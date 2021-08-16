طريقة عمل مخلل الفلفل في المنزل بلون و رائحة وطعم طيب

طريقه عمل مخلل الفلفل في المنزل افضل من شراؤه يمكن عمله بطريقة احلي وابسط من المحلات، علاوة على ذلك تكلفه رخيصة يمكن تحضيره في المنزل، يعد مخلل الفلفل من المقبلات التي تقدم بجانب الأطعمة الأخري ومنها الفول والطعمية والبطاطس المحمرة والمسقعة، لأنه يساعد على فتح الشهية كما يمكن استخدام ماء الحفظ لعمل دقه للفول والباذنجان المخلل وأيضا الباذنجان المحشي من الممكن اختيار الفلفل البارد خوفا على الأولاد عند تناوله سوف نتعرف على وصفتنا ومكوناتها البسيطة الغير مكلفة وطريقة تحضيرها. طريقة عمل مخلل الفلفل ومقاديره طريقة عمل مخلل الفلفل ومقاديره المقادير.. ربع كيلو فلفل اخضر صحيح.

وزن ربع كيلو فلفل احمر مقطع شرائح.

عدد 8 فصوص ثوم. مقادير محلول التخليل 4 أكواب ماء يساوي (لتر ماء).

نحضر2 كوب خل يساوي.

ملعقة كبيرة ملح.

نحضر ملعقة كبيرة سكر. طريقة تحضير مخلل الفلفل نحضر وعاء طهي ثم يضاف فيه الملح والسكر والخل والماء. يرفع الخليط على النار حتى يغلي وبعد ذلك يرفع من فوق النار من الممكن استخدامه ساخن. نحضر برطمان التخليل ونقوم بتعقيمه بالماء المغلي أو غسله في غسالة الأطباق. وبعد نقوم برص الفلفل والثوم في برطمان التخليل الذي سبق تعقيمه ولابد أن يعبأ بالفلفل جيدا. ثم نغمر الفلفل بمحلول التخليل جيدا و يغلق البرطمان و يترك مخلل الفلفل حتى ينضج. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار مع الجزر طريقة تحضير مخلل الفلفلطريقة عمل مخلل الفلفل الحار مع الجزر مكونات.. نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار

1 كوب من زيت الزيتون

نصف كيلو من حبات الجزر.

عدد 5 فصوص ثوم.

كوب زيتون اخضر مخلي ومقطع حلقات.

ربع كوب خل ابيض.

نحضر ربع كوب من الملح.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

عدد 8 أكواب من الماء.

عصير 5 وحدات من الليمون الطازج. طريقة تحضير الفلفل الحار بالجزر نقطع الجزر على شكل مكعبات وتقطيع الفلفل على شكل حلقات ثم نخلط الفلفل والجزر والزيتون والثوم. ونضع الخليط في وعاء ثم نشعل علية النار ويضاف إليه الخل الأبيض مع التقليب. في وعاء اخر نضع الماء والسكر والملح مع التقليب حتى تذوب المكونات. يضاف المحمول على الوعاء ويترك حتى يغلي ثم يترك حتى يبرد. نضع الخليط في زجاجة برطمان معقم نأخذ كمية من الماء مع عصير الليمون وزيت الزيتون ويصب فوق البرطمان ويغلق بإحكام. يترك المخلل لمدة أسبوع أو 10 أيام حتى يصبح جاهز للأكل. طريقة تحضير الفلفل الحار بالجزر في ختام مقالنا هذا قدمنا لكي سيدتي اسرع طريقة لتخليل الفلفل سواء كان حار أو بارد. الوسوم

طريقه عمل مخلل الفلفل في المنزل افضل من شراؤه يمكن عمله بطريقة احلي وابسط من المحلات، علاوة على ذلك تكلفه رخيصة يمكن تحضيره في المنزل، يعد مخلل الفلفل من المقبلات التي تقدم بجانب الأطعمة الأخري ومنها الفول والطعمية والبطاطس المحمرة والمسقعة، لأنه يساعد على فتح الشهية كما يمكن استخدام ماء الحفظ لعمل دقه للفول والباذنجان المخلل وأيضا الباذنجان المحشي من الممكن اختيار الفلفل البارد خوفا على الأولاد عند تناوله سوف نتعرف على وصفتنا ومكوناتها البسيطة الغير مكلفة وطريقة تحضيرها. طريقة عمل مخلل الفلفل ومقاديره طريقة عمل مخلل الفلفل ومقاديره المقادير.. ربع كيلو فلفل اخضر صحيح.

وزن ربع كيلو فلفل احمر مقطع شرائح.

عدد 8 فصوص ثوم. مقادير محلول التخليل 4 أكواب ماء يساوي (لتر ماء).

نحضر2 كوب خل يساوي.

ملعقة كبيرة ملح.

نحضر ملعقة كبيرة سكر. طريقة تحضير مخلل الفلفل نحضر وعاء طهي ثم يضاف فيه الملح والسكر والخل والماء. يرفع الخليط على النار حتى يغلي وبعد ذلك يرفع من فوق النار من الممكن استخدامه ساخن. نحضر برطمان التخليل ونقوم بتعقيمه بالماء المغلي أو غسله في غسالة الأطباق. وبعد نقوم برص الفلفل والثوم في برطمان التخليل الذي سبق تعقيمه ولابد أن يعبأ بالفلفل جيدا. ثم نغمر الفلفل بمحلول التخليل جيدا و يغلق البرطمان و يترك مخلل الفلفل حتى ينضج. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار مع الجزر طريقة تحضير مخلل الفلفلطريقة عمل مخلل الفلفل الحار مع الجزر مكونات.. نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار

1 كوب من زيت الزيتون

نصف كيلو من حبات الجزر.

عدد 5 فصوص ثوم.

كوب زيتون اخضر مخلي ومقطع حلقات.

ربع كوب خل ابيض.

نحضر ربع كوب من الملح.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

عدد 8 أكواب من الماء.

عصير 5 وحدات من الليمون الطازج. طريقة تحضير الفلفل الحار بالجزر نقطع الجزر على شكل مكعبات وتقطيع الفلفل على شكل حلقات ثم نخلط الفلفل والجزر والزيتون والثوم. ونضع الخليط في وعاء ثم نشعل علية النار ويضاف إليه الخل الأبيض مع التقليب. في وعاء اخر نضع الماء والسكر والملح مع التقليب حتى تذوب المكونات. يضاف المحمول على الوعاء ويترك حتى يغلي ثم يترك حتى يبرد. نضع الخليط في زجاجة برطمان معقم نأخذ كمية من الماء مع عصير الليمون وزيت الزيتون ويصب فوق البرطمان ويغلق بإحكام. يترك المخلل لمدة أسبوع أو 10 أيام حتى يصبح جاهز للأكل. طريقة تحضير الفلفل الحار بالجزر في ختام مقالنا هذا قدمنا لكي سيدتي اسرع طريقة لتخليل الفلفل سواء كان حار أو بارد.

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