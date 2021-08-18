طرق استخدام الصبار للشعر بوصفات طبيعية لتطويل الشعر في وقت قياسي

طرق استخدام الصبار للشعر ، الصبار من أقوى المكونات الطبيعية القادرة على تغيير ملمس الشعر تمامًا، قوته في حل كل مشاكل الشعر جعلت الكثير من الشركات تضعه كَمكون رئيسي في كل منتجات العناية بالشعر، ولكن أيضًا قدم الخبراء مجموعة كبيرة من الطرق الكثيرة التي يمكن فيها استخدام الصبار للشعر، والنتائج منها مذهلة سريعة، لأنه الشعر سيحصل على كل المواد الغذائية والفيتامينات الغذائية بشكل مباشر عند استخدامها بشكل موضعي على الشعر، وفي خلال هذا المقال سنقدم لك أفضل طريقة استخدام الصبار للشعر.

طرق استخدام الصبار للشعر

يمكن بتحضير الصبار بطريقة صحيحة الحصول على كل الفوائد التي يحتوي عليها، ومع تكرار تلك الوصفات بشكل منتظم، سيتغير شكل وملمس الشعر من الداخل والخارج، لأنه سيعمل على تغذيته بالكامل، وحل مشاكل الشعر المختلفة وتلك هي أفضل الطرق لاستخدام الصبار للشعر:-

الطريقة الأولى

سنحتاج في تحضيرها إلى:-

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار + ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

يتم خلط المكونين جيدًا ثم يطبق الخليط على فروة الرأس والقيام بالتدليك بحركات دائرية.

يترك الخليط على الشعر من الليل حتى صباح اليوم التالي.

الطريقة الثانية

سنحتاج في تحضيرها إلى:-

5 ملاعق كبيرة من جل الصبار + ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند + ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.

اخلطي كل المكونات جيدًا، ثم تُطبق على الرأس من الجذور حتى الأطراف.

مع الحرص أنه يجب الاهتمام الأطراف المتقصفة ثم يترك الخليط على الشعر لمدة 25 دقيقة.

ثم يشطف الشعر بالماء البارد.

الطريقة الثالثة

سنحتاج في تحضيرها إلى:-

أربع ملاعق كبيرة من جل الصبار + ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون + صفار بيضة واحدة.

يتم خلط جميع المكونات جيدًا، ثم يتم توزيعها على الشعر بالكامل.

يترك الخليط لمدة من 20-25 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد والشامبو.

الطريقة الرابعة

سنحتاج في تحضيرها إلى:-

كوب من عصير البصل + ملعقة كبيرة من جل الصبار.

يمزج المكونين معًا ثم يطبق على الشعر مع التدليك المستمر، ثم يترك لمدة ساعة على الأقل.

ثم يشطف الشعر بالماء البارد، وتكرر الوصفة مرة أسبوعيًا.

الطريقة الخامسة

سنحتاج في تحضيرها إلى:-

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار + ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

تمزج المكونين معًا وتطبق على الشعر مع التدليك ثم يترك لمدة 20 دقيقة.

يشطف الشعر جيدًا.

فوائد الصبار للشعر

يحتوي الصبار على مجموعة كبيرة من الأحماض الأمينية، والفيتامينات، والمعادن التي تجعله من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للحفاظ على مظهر الشعر اللامع والناعم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على البروتين الكافي الذي يساعد في تقوية الشعر:-