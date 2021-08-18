عمل العاشورا الكريمي بطريقه سهله وسريعه التحضير وبمكونات متوفره في كل مطبخ حيث تعد العاشورا الكريمي من اشهي والذ أطباق الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص كما تتميز بالقيمة الغذائية العالية لما تحتوي عليها من مكونات مثل القمح والحليب كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من الطباق الحلويات كما يمكن استخدام أنواع مختلفه من المكسرات أو الزبيب للتزين حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل العاشورا الكريمي نصف كيلو من القمح المقشر.

كيلو ونصف من الحليب كامل الدسم.

كوب واحد من السكر.

3 ملاعق كبيره من الكريم شانتيه.

3 ملاعق كبيره من النشا.

2 ملعقه كبيره من ألقشطه.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الزبيب.

أنواع مختلفه من المكسرات مثل الفستق أو الفول السوداني أو اللوز حسب الرغبة. طريقه تحضير العاشورا الكريمي نبدأ بتحضير وعاء كبير ونضيف الماء والقمح المقور ويترك لمده لا تقل عن ثلاثة ساعات.

نقوم بوضع حله علي النار ونضع القمح ثم نضيف الماء المغلي بمقدار اعلي من القمح قليلا ويترك علي نار هادئه لمده خمس دقائق ثم نقلق النار ونترك الحلة محكمه الغلق لمده ساعه.

ثم نقوم بفرم جزئ من القمح باستخدام الخلاط الكهربائي أو الهاند بلندر ثم نضيف كيلو ونصف من الحليب ونترك كوب من الحليب جانبا ثم نضيف الفانيليا مع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نضيف ثلاثة ملاعق كبيره من الكريمة ونقلب جيدا علي النار مع باقي المكونات ثم نضيف ألقشطه ثم نضيف النشا مع كوب من الحليب ويقلب جيدا ثم يضاف إلي باقي المكونات مع التقليب الجيد لعدم تكتل النشا.

نترك الخليط علي نار متوسطه حتي يغلي ثم نضيف كوب من جوز الهند مع الزبيب حسب الرغبة ثم نتركه حتى تمام الغليان ثم نقوم بإطفاء النار وتركه بضع دقائق.

نقوم بتحضير أطباق أو بولات للتقديم ثم نقوم بوضع العشورا بها ثم نقوم بتزيين الخليط الذي تم تحضيره باستخدام أنواع عديدة من المكسرات المرغوب بها مثل الفستق أو اللوز آو الفول ألسوداني مع القليل من الذبيب حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل العاشورا الكريميطريقه تحضير العاشورا الكريمي الوسوم

عمل العاشورا الكريمي بطريقه سهله وسريعه التحضير وبمكونات متوفره في كل مطبخ حيث تعد العاشورا الكريمي من اشهي والذ أطباق الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص كما تتميز بالقيمة الغذائية العالية لما تحتوي عليها من مكونات مثل القمح والحليب كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من الطباق الحلويات كما يمكن استخدام أنواع مختلفه من المكسرات أو الزبيب للتزين حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل العاشورا الكريمي نصف كيلو من القمح المقشر.

كيلو ونصف من الحليب كامل الدسم.

كوب واحد من السكر.

3 ملاعق كبيره من الكريم شانتيه.

3 ملاعق كبيره من النشا.

2 ملعقه كبيره من ألقشطه.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الزبيب.

أنواع مختلفه من المكسرات مثل الفستق أو الفول السوداني أو اللوز حسب الرغبة. طريقه تحضير العاشورا الكريمي نبدأ بتحضير وعاء كبير ونضيف الماء والقمح المقور ويترك لمده لا تقل عن ثلاثة ساعات.

نقوم بوضع حله علي النار ونضع القمح ثم نضيف الماء المغلي بمقدار اعلي من القمح قليلا ويترك علي نار هادئه لمده خمس دقائق ثم نقلق النار ونترك الحلة محكمه الغلق لمده ساعه.

ثم نقوم بفرم جزئ من القمح باستخدام الخلاط الكهربائي أو الهاند بلندر ثم نضيف كيلو ونصف من الحليب ونترك كوب من الحليب جانبا ثم نضيف الفانيليا مع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نضيف ثلاثة ملاعق كبيره من الكريمة ونقلب جيدا علي النار مع باقي المكونات ثم نضيف ألقشطه ثم نضيف النشا مع كوب من الحليب ويقلب جيدا ثم يضاف إلي باقي المكونات مع التقليب الجيد لعدم تكتل النشا.

نترك الخليط علي نار متوسطه حتي يغلي ثم نضيف كوب من جوز الهند مع الزبيب حسب الرغبة ثم نتركه حتى تمام الغليان ثم نقوم بإطفاء النار وتركه بضع دقائق.

نقوم بتحضير أطباق أو بولات للتقديم ثم نقوم بوضع العشورا بها ثم نقوم بتزيين الخليط الذي تم تحضيره باستخدام أنواع عديدة من المكسرات المرغوب بها مثل الفستق أو اللوز آو الفول ألسوداني مع القليل من الذبيب حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل العاشورا الكريميطريقه تحضير العاشورا الكريمي

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