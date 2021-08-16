طريقة عمل المندى السعودي بطريقة سهلة وبسيطة

يعد المندى من الاطباق الخليجية المشهورة في الوطن العربي فهو يقدم كوجبة رئيسية في العزائم والمناسبات وموائد الافراح لمذاقة الطيب والشهي وفخامة تقديمه لذا يعتبر من الوجبات الاعلى طلبا وانتشارا في دول الخليج العربي لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل المندى السعودي بطريقة سهلة ولذيذة من خلال هذا المقال. مندي سعودي باللحم المكونات لتجهيز الارز ثلاثة اكواب ارز بسمتي مغسول ومنقوع في ماء ساخن لمدة ثلاثين دقيقة ثم مصفى.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملح حسب الرغبة.

حبتان بصل مفرومة ناعمة.

ثلاث فصوص ثوم مهروسة.

ربع كوب من السمن النباتي.

خمسة اكواب وربع من الماء الساخن.

أربع حبات طماطم مقشرة ومهروسة.

احضار اربعة اعواد قرفة.

اعداد ثلاث ورقات غار.

ثلاث حبات لومي.

احضار ثلاث حبات كبش قرنفل.

ثلاثة قرون فلفل حار اخضر.

وضع أربع حبات حبهان. لتحضير اللحم كيلو غرام من لحم الغنم المقطع الى قطع كبيرة.

ثلاث حبات بصل مفرومة ناعمة.

اربعة فصوص ثوم مهروسة.

ملح حسب الرغبة.

وضع ملعقة صغيرة ونصف من البهارات المشكلة.

احضار ملعقة صغيرة ونصف من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

نصف كوب عصير ليمون حامض. لتحضير صلصة الدقوس احضار ابع حبات طماطم مقشرة ومهروسة.

فصان ثوم مهروسة.

ثلاث قرون فلفل حار اخضر مفروم.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. طريقة التحضير نحضر صلصة الدقوس نسخن زيت الزيتون في وعاء للطبخ ونقلب به الثوم المهروس، والفلفل الاخضر الحار، حتى يذبلا ويصبح لونهما ذهبيا.

نضيف الطماطم، والبقدونس الى الثوم ونحرك المكونات حتى تذبل، ثم نتبل بالملح، والفلفل الاسود، ونغطى الصلصة حتى تغلي ويغلظ قوامها.

نجهز الارز نسخن السمن في قدر عميق ونقلب البصل لعدة دقائق حتى يذبل ومن ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب حتى تظهر رائحة الثوم القوية.

نضع كوبا من الماء مع عيدان القرفة، والكمون، واوراق الغار، واللومي وكبش القرنفل، والفلف الحار الاخضر والحبهان ثم نقلب المكونات حتى تتجانس ونضع الملح حسب الرغبة.

نترك المكونات تغلى لمدة ثلاث دقائق ثم نضع الطماطم ونحرك من جديد حتى يتجانس مع الخليط.

نضيف الارز والماء فوق المكونات السابقة ونتركها تغلى على نار علية لمدة خمس دقائق حتى يتشرب الارز.

نغلف الان القدر بورق القصدير ونضغط على اطرافه جيدا ثم نحدث بعض الثقوب فيه باستخدام سكين او بعود خشبي.

نسخن الفرن على درجة حرارة مئتي مئوية تمهيدا لطبخ المندى.

نجهز اللحم نتبل قطع اللحم بالبصل المفروم، والثوم، والملح، والفلفل الاسود، والبهارات المشكلة، وصفار الزعفران مع مراعاة فرك اللحم بهذه التتبيلة جيدا حتى يتشبع من خواصها.

نصب عصير الليمون فوق قطع اللحم المتبلة.

نضع قطع اللحم المتبل على سطح القدر المغلف بالقصدير.

نغلف الصينية مع قطع اللحم بورقة قصدير اخري وندخلها الى الفرن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج.

نطفي الفرن ونزيل ورقة القصدير العلوية لتحمير قطع اللحم ومنحها لونا مميزا.

نحرك الارز حتى نتأكد من نضجه ثم نسكبه في طبق التقديم ونرتب فوقه قطع اللحم.

نضع طبقا معدنيا صغيرا يحتوي على قليل من الزيت في وسط طبق التقديم ثم نضع فيه جمرة مشتعلة ونغطى الطبق فورا لمدة خمس دقائق حتى يأخذ نكهة وطعم الفحم.

