أولا المقادير : خمس حبات من الأوريو.

كوب من الحليب.

أيس كريم شيكولاتة أو فانيليا.

مكعبات ثلج

ملعقة كبيرة صوص شيكولاتة حسب الرغبة.

وكذلك حبيتان بسكويت أوريو للتزيين. ثانيا الطريقة : قومي بخلط جميع المكونات معا في وعاء الخلاط ثم اسكبي الخليط في الكوب ثم ضعي فوقه صوص الشيكولاتة وقطعتين الأوريو. مشروبات المطاعم بأسهل الطرق رابعا طريقة تحضير مشروب سموزي تشيز كيك مثل المطاعم مشروبات المطاعم بأسهل الطرق رابعا طريقة تحضير مشروب سموزي تشيز كيك مثل المطاعم أولا المقادير : ملعقتين كبيرتين من البسكويت المطحون.

وكذلك ملعقتين كبيرتين سكر

ملعقة كبيرة فانيليا.

كما يوجد كوب من الفراولة قطع.

وكذلك كوب حليب.

كوب زبادي.

كما يجب أيضاً كوب مكعبات ثلج.

ملعقة كبيرة جبن كريمي.

كريمة خفق وبسكويت مطحون للتزيين “حسب الرغبة” ثانيا طريقة التحضير : مشروبات المطاعم بأسهل الطرق خامسا طريقة تحضير مشروب نسكافية بالنوتيلا أفضل من المطعم مشروبات المطاعم بأسهل الطرق خامسا طريقة تحضير مشروب نسكافية بالنوتيلا أفضل من المطعم أولا المقادير: كوب من الحليب

ملعقة كبيرة من النسكافية

وكذلك ملعقة كبيرة من النوتيلا

صوص نوتيلا أو شيكولاته “حسب الرغبة”. ثانيا الطريقة : نضع النسكافية والحليب على النار حتي يذوب النسكافية تماما.

ثم قومي برفع الخليط وضيفي معه ملعقة النوتيلا ثم قلبيهم معا جيدا

وكذلك ضعي الخليط على النار مرة أخري.

ثم قومي بتقليبه وعند الغليان قومي بسكبه في الكوب وقومي بتزيينه حسب الرغبة. مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أسهل طريقة لتحضير عصير الخروب أفضل من المطاعم مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أسهل طريقة لتحضير عصير الخروب أفضل من المطاعم أولا المقادير : نصف كيلو من الخروب المتكسر

كوب ونصف من السكر

ماء ثانيا طريقة التحضير: يتم وضع الخروب المتكسر داخل وعاء عميق ثم يتم وضع كمية السكر وتقليبها مع الخروب

ثم بعد ذلك نضع الوعاء بالخروب والسكر فوق البوتجاز ثم نستمر بالتقليب حتى تمام ذوبان السكر

ثم نضع الماء ونتركه حتي الغليان ثم نقوم بتصفية الخروب

وبعدها نضع العصير في الثلاجة ثم يتم تقديمة باردا. مشروبات المطاعم طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع مشروبات المطاعم طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع كما قمنا بعرض طريقة تحضير المشروبات السابقة سوف نقوم بعرض كذلك طريقة عمل الليمون بالنعناع كما يلي: غسل الليمون جيداً ثم نقطعة أرباع

ثم نضع الليمون داخل وعاء الخلاط ونضع معه الماء المثلج وكذلك السكر والنعناع

ثم نقوم بضربهم معاً جيداً وكذلك تصفيته

وبعد ذلك عليك سكب العصير في كأس التقديم ثم وضع مكعبات الثلج معه كما يمكنك تزيينه بالقليل من النعناع. الوسوم

مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أعملي أجمل مشروبات المطاعم بالبيت، نبحث جميعا عن أفضل المطاعم التي تقوم بتقديم أجمل المشروبات كما نذهب إليها خصيصا للاستمتاع بطعم مشروباتها الرائعة. مما يكلفنا الكثير من المال الأمر الذي يمنعنا من الاستمتاع بطعم المشروب الذي نحبه وقت ما نريد. كما إنها تأخذ منا الوقت والجهد للذهاب إلي المطعم وطلب المشروب المفضل. لذلك فقد وفرنا إليك أفضل المشروبات التي توجد في المطاعم كما إنها بأسهل الطرق وكذلك بكل تكاتها حتي تتمتعي بمذاق أجمل من مذاق المطاعم وكذلك بتكلفة أقل كثير من المطعم. مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أولا طريقة تحضير مشروب دالغونا بزبدة الفول السوداني مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أولا طريقة تحضير مشروب دالغونا بزبدة الفول السوداني أولا المقادير: كوب من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من النسكافية.

سكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من زبدة الفول السودانى

ملعقتين كبيرتين ماء ساخن.

قطع ثلج ثانيا الطريقة : ضعي بداخل وعاء المضرب الكهربائي النسكافية والسكر وزبدة الفول السوداني وكذلك الماء الساخن.

ثم قومي بضرب المكونات جيدا ويمكنك استخدام المضرب اليدوي أيضا.

قومي بوضع الثلج في الكوب ثم ضعي فوقه الحليب.

