أسباب ظهور الفطريات في فصل الصيف واعرضها وطرق علاجها

الفطريات عبارة عن بكتيريا وميكروبات تظهر الفطريّات الجلديّة على الجلد نتيجة الإصابة بالعدوى وتلتصق الفطريات بالشعر والجلد والأظافر هي بالعادة تصيب الأماكن المغطاة من الجسم مثل القدمين، كما أنّ ضعف المناعة يسهم في الإصابة، وتسبب مش كبيرة على صحة الإنسان.أنواع الفطريات
ثمة أنواع عدة من فطريات الجلد. النوع الأول موجود أصلاً في أجسامنا ويعيش فيها. ومع ارتفاع معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة صيفاً، يحصل تغيير في الجسم وتصبح الفطريات متعايشة بشكل مضاد، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على مساحة الصدر والظهر، وأحياناً على اليدين. هذا النوع من الفطريات لا ينتقل بالعدوى.
أما النوع الثاني من الفطريات فيظهر في اليدين أو القدمين بشكل أساسي. وهو يتحدد في موضع واحد ولا ينتشر في مساحات عدة. كما أنه ينتقل بالعدوى وخصوصاً في المسابح، ولكن العدوى لا تنتقل بمجرد لمس الموضع الذي تظهر فيه الفطريات، بل نتيجة احتكاك مطوّل بهذا الموضع.
ثمة نوع آخر وهو فطريات الأظافر المرتبطة بالرطوبة. تشيع هذه الفطريات عند الأشخاص الذين يحتكون بالماء لوقت طويل. هذه الفطريات ليست موسمية، وقد تنتقل العدوى من أحد الأظافر إلى البقية.أعراض مرض الفطريات
- الحكة والاحمرار في مكان الإصابة.
- ظهور بقع بيضاء اللون على الجلد.
- تساقط الشعر بكثافة.
- ظهور بعض الإفرازات البيضاء اللون المائلة إلى الاصفرار.
- تقشّر الجلد وخشونته.
- صدور روائح مزعجة خاصة عند إصابة الفطريّات للأقدام أو المناطق الحساسة في الجسم مثل المهبل عند المرأة.
- عدم تجفيف الجسم جيداً بعد الاستحمام؛ لأنّ العرق لا يتبّخر وبالتالي يؤدي إلى حدوث الفطريات
- استخدام بعض مستحضرات التجميل بطريقةٍ خاطئة.
- عدم ارتداء القفازات الجلدية أثناء التنظيف.
- ارتفاع نسبة السكر في الدم.
- التعرّق المُفرط، ولا سيّما في فصل الصيف.
يوجد وصفات منزلية وأدوية طبية من العلاجات المنزلية الأتي :
- اللبن الزبادي: غمس قطنة نظيفة باللبن الزبادي مسح أماكن وجود الفطريات مدّة خمس دقائق، ثمّ تركه مدة ثلاثين دقيقة، وبعدها غسلها بالماء
- خل التفاح: وضع ملعقة صغيرة من خل التفاح والماء في وعاءٍ والخلط، ثمّ تطبيق الخليط على أماكن وجود الفطريات، وتركه مدّة ثلاثين دقيقة على الأقل، وبعدها غسلها بالماء،
- استخدام زيت الشاي : من خلال شراءه من العطار ودهنة على المكان المصاب فهو مطهر قوى وطبيعي وفعال
- تناول الثوم إلني أو المسح بعصارة الثوم على المكان المصاب أو استخدام زيته
- الحرص على النظافة الشخصية.
- عدم استخدام أدوات الآخرين، مثل: فرشاة الشعر، والمناشف.
- استخدام بودرة الأطفال على الجسم، فهي تمتصّ العرق، وتحافظ عليه جافّا.
- لبس الملابس الفضفاضة، والابتعاد عن الملابس الضيقة.
- تنظيم مستوى السكر في الجسم.
- تنظيف أغطية الأسرّة بشكلٍ دائم بالماء والصابون.
