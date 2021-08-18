أسهل طريقة لعمل الخبز في البيت ومقادير خبز الطاسة

أسهل طريقة لعمل الخبز في البيت من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل السيدات وذلك رغبة منهم في صنع الخبر في المنزل دون الحاجة إلى تحمل تكاليف مضاعفة أو إهدار الوقت في الأسواق، لذلك قد يلجأن إلى طريقة عمل الخبز العربي أو طريقة عمل خبز التميس وقد تم توفير طريقة عمل الخبر البلدي بأكثر من طريقة للسيدات فيمكن تعلم طريقة عمل خبز الفرن في البيت وكذلك يمكن عمل خبز الطاسة في وقت أقل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة الأفضل لتقديمها إلى أفراد الأسرة.

أسهل طريقة لعمل الخبز في البيت

هناك أكثر من طريقة لصنع الخبر ولكن أسهل طريقة لعمل الخبز في المنزل والتي توفر الكثير من الوقت والجهد وينبغي لعمل الخبر في المنزل توافر المكونات التالية:

يتم تحضير كوب وربع الكوب من الماء.

عدد 3 ملاعق سكر.

عدد 2 ملعقة من الخميرة.

عدد 1 ملعقة من الزبدة.

مقدار 3 كوب من الدقيق الأبيض.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 1 ملعقة من البيكنج بودر.

يتم إحضار وعاء ووضع الماء به وإضافة كل من الخميرة والسكر وكذلك الزبدة ويتم تقليبهم لمرة واحدة ويترك الخلط حتى يمتزج.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق وكذلك البيكنج بودر وتقليب المكونات مرة أخري ويتم إضافة الملح بعد ذلك نقوم بعد ذلك بتقليب الخليط جيدًا لحين الحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها كيفما نشاء وتترك العجينة لفترة حتى تختمر.

نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى قطع ومن ثم فرد كل قطعة منهم على سطح متساوي لحين الحصول على عجينة رقيقة.

يتم وضع العجينة بعد فردها في الفرن الذي تم تسخينه على درجة حرارة 200 مئوية ويترك لمدة تصل إلى 10 دقائق.

مكونات أسرع خبز منزليطريقة تحضير الخبز المنزليطريقة عمل خبز الطاسة

يتم تجهيز عدد 3 أكواب من الدقيق وملعقة بيرة من الخميرة، وكذلك نصف ملعقة بيكنج بودر وعدد 3 ملاعق من السكر وكمية مناسبة من الملح وكوب واحد من اللبن بالإضافة إلى كوب زيت، وبعض من السمسم.

يتم خلط المكونات لحين الحصول على عجينة متماسكة ومن ثم يتم تقطيعها على شكل كور صغيرة ويتم فردها للحصول على قوام غير سميك.

يتم بعد ذلك تسخين المقلاة بعد دهنها بالزيت ويتم وضع الخبز لحين تحميره ومن ثم يتم قلبه على الجهة الأخرى.

طريقة تحضير خبز الطاسة