نسكب صلصة الدقوس في اطباق صغيرة ونقدمها جانب المندى. مندي سعودي باللحم المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يعد المندى من الاطباق الخليجية المشهورة في الوطن العربي فهو يقدم كوجبة رئيسية في العزائم والمناسبات وموائد الافراح لمذاقة الطيب والشهي وفخامة تقديمه لذا يعتبر من الوجبات الاعلى طلبا وانتشارا في دول الخليج العربي لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل المندى السعودي بطريقة سهلة ولذيذة من خلال هذا المقال. مندي سعودي باللحم المكونات لتجهيز الارز ثلاثة اكواب ارز بسمتي مغسول ومنقوع في ماء ساخن لمدة ثلاثين دقيقة ثم مصفى.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملح حسب الرغبة.

حبتان بصل مفرومة ناعمة.

ثلاث فصوص ثوم مهروسة.

ربع كوب من السمن النباتي.

خمسة اكواب وربع من الماء الساخن.

أربع حبات طماطم مقشرة ومهروسة.

احضار اربعة اعواد قرفة.

اعداد ثلاث ورقات غار.

ثلاث حبات لومي.

احضار ثلاث حبات كبش قرنفل.

ثلاثة قرون فلفل حار اخضر.

وضع أربع حبات حبهان. لتحضير اللحم كيلو غرام من لحم الغنم المقطع الى قطع كبيرة.

ثلاث حبات بصل مفرومة ناعمة.

اربعة فصوص ثوم مهروسة.

ملح حسب الرغبة.

وضع ملعقة صغيرة ونصف من البهارات المشكلة.

احضار ملعقة صغيرة ونصف من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

نصف كوب عصير ليمون حامض. لتحضير صلصة الدقوس احضار ابع حبات طماطم مقشرة ومهروسة.

فصان ثوم مهروسة.

ثلاث قرون فلفل حار اخضر مفروم.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. طريقة التحضير نحضر صلصة الدقوس نسخن زيت الزيتون في وعاء للطبخ ونقلب به الثوم المهروس، والفلفل الاخضر الحار، حتى يذبلا ويصبح لونهما ذهبيا.

نضيف الطماطم، والبقدونس الى الثوم ونحرك المكونات حتى تذبل، ثم نتبل بالملح، والفلفل الاسود، ونغطى الصلصة حتى تغلي ويغلظ قوامها.

نجهز الارز نسخن السمن في قدر عميق ونقلب البصل لعدة دقائق حتى يذبل ومن ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب حتى تظهر رائحة الثوم القوية.

نضع كوبا من الماء مع عيدان القرفة، والكمون، واوراق الغار، واللومي وكبش القرنفل، والفلف الحار الاخضر والحبهان ثم نقلب المكونات حتى تتجانس ونضع الملح حسب الرغبة.

نترك المكونات تغلى لمدة ثلاث دقائق ثم نضع الطماطم ونحرك من جديد حتى يتجانس مع الخليط.

نضيف الارز والماء فوق المكونات السابقة ونتركها تغلى على نار علية لمدة خمس دقائق حتى يتشرب الارز.

نغلف الان القدر بورق القصدير ونضغط على اطرافه جيدا ثم نحدث بعض الثقوب فيه باستخدام سكين او بعود خشبي.

نسخن الفرن على درجة حرارة مئتي مئوية تمهيدا لطبخ المندى.

نجهز اللحم نتبل قطع اللحم بالبصل المفروم، والثوم، والملح، والفلفل الاسود، والبهارات المشكلة، وصفار الزعفران مع مراعاة فرك اللحم بهذه التتبيلة جيدا حتى يتشبع من خواصها.

نصب عصير الليمون فوق قطع اللحم المتبلة.

نضع قطع اللحم المتبل على سطح القدر المغلف بالقصدير.

نغلف الصينية مع قطع اللحم بورقة قصدير اخري وندخلها الى الفرن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج.

نطفي الفرن ونزيل ورقة القصدير العلوية لتحمير قطع اللحم ومنحها لونا مميزا.

نحرك الارز حتى نتأكد من نضجه ثم نسكبه في طبق التقديم ونرتب فوقه قطع اللحم.

نضع طبقا معدنيا صغيرا يحتوي على قليل من الزيت في وسط طبق التقديم ثم نضع فيه جمرة مشتعلة ونغطى الطبق فورا لمدة خمس دقائق حتى يأخذ نكهة وطعم الفحم.

نسكب صلصة الدقوس في اطباق صغيرة ونقدمها جانب المندى. مندي سعودي باللحم المكوناتطريقة التحضير

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