طريقه عمل العيش الشامي في المنزل بكل سهوله، يعتبر العيش الشامي من أطيب أنواع الخبز والتي يمكن تحضيرها بكل سهوله في المنزل وبمقادير قليله وغير مكلفه، يمكنك تقديم العيش الشامي مع الأطباق الرئيسية للوجبه سواء كان في الفطور أو العشاء، فالعيش الشامي محبب لدي الجميع صغارا وكبارا، فيمكنك عمل السندويتشات المحببة لديك ولدي أطفالك بالعيش الشامي، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل العيش الشامي في المنزل تابعونا عبر المقال التالي .

طريقه عمل العيش الشامي في المنزل بكل سهوله:

اصنعي سيدتي الخبز الشامي في منزلك بكل سهوله وتكلفه قليله جدا و الذي سوف ينال اعجب أسرتك وأطفالك من خلال طعمه المميز الطيب .

1 كيلو جرام من الدقيق .

1 كوب من اللبن الزبادي .

2 ملعقه من الزبدة .

100 جرام من الخميرة .

4 ملاعق من السكر .

ذره ملح .

1 ملعقه كبيره من البيكنج بودر .

1 ملعقه كبيره من الخل .

2 كوب ماء دافئ للعجن .

مقادير عمل العيش الشامي في المنزل :

في وعاء عميق نضع الخميرة والماء والسكر ونتركهم جانبا لمده عشر دقائق .

ثم بعد ذلك أضيقي اللبن الزبادي إلي الخليط السابق واخلطيهم جيدا .

ثم بعد ذلك أضيفي الدقيق في وعاء عميق وأضيفي إليه الملح والبيكنج بودر .

ثم قومي وبسكب خليط الماء الدافئ بالخميرة والسكر إلي خليط الدقيق وأضيفي عليهم الخل وفي هذه المرحلة سوف تشاهدين فوران الخل والبيكنج بودر .

ثم بعد ذلك أضيفي الزبدة وقلبي المقادير جميعا وقومي بعجن العجينة لمده لا تقل عن 10 دقائق واتركيها تخمر ويتضاعف حجمها .

يمكنك عجن العجين بواسطه العجان الكهربائي لتوفي الجهد .

قطعي العجين إلي دوائر وضعيها علي الدقيق واتركيها حتي ترتاح لمده 10 دقائق .

يمكنك تسويه العيش الشامي في فرن ساخن علي الصاج علي درجه حراره عاليه .

يمكنك أيضا تسويه العيش الشامي في المقلاة علي عين البتوجاز فقط قومي بتسخين المقلاة وضعي عليها رغيف من الخبز وعلي حراره عاليه سوف ينضج العيش الشامي واقلبيه الجهة الثانية حتي يأخذ لون من الجانبين .

قومي بتسويه جميع الأرغفة بهذه الطريقة وبالهنأ .

طريقه عمل العيش الشامي في المنزل :