امزجي خليط النسكافية المضروب مع الحليب ثم قلبيهم جيدا وأيضا مشروبات تساعد على حرق الدهون ثانيا طريقة تحضير مشروب سموزي الفراولة و المانجو كالمطاعم ثانيا طريقة تحضير مشروب سموزي الفراولة و المانجو كالمطاعم أولا المقادير : لتحضير طبقة المانجو :

نصف كوب من قطع المانجو المجمدة.

كوب إلا ربع من عصير البرتقال.

وكذلك ثلاث ملاعق كبيرة ماء.

لتحضير طبقة الفراولة.

نصف كوب من الفراولة المجمدة.

كوب عصير البرتقال.

عسل حسب الرغبة. طريقة التحضير : أولا لتحضير طبقة المانجو ضعي جميع المكونات داخل وعاء الخلاط ثم أخلطيهم حتي يصبح الخليط ناعما ثم ضع العسل

ثم لتحضير طبقة الفراولة ضعي جميع المكونات في وعاء الخلاط ثم أخلطيهم جيدا حتي يصبح الخليط ناعما مع إضافة العسل.

ضعي خليط المانجو في الكوب حتي نصفه ثم ضعي خليط الفراولة في النصف الأخر من الكوب. ثالثا طريقة تحضير مشروب المطاعم أوريو ميلك تشيك اللذيذ ثالثا طريقة تحضير مشروب المطاعم أوريو ميلك تشيك اللذيذ أولا المقادير : خمس حبات من الأوريو.

كوب من الحليب.

أيس كريم شيكولاتة أو فانيليا.

مكعبات ثلج

ملعقة كبيرة صوص شيكولاتة حسب الرغبة.

وكذلك حبيتان بسكويت أوريو للتزيين. ثانيا الطريقة : قومي بخلط جميع المكونات معا في وعاء الخلاط ثم اسكبي الخليط في الكوب ثم ضعي فوقه صوص الشيكولاتة وقطعتين الأوريو. مشروبات المطاعم بأسهل الطرق رابعا طريقة تحضير مشروب سموزي تشيز كيك مثل المطاعم مشروبات المطاعم بأسهل الطرق رابعا طريقة تحضير مشروب سموزي تشيز كيك مثل المطاعم أولا المقادير : ملعقتين كبيرتين من البسكويت المطحون.

وكذلك ملعقتين كبيرتين سكر

ملعقة كبيرة فانيليا.

كما يوجد كوب من الفراولة قطع.

وكذلك كوب حليب.

كوب زبادي.

كما يجب أيضاً كوب مكعبات ثلج.

ملعقة كبيرة جبن كريمي.

كريمة خفق وبسكويت مطحون للتزيين “حسب الرغبة” ثانيا طريقة التحضير : مشروبات المطاعم بأسهل الطرق خامسا طريقة تحضير مشروب نسكافية بالنوتيلا أفضل من المطعم مشروبات المطاعم بأسهل الطرق خامسا طريقة تحضير مشروب نسكافية بالنوتيلا أفضل من المطعم أولا المقادير: كوب من الحليب

ملعقة كبيرة من النسكافية

وكذلك ملعقة كبيرة من النوتيلا

صوص نوتيلا أو شيكولاته “حسب الرغبة”. ثانيا الطريقة : نضع النسكافية والحليب على النار حتي يذوب النسكافية تماما.

ثم قومي برفع الخليط وضيفي معه ملعقة النوتيلا ثم قلبيهم معا جيدا

وكذلك ضعي الخليط على النار مرة أخري.

ثم قومي بتقليبه وعند الغليان قومي بسكبه في الكوب وقومي بتزيينه حسب الرغبة. مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أسهل طريقة لتحضير عصير الخروب أفضل من المطاعم مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أسهل طريقة لتحضير عصير الخروب أفضل من المطاعم أولا المقادير : نصف كيلو من الخروب المتكسر

كوب ونصف من السكر

ماء ثانيا طريقة التحضير: يتم وضع الخروب المتكسر داخل وعاء عميق ثم يتم وضع كمية السكر وتقليبها مع الخروب

ثم بعد ذلك نضع الوعاء بالخروب والسكر فوق البوتجاز ثم نستمر بالتقليب حتى تمام ذوبان السكر

ثم نضع الماء ونتركه حتي الغليان ثم نقوم بتصفية الخروب

وبعدها نضع العصير في الثلاجة ثم يتم تقديمة باردا. مشروبات المطاعم طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع مشروبات المطاعم طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع كما قمنا بعرض طريقة تحضير المشروبات السابقة سوف نقوم بعرض كذلك طريقة عمل الليمون بالنعناع كما يلي: غسل الليمون جيداً ثم نقطعة أرباع

ثم نضع الليمون داخل وعاء الخلاط ونضع معه الماء المثلج وكذلك السكر والنعناع

ثم نقوم بضربهم معاً جيداً وكذلك تصفيته

وبعد ذلك عليك سكب العصير في كأس التقديم ثم وضع مكعبات الثلج معه كما يمكنك تزيينه بالقليل من النعناع.

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