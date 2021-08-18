طريقة العاشوراء بأقل التكاليف وصفة لعمل العاشورة و4 فوائد للبليلة

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طريقة العاشوراء بمناسبة حلول اليوم العاشر من شهر محرم في الشهور الهجرية حيث ذكر أنه في هذا اليوم الفضيل نجي سيدنا موسى -عليه السلام- من فرعون. ويعد صيام هذا اليوم سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صيام عاشوراء تكفير ذنوب السنة السابقة. كما أنه غير مستحب صيام اليوم العاشر فقط بل يفضل صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده. ومن أهم الأحداث في نفس اليوم أيضا وفاة الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة كربلاء.طريقة العاشوراء
لتحضير العاشورة في المناسبة الخاصة بها كل عام وأنتم بخير نحتاج إلى:
- نصف كوب من الغلة.
- كيلو لبن.
- كوب سكر أبيض ناعم.
- عدد 2 ملعقة كبيرة نشا.
- زبيب.
- مكسرات حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- لتسوية الغلة نقوم بإضافتها في إناء وتغطيتها بكمية مناسبة من الماء ووضعها على النار حتى تمام الغليان.
- نترك الغلة منقوعة في الماء المغلي لمدة ليلة حتى نضمن درجة التسوية.
- في اليوم التالي نقوم بإضافة اللبن إلى الغلة.
- الآن نضيف مقدار السكر ونقلب حتى تمام الذوبان.
- أخيرا نضيف مقدار النشا إلى ربع كوب ماء بارد ونقلبه جيدا ثم نضيفه إلى العاشوراء.
- يمكن أضافة مقدار من الزبيب أو المكسرات داخل الخليط مع التقليب.
- نتركها حتى تبرد ونقوم بتوزيعها في الأطباق ومن ثم تزينها بالمكسرات حسب الرغبة.
- توضع العاشورية في الثلاجة وتقدم باردة.
تعد البليلة من أفضل المشروبات الساخنة التي يمكن تناولها من حيث القيمة الغذائية في فصل الشتاء لاحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية فهي تمد الجسم بالدفيء والطاقة التي يحتاجها خلال انخفاض درجات حرارة الجو. وفوائد البليلة كثيرة سوف نذكر لكم
- نقص الوزن: فتحتوي البليلة على نسبة عالية من الألياف التي تمنح الإحساس بالشبع وبالتالي تساعد في عمليات الرجيم وفقدان الوزن.
- رفع مناعة الجسم: ينصح دائما دكاترة الأطفال بتقديم البليلة للأطفال فهي تحتوي على عناصر مفيدة جدا لزيادة المناعة كالحديد والفسفور وكذلك الزنك.
- تقوية الذاكرة: يعد الغلة من الحبوب الكاملة المعروفة بتنشيط خلايا الجسم مما تساعد في تقوية الذاكرة وتجنب خطر الإصابة بالزهايمر.
- تقوية العظام: تحتوي الغلة علي نسبة عالية من الكالسيوم وخاصة عند إضافة الحليب إليها مما يمنح الجسم نسبة الكالسيوم التي يحتاجها فتمنع هشاشة العظام.
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طريقة العاشوراء بمناسبة حلول اليوم العاشر من شهر محرم في الشهور الهجرية حيث ذكر أنه في هذا اليوم الفضيل نجي سيدنا موسى -عليه السلام- من فرعون. ويعد صيام هذا اليوم سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صيام عاشوراء تكفير ذنوب السنة السابقة. كما أنه غير مستحب صيام اليوم العاشر فقط بل يفضل صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده. ومن أهم الأحداث في نفس اليوم أيضا وفاة الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة كربلاء.طريقة العاشوراء
لتحضير العاشورة في المناسبة الخاصة بها كل عام وأنتم بخير نحتاج إلى:
- نصف كوب من الغلة.
- كيلو لبن.
- كوب سكر أبيض ناعم.
- عدد 2 ملعقة كبيرة نشا.
- زبيب.
- مكسرات حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- لتسوية الغلة نقوم بإضافتها في إناء وتغطيتها بكمية مناسبة من الماء ووضعها على النار حتى تمام الغليان.
- نترك الغلة منقوعة في الماء المغلي لمدة ليلة حتى نضمن درجة التسوية.
- في اليوم التالي نقوم بإضافة اللبن إلى الغلة.
- الآن نضيف مقدار السكر ونقلب حتى تمام الذوبان.
- أخيرا نضيف مقدار النشا إلى ربع كوب ماء بارد ونقلبه جيدا ثم نضيفه إلى العاشوراء.
- يمكن أضافة مقدار من الزبيب أو المكسرات داخل الخليط مع التقليب.
- نتركها حتى تبرد ونقوم بتوزيعها في الأطباق ومن ثم تزينها بالمكسرات حسب الرغبة.
- توضع العاشورية في الثلاجة وتقدم باردة.
تعد البليلة من أفضل المشروبات الساخنة التي يمكن تناولها من حيث القيمة الغذائية في فصل الشتاء لاحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية فهي تمد الجسم بالدفيء والطاقة التي يحتاجها خلال انخفاض درجات حرارة الجو. وفوائد البليلة كثيرة سوف نذكر لكم
- نقص الوزن: فتحتوي البليلة على نسبة عالية من الألياف التي تمنح الإحساس بالشبع وبالتالي تساعد في عمليات الرجيم وفقدان الوزن.
- رفع مناعة الجسم: ينصح دائما دكاترة الأطفال بتقديم البليلة للأطفال فهي تحتوي على عناصر مفيدة جدا لزيادة المناعة كالحديد والفسفور وكذلك الزنك.
- تقوية الذاكرة: يعد الغلة من الحبوب الكاملة المعروفة بتنشيط خلايا الجسم مما تساعد في تقوية الذاكرة وتجنب خطر الإصابة بالزهايمر.
- تقوية العظام: تحتوي الغلة علي نسبة عالية من الكالسيوم وخاصة عند إضافة الحليب إليها مما يمنح الجسم نسبة الكالسيوم التي يحتاجها فتمنع هشاشة العظام.
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