طريقة عمل طاجن البامية باللحمة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة والطعم خيال

يعتبر طاجن البامية باللحمة ، من الأكلات اللذيذة والشهية والتي تحتوي علي مذاق خاص ومميز، وهي تتميز بأنها من الأكلات سريعة التحضير، وتحتوي علي نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال اليوم، وهي أكلة شعبية مشهورة جداً ومميزة لأنها من الأكلات الخفيفة علي المعدة، ويعشقها أيضاً الكبار والصغار لذلك يجب علي كل أم تحضيرها كوجبة أساسية في الغداء أو العشاء، ويمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض، ويمكن أيضاً تقديمها في المناسبات مثل الأفراح أو العزائم، وهي من الأكلات الغير مكلفة لأن كل مكوناتها موجودة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة بسيطة وسهلة لعمل طاجن البامية باللحمة في المنزل.

مكونات عمل طاجن البامية باللحمة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي أبسط مكونات لعمل البامية للذيذة في المنزل وهي كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة.

مقدار نصف كيلو من البامية مقلم جاهزة للأكل.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

رأس من الثوم مفرومة.

نصف كيلو طماطم عصير.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

نصف معلقة من الشطة الحمراء.

معلقة من الكزبرة الناشفة.

2 معلقة من السمنة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير طاجن البامية باللحمة وهي كالاتي:-