الوسوم
الفطريات عبارة عن بكتيريا وميكروبات تظهر الفطريّات الجلديّة على الجلد نتيجة الإصابة بالعدوى وتلتصق الفطريات بالشعر والجلد والأظافر هي بالعادة تصيب الأماكن المغطاة من الجسم مثل القدمين، كما أنّ ضعف المناعة يسهم في الإصابة، وتسبب مش كبيرة على صحة الإنسان.أنواع الفطريات
ثمة أنواع عدة من فطريات الجلد. النوع الأول موجود أصلاً في أجسامنا ويعيش فيها. ومع ارتفاع معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة صيفاً، يحصل تغيير في الجسم وتصبح الفطريات متعايشة بشكل مضاد، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على مساحة الصدر والظهر، وأحياناً على اليدين. هذا النوع من الفطريات لا ينتقل بالعدوى.
أما النوع الثاني من الفطريات فيظهر في اليدين أو القدمين بشكل أساسي. وهو يتحدد في موضع واحد ولا ينتشر في مساحات عدة. كما أنه ينتقل بالعدوى وخصوصاً في المسابح، ولكن العدوى لا تنتقل بمجرد لمس الموضع الذي تظهر فيه الفطريات، بل نتيجة احتكاك مطوّل بهذا الموضع.
ثمة نوع آخر وهو فطريات الأظافر المرتبطة بالرطوبة. تشيع هذه الفطريات عند الأشخاص الذين يحتكون بالماء لوقت طويل. هذه الفطريات ليست موسمية، وقد تنتقل العدوى من أحد الأظافر إلى البقية.أعراض مرض الفطريات
- الحكة والاحمرار في مكان الإصابة.
- ظهور بقع بيضاء اللون على الجلد.
- تساقط الشعر بكثافة.
- ظهور بعض الإفرازات البيضاء اللون المائلة إلى الاصفرار.
- تقشّر الجلد وخشونته.
- صدور روائح مزعجة خاصة عند إصابة الفطريّات للأقدام أو المناطق الحساسة في الجسم مثل المهبل عند المرأة.
- عدم تجفيف الجسم جيداً بعد الاستحمام؛ لأنّ العرق لا يتبّخر وبالتالي يؤدي إلى حدوث الفطريات
- استخدام بعض مستحضرات التجميل بطريقةٍ خاطئة.
- عدم ارتداء القفازات الجلدية أثناء التنظيف.
- ارتفاع نسبة السكر في الدم.
- التعرّق المُفرط، ولا سيّما في فصل الصيف.
يوجد وصفات منزلية وأدوية طبية من العلاجات المنزلية الأتي :
- اللبن الزبادي: غمس قطنة نظيفة باللبن الزبادي مسح أماكن وجود الفطريات مدّة خمس دقائق، ثمّ تركه مدة ثلاثين دقيقة، وبعدها غسلها بالماء
- خل التفاح: وضع ملعقة صغيرة من خل التفاح والماء في وعاءٍ والخلط، ثمّ تطبيق الخليط على أماكن وجود الفطريات، وتركه مدّة ثلاثين دقيقة على الأقل، وبعدها غسلها بالماء،
- استخدام زيت الشاي : من خلال شراءه من العطار ودهنة على المكان المصاب فهو مطهر قوى وطبيعي وفعال
- تناول الثوم إلني أو المسح بعصارة الثوم على المكان المصاب أو استخدام زيته
- الحرص على النظافة الشخصية.
- عدم استخدام أدوات الآخرين، مثل: فرشاة الشعر، والمناشف.
- استخدام بودرة الأطفال على الجسم، فهي تمتصّ العرق، وتحافظ عليه جافّا.
- لبس الملابس الفضفاضة، والابتعاد عن الملابس الضيقة.
- تنظيم مستوى السكر في الجسم.
- تنظيف أغطية الأسرّة بشكلٍ دائم بالماء والصابون